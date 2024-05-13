Upplev utsökt mat på de bästa restaurangerna och värdshusen i Steiermark – njut av smakupplevelser i världsklass!

Mycket av det goda kommer från Steiermarks fält, skogar och sjöar. Regionens råvaror kan förädlas, kombineras och tolkas på många sätt. De skickliga kockarna på de många förstklassiga restaurangerna vet hur man skapar magi med sina unika stilar och kreativa perspektiv.

Det "gröna hjärtat" i Österrike har den högsta andelen skog i landet och präglas också av sina berg. Naturälskare kan njuta av sjöarna, trädgårdarna och vingårdarna som utgör en del av landskapets mångfald – lika imponerande som den kulinariska upplevelsen, som kan avnjutas på charmiga platser vid vattnet eller mitt i naturen.

Steirisk backhendl (kyckling), käferbönssallad med pumpakärnolja och forell med polentaskorpa är bara några av de klassiska rätterna från Steiermark som erbjuds på regionens gästgiverier. Traditionell husmanskost på högsta nivå, ofta med en modern twist, serveras alltid med den värme som Steiermark är känt för.