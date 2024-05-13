Även när solen gömmer sig finns det gott om äventyr att upptäcka i Österrike. Från interaktiva museer till roliga badhus – regniga dagar blir aldrig tråkiga!

När regnet smattrar utanför finns det gott om roliga inomhusaktiviteter för barn i Österrike. Besök interaktiva museer som Haus der Natur i Salzburg eller Ars Electronica i Linz. För små äventyrare väntar spännande underjordiska upptäckter i Salzwelten Hallein.

Sagolika borgar och slott, som Festung Kufstein och Schloss Schönbrunn i Wien, bjuder på historiska upplevelser för hela familjen. För den som söker avkoppling finns landets många termalbad – från H2O-Therme i Steiermark till Therme Lutzmannsburg i Burgenland.

Här är våra bästa utflyktstips för regniga dagar!