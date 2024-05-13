De bästa restaurangerna i Steiermark
Mycket av det goda kommer från Steiermarks fält, skogar och sjöar. Regionens råvaror kan förädlas, kombineras och tolkas på många sätt. De skickliga kockarna på de många förstklassiga restaurangerna vet hur man skapar magi med sina unika stilar och kreativa perspektiv.
Det "gröna hjärtat" i Österrike har den högsta andelen skog i landet och präglas också av sina berg. Naturälskare kan njuta av sjöarna, trädgårdarna och vingårdarna som utgör en del av landskapets mångfald – lika imponerande som den kulinariska upplevelsen, som kan avnjutas på charmiga platser vid vattnet eller mitt i naturen.
Steirisk backhendl (kyckling), käferbönssallad med pumpakärnolja och forell med polentaskorpa är bara några av de klassiska rätterna från Steiermark som erbjuds på regionens gästgiverier. Traditionell husmanskost på högsta nivå, ofta med en modern twist, serveras alltid med den värme som Steiermark är känt för.
Topprestauranger i Steiermark
I det vackra Jugendstil-miljön på Steirerschlössls i Zeltweg kan du njuta av högklassig matlagning med en jordnära touch och moderniserade steiriska klassiker med internationella inslag. Det lilla extra är de färska örterna.
Gerhard Fuchs serverar subtil och elegant mat med perfekt matchade viner på Weinbank i Ehrenhausen, där även delikatesser från Friaul och Istrien ingår.
I Bad Gleichenberg fokuserar Geschwister Rauch på lokala råvaror som de bearbetar innovativt och som ett "avtryck av säsongen".
I Saziani Stub’n i Straden överraskar Christoph Mandl med enkla, raka rätter och utmärkta viner från sitt eget gods.
Ett av landets bästa gästgiverier är Heinz Reitbauers Steirereck am Pogusch, där mycket kommer från den egna gården med inte mindre än 500 olika växter och örter.
Exklusiva restauranger i Steiermark
Schlosskeller Südsteiermark är platsen för alla som älskar överraskningar då du inte vet vad som kommer på menyn. Det som är säkert är att maten är kreativ, hantverksmässigt tillagad och baserad på lokala och säsongsmässiga råvaror.
"Våra tallrikar är en scen för det jordbruk vi jobbar med", säger Andreas Krainer om sin nya steiriska matlagning som han serverar på Hotelrestaurant Krainer i Langenwang.
På den lilla restaurangen Johanns Living i Bruck an der Mur serveras klassiska rätter med ett brett perspektiv. Ett tips är den ostoppade gåslevern med blodkorv och griskött från magen.
Schloss Gabelhofen erbjuder en mer omfattande upplevelse med en välgenomtänkt regional matlagning som är rik på aromer och ofta förädlar vilt från egen jakt samt fisk från lokala vattendrag.
Gasthaus Haberl i Ilz håller fast vid sin traditionella, säsongsbetonade matlagning men utan att ignorera nutiden och imponerar med en utmärkt vinkarta.
Restauranger med speciell atmosfär i Steiermark
Lurgbauer ligger i en lugn sidodal i Mariazellerland, där "från gård till bord" praktiseras på högsta nivå. De har bland annat egna angus.
Mitt i den vackra naturparken Almenland hittar du ZeitRaum, där Stefan Eder serverar regionala och internationella rätter med hälsosamma ingredienser. Särskilt iögonfallande är pralinerna!
På Wirtshaus Maitz serveras förstklassig lokal mat (tips: Cordon Bleu), mediterrant influerade rätter och fin vin. Du kan sitta på deras solterrass som har en utsikt över Südsteiermarks vingårdar och bara njuta!
Restaurang Schlossberg i Graz erbjuder en fantastisk utsikt över staden som nästan är lika imponerande som den internationella och sofistikerade matlagningen.
Även Das James ligger på en speciell plats, nämligen vid golfbanan i Bad Aussee, med utsikt över bergen. Här får du klassisk mat med smaker från hela världen.
Restauranger med speciell utsikt i Steiermark
På restaurangen Seeplatz'l vid Grundlsee kan du njuta av en regional och jordnära huvudrätt på restaurangens sjöterrass.
Vid det mytomspunna Toplitzsee ligger Fischerhütte, där de färska forellerna och rödingarna är särskilt rekommenderade.
Wirtshaus Lilli ligger på den vackra huvudtorget i Fehring. Här kan du njuta av både traditionell mat och kreativ "fine dining", antingen i den charmiga trädgården eller i de moderna lokalerna.
Längs den sydsteiriska vinvägen hittar du det underbara lilla gästgiveriet Lilli & Jojo. Här kan du njuta av en fantastisk utsikt över vingårdarna och prova säsongsbetonade menyer med överraskningar, skapade av den duktiga kocken Joachim Gradwohl.
Geiger Alms kock Dominik Utassy erbjuder internationellt inspirerad matlagning på hög nivå. Restaurangen är belägen i Ausseerlandets berg.
Gästgiverier i Steiermark
Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte vid Ödensee serverar allt från rejäla måltider till lättare rätter och nya kreationer, med allt från rustikt och traditionellt till elegant och exklusivt.
På Kehlberghof i Graz hittar du moderna och kreativa tolkningar av traditionella rätter, ofta med en originell twist.
På restaurang Mayer i St. Martin am Grimming kombineras klassiska gästgiverirätter med överraskningsmenyer. Både veganska och vegetariska alternativ finns på menyn.
På Wirtshaus Wörgötter i Ligist erbjuds både typisk gästgiverimat och fine dining.
På Kogel3 i Leibnitz, i en avslappnat elegant atmosfär med utsikt över vingårdarna, serveras inte bara regionala traditionella rätter utan också internationella. En lyckad kombination!
Värdshus i Steiermark
Johann Genussraum i Schladming visar att man kan kombinera både stadskänsla och alpstil, liksom klassiskt och modernt i matlagning.
På Genusstreffpunkt Höfer i Weinitzen nära Graz tolkas traditionell österrikisk mat på ett modernt sätt. För en djupare upplevelse kan du välja 'Genussreise', en femrättersmeny med säsongsbetonade rätter.
Harkamp i Saustal, mitt bland vingårdarna, är en blandning av gästgiveri och restaurang och serverar sina egna fina viner. Här är vinsoppa och Backhendl särskilt populära.
ARX Restaurant i Rohrmoos-Schladming bjuder på både traditionella och innovativa rätter, förfinade med örter från egen trädgård. Naturviner finns också att prova.
På Retter Bio-Restaurant i Pöllauberg används handplockade ekologiska produkter från en radie på 25 km, och här finns även veganska alternativ. En riktig pionjär inom ekologisk matlagning!