Roliga utflykter med barn i Österrike – även när det regnar!
När regnet smattrar utanför finns det gott om roliga inomhusaktiviteter för barn i Österrike. Besök interaktiva museer som Haus der Natur i Salzburg eller Ars Electronica i Linz. För små äventyrare väntar spännande underjordiska upptäckter i Salzwelten Hallein.
Sagolika borgar och slott, som Festung Kufstein och Schloss Schönbrunn i Wien, bjuder på historiska upplevelser för hela familjen. För den som söker avkoppling finns landets många termalbad – från H2O-Therme i Steiermark till Therme Lutzmannsburg i Burgenland.
Här är våra bästa utflyktstips för regniga dagar!
Utflyktstips för regniga dagar
Även om Burgenland är känt för sitt solsäkra klimat, kan regnskurar ibland överraska. Som tur är finns det gott om roliga aktiviteter för familjer. Barnen kan leka och plaska i de termiska spaanläggningarna medan föräldrarna njuter av avkoppling.
Spännande äventyr väntar också på regionens slott och palats, där hela familjen kan kliva in i riddarnas och prinsessornas värld. Så även en regnig dag blir en minnesvärd upplevelse!
Sonnentherme Lutzmannsburg
I vågbassängen, på rutschkanorna, i barnområdena och med avkopplande wellness-erbjudanden blir varje dag en höjdpunkt.
St. Martins Therme & Lodge
Njut av den lugnande värmen från de termiska poolerna i regnigt väder och se ut över det fascinerande stäpplandskapet.
Esterházy slott
Historien kommer till liv på Esterházy Palace! Barnen får uppleva oförglömliga äventyr med spännande guidade turer, kreativa workshops och magiska upplevelser.
Utflyktstips för regniga dagar
Kärnten bjuder på fascinerande upplevelser även när det regnar. Utforska den mystiska underjorden i Terra Mystica showgruva eller låt dig förtrollas av de spektakulära formationerna i Obir stalaktitgrottorna. På Granatium i Radenthein kan du upptäcka gnistrande granater – och till och med prova på att leta efter ädelstenar själv.
För en mer avslappnande dag lockar Kärnten Therme med skön värme och roliga vattenaktiviteter för hela familjen. Perfekt för en regnig dag fylld med äventyr och avkoppling!
Besök en gruva
Fördjupa dig i gruvvärlden på Terra Mystica & Terra Montana showgruva! Spännande guidade turer, diabilder och imponerande insikter väntar på dig.
Kärntens termiska bad
Avkoppling, action och skoj på Kärnten Therme! Upplev vattenvärlden med rutschkanor, strömkanal och termalpool.
Grottor med stalaktiter
Upptäck den magiska underjorden i Obirs droppstensgrottor! Förundras över unika stalaktitformationer, fascinerande ljusshower och spännande historier.
Utflyktstips för regniga dagar
Upptäck Niederösterreich – spännande utflykter i alla väder
På House of Nature i St. Pölten väntar interaktiva utställningar om regionens flora och fauna. I Art Mile i Krems kan du utforska modern konst och spännande museer.
För en mer sinnesroande upplevelse bjuder Sonnentor i Waldviertel in till en värld av doftande örter. Eller kliv in i medeltiden på Rosenburg Castle, där imponerande falkuppvisningar gör besöket minnesvärt – även en regnig dag!
Naturens hus
Naturens hus i St. Pölten tar dig närmare den fascinerande floran och faunan i Niederösterreich. Interaktiva utställningar och spännande insikter väntar!
Konstmilen Krems
Krems Art Mile erbjuder kreativa upplevelser för familjer! Workshops och guidade turer gör det möjligt för unga och gamla att uppleva konst på ett lekfullt sätt.
Sonnentor
Upptäck hur doftande ekologiska örter förvandlas till teer och kryddor på Sonnentors guidade turer i Waldviertel. Upplev hållbar njutning!
Utflyktstips för regniga dagar
Fördjupa dig i en värld av teknik och innovation på ARS Electronica Centre i Linz! Dachsteins jättelika isgrotta visar konstnärliga formationer av is, en riktig höjdpunkt även vid dåligt väder. Eurotherme Bad Schallerbach erbjuder tropisk känsla, rutschkanor och avkoppling för hela familjen - perfekt för att göra regniga dagar spännande och mysiga på samma gång!
ARS Electronica-centret
På Ars Electronica Centre Linz kan barnen upptäcka teknik och vetenskap genom lek. Se fram emot workshops, interaktiva utställningar och djupa rymden!
Dachsteins jättelika isgrotta
Upptäck fascinerande isfigurer och mystiska korridorer! Spännande berättelser väntar på dig. Ett magiskt äventyr för barn i alla åldrar.
Eurotherme Bad Schallerbach
Upplev ren avkoppling på Eurotherme Bad Schallerbach! Tropisk atmosfär, termalbad, bastu och vattenäventyrsvärlden Aquapulco erbjuder avkoppling och nöje för alla.
Utflyktstips för regniga dagar
Salzburgs saltvärldar är en perfekt destination för familjer som söker äventyr oavsett väder. På Haus der Natur i Salzburg väntar en spännande blandning av naturhistoria, teknik och interaktiva stationer. För en magisk upplevelse bjuder Salzburgs Marionetteater på detaljrika föreställningar av klassiska pjäser. Och för naturälskare ger Hohe Tauern National Park Worlds i Mittersill fascinerande inblickar i Alpernas unika flora och fauna. Perfekta utflykter även en regnig dag!
Salzwelten Salzburg
"Gruvankan Sally" guidar barn mellan 4 och 10 år genom ett spännande program om hemliga bergstunnlar och rika saltprinsar.
Naturens hus
På en rundtur i Haus der Natur i staden Salzburg får unga utforskare på ett lekfullt sätt ta del av naturens, människans och teknikens hemligheter.
Nationalparkens världar
Flyg över nationalparkens dalar ur en örns perspektiv, kryp in i en murmeldjurshåla eller titta på bäckfåran ur en småstens synvinkel!
Utflyktstips för regniga dagar
Upplev magiska stunder i saltvärldarna i Altaussee och koppla av i H2O-termalbadet i Bad Waltersdorf i den mysiga varma poolen och på vattenrutschbanan. För den sötsugne är Zotter Chocolate World i Riegersburg en absolut höjdpunkt: se när chokladen tillverkas och njut av de kreativa sorterna. I Graz ger Schlossberg-rutschbanan, världens längsta inomhusglasrutschbana, en adrenalinkick - kul för hela familjen som snabbt får dig att glömma regnet!
Saltvärldar Altaussee
På meterlånga gruvarbetarrutschbanor når du den upplysta underjordiska saltsjön i en rasande fart - ett nästan mystiskt ögonblick.
H2O Spa
I Bad Waltersdorf väntar ett familjeparadis med spännande rutschkanor, ett barnområde fullt av skoj och avkopplande wellnessavdelningar.
Zotter Chokladupplevelsevärld
Från kakaobönan till chokladkakan kan du uppleva hela produktionsprocessen, smaka på delikatesser och fördjupa dig i söta stunder av njutning.
Utflyktstips för regniga dagar
Hexenwasser i Söll erbjuder inomhusupplevelser centrerade kring natur och vatten. I Zillertal kan du upptäcka den imponerande bergsvärlden på naturäventyrscentrumet. Swarovski Kristallvärldar i Wattens förtrollar med gnistrande konst och magiska ljusspel. Kufsteins fästning lockar besökare med en resa tillbaka i tiden till medeltiden.
Swarovskis kristallvärldar
Låt dig förtrollas av gnistrande underverkskammare, en magisk trädgård och imponerande installationer - en upplevelse för alla sinnen!
Fästningen Kufstein
Upptäcktsfärder genom mystiska korridorer till dolda torn och spännande berättelser från medeltiden väntar på dig.
Häxornas vatten i Söll
Inomhusstationerna inbjuder dig att på ett lekfullt sätt utforska elementet vatten: Förutom strömbordet eller virvelgatan kan flodbanor återskapas.
Utflyktstips för regniga dagar
Regnigt väder i Vorarlberg? Inga problem - det finns fantastiska inomhusaktiviteter för familjer här! Naturutställningen inatura adventure i Dornbirn lockar med interaktiva utställningar och levande djur, medan modern konst och spännande arkitektur väntar på dig på Kunsthaus Bregenz. Klätter- och boulderinghallar, inomhuslekplatser eller helt enkelt komma ut i naturen och hoppa genom pölar med gummistövlar och paraply.
Inatura Dornbirn
Det interaktiva naturhistoriska museet ger liv åt natur, människor och teknik. Här kan du prova på, uppleva och förstå.
Utflyktstips för regniga dagar
Gör en virtuell resa genom tiden på Time Travel Vienna eller fördjupa dig i Hofburgs kejserliga prakt med de kejserliga lägenheterna och Sisi-museet. Historien kommer till liv på Schönbrunn Palace VR. Djurälskare kommer att älska House of the Sea, medan musikfans kan besöka det interaktiva House of Music. Volksoper erbjuder magiska föreställningar för barn, och du kan upptäcka naturens underverk på Naturhistoriska museet.
Virtuell resa genom tiden
Upplev historien i huvudstaden Wien virtuellt. Platsen i Habsburgergasse är historisk, atmosfären modern: 5D-bio, "Habsburger Show" och hästdroska.
Sisi Museum
Upptäck en fascinerande kejsarinnas liv! Originalföremål, hennes sovrum och badrum ger en inblick i Sisis värld.
Kejserliga lägenheter
I Hofburg i Wien kan du beundra de magnifika rummen, inklusive Franz Josephs arbetsrum och Sisis vardagsrum, sovrum och badrum.
Schönbrunns slott VR
Fördjupa dig i virtuella världar, upptäck gångna tider och upplev det kejserliga livet på nära håll och interaktivt.
Havets hus
Den fascinerande undervattensvärlden, hajar, färgglada tropiska fiskar och ett tropiskt hus med fritt flygande fåglar kommer att göra ditt besök oförglömligt!
Musikens hus
Upptäck en interaktiv ljudvärld, lyssna på spännande berättelser om kompositörer och ljud och låt dina barn dirigera en orkester själva!
Volksoper
Med operor, sagor och musikaliska äventyr som passar för barn blir ett teaterbesök en oförglömlig höjdpunkt.
Naturhistoriska museet
Upptäck fascinerande dinosaurier, gnistrande ädelstenar och naturens hemligheter. Interaktiva stationer gör besöket till en spännande upplevelse för barn!