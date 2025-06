2. deň: Linec, mesto budúcnosti

Cesta vlakom Viedeň-Linec: 1 hod 15 min

Rôznorodá kultúrna ponuka, živý ruch v prístave a gurmánske ostrovčeky Inovatívna kultúrna ponuka v Linci, meste na brehoch Dunaja, je pôsobivým dôkazom toho, akým fascinujúcim spôsobom je možné spojiť rôzne kultúry, umelecké štýly a médiá a ako je pritom množné myslieť na budúcnosť: či je to Ars Electronica Center , , Umelecká univerzita, alebo koncepcia výstav v Dome umenia Lentos . Tajné tipy sa v Linci už dávno stali povinnými bodmi jeho návštevy.