Roliga utflykter med barn i Österrike – även när det regnar!

Även när solen gömmer sig finns det gott om äventyr att upptäcka i Österrike. Från interaktiva museer till roliga badhus – regniga dagar blir aldrig tråkiga!

När regnet smattrar utanför finns det gott om roliga inomhusaktiviteter för barn i Österrike. Besök interaktiva museer som Haus der Natur i Salzburg eller Ars Electronica i Linz. För små äventyrare väntar spännande underjordiska upptäckter i Salzwelten Hallein.

Sagolika borgar och slott, som Festung Kufstein och Schloss Schönbrunn i Wien, bjuder på historiska upplevelser för hela familjen. För den som söker avkoppling finns landets många termalbad – från H2O-Therme i Steiermark till Therme Lutzmannsburg i Burgenland.

Här är våra bästa utflyktstips för regniga dagar!

Burgenland

Utflyktstips för regniga dagar

Även om Burgenland är känt för sitt solsäkra klimat, kan regnskurar ibland överraska. Som tur är finns det gott om roliga aktiviteter för familjer. Barnen kan leka och plaska i de termiska spaanläggningarna medan föräldrarna njuter av avkoppling.

Spännande äventyr väntar också på regionens slott och palats, där hela familjen kan kliva in i riddarnas och prinsessornas värld. Så även en regnig dag blir en minnesvärd upplevelse!

Sonnentherme Lutzmannsburg

I vågbassängen, på rutschkanorna, i barnområdena och med avkopplande wellness-erbjudanden blir varje dag en höjdpunkt.

Sonnentherme Lutzmannsburg

St. Martins Therme & Lodge

Njut av den lugnande värmen från de termiska poolerna i regnigt väder och se ut över det fascinerande stäpplandskapet.

St. Martins Spa & Lodge

Esterházy slott

Historien kommer till liv på Esterházy Palace! Barnen får uppleva oförglömliga äventyr med spännande guidade turer, kreativa workshops och magiska upplevelser.

Esterházy slott barnprogram

Forchtensteins slott

Vid fullmåne blir slottet Forchtenstein skådeplatsen för familjens draculade. Barn från 8 år utforskar slottets mystiska hörn.

Familjens draculade
Kärnten

Utflyktstips för regniga dagar

Kärnten bjuder på fascinerande upplevelser även när det regnar. Utforska den mystiska underjorden i Terra Mystica showgruva eller låt dig förtrollas av de spektakulära formationerna i Obir stalaktitgrottorna. På Granatium i Radenthein kan du upptäcka gnistrande granater – och till och med prova på att leta efter ädelstenar själv.

För en mer avslappnande dag lockar Kärnten Therme med skön värme och roliga vattenaktiviteter för hela familjen. Perfekt för en regnig dag fylld med äventyr och avkoppling!

Besök en gruva

Fördjupa dig i gruvvärlden på Terra Mystica & Terra Montana showgruva! Spännande guidade turer, diabilder och imponerande insikter väntar på dig.

Terra Mystica och Terra Montana

Kärntens termiska bad

Avkoppling, action och skoj på Kärnten Therme! Upplev vattenvärlden med rutschkanor, strömkanal och termalpool.

Vattenvärlden

Grottor med stalaktiter

Upptäck den magiska underjorden i Obirs droppstensgrottor! Förundras över unika stalaktitformationer, fascinerande ljusshower och spännande historier.

Obirs droppstensgrottor

Granatium

Upptäck den gnistrande världen av granatstenar i Granatium Radenthein! Spännande upplevelser, ett gruvområde och utställningar tar dig närmare "kärlekens stenar".

Granatium
Niederösterreich

Utflyktstips för regniga dagar

Upptäck Niederösterreich – spännande utflykter i alla väder

House of Nature i St. Pölten väntar interaktiva utställningar om regionens flora och fauna. I Art Mile i Krems kan du utforska modern konst och spännande museer.

För en mer sinnesroande upplevelse bjuder Sonnentor i Waldviertel in till en värld av doftande örter. Eller kliv in i medeltiden på Rosenburg Castle, där imponerande falkuppvisningar gör besöket minnesvärt – även en regnig dag!

Naturens hus

Naturens hus i St. Pölten tar dig närmare den fascinerande floran och faunan i Niederösterreich. Interaktiva utställningar och spännande insikter väntar!

Hus för naturen i St. Pölten

Konstmilen Krems

Krems Art Mile erbjuder kreativa upplevelser för familjer! Workshops och guidade turer gör det möjligt för unga och gamla att uppleva konst på ett lekfullt sätt.

Konstutbildning för familjer

Sonnentor

Upptäck hur doftande ekologiska örter förvandlas till teer och kryddor på Sonnentors guidade turer i Waldviertel. Upplev hållbar njutning!

Sonnentor-upplevelse

Rosenburgs slott

Historien kommer till liv på Rosenburgs slott! Riddarspel, falkjakt och guidade turer för barn gör ett besök till ett äventyr för hela familjen.

Besök Rosenburgs slott
Oberösterreich

Utflyktstips för regniga dagar

Fördjupa dig i en värld av teknik och innovation på ARS Electronica Centre i Linz! Dachsteins jättelika isgrotta visar konstnärliga formationer av is, en riktig höjdpunkt även vid dåligt väder. Eurotherme Bad Schallerbach erbjuder tropisk känsla, rutschkanor och avkoppling för hela familjen - perfekt för att göra regniga dagar spännande och mysiga på samma gång!

ARS Electronica-centret

På Ars Electronica Centre Linz kan barnen upptäcka teknik och vetenskap genom lek. Se fram emot workshops, interaktiva utställningar och djupa rymden!

ARS Electronica för familjer

Dachsteins jättelika isgrotta

Upptäck fascinerande isfigurer och mystiska korridorer! Spännande berättelser väntar på dig. Ett magiskt äventyr för barn i alla åldrar.

Dachstein-Krippenstein

Eurotherme Bad Schallerbach

Upplev ren avkoppling på Eurotherme Bad Schallerbach! Tropisk atmosfär, termalbad, bastu och vattenäventyrsvärlden Aquapulco erbjuder avkoppling och nöje för alla.

Eurotherme Semesteranläggning

Hallstatts saltgruva

Det luktar kall, fuktig jord, de vita skyddsjackorna och byxorna av robust bomull dras på. Iväg åker vi nerför rutschkanan djupt in i berget.

Hallstatts saltgruva
SalzburgerLand

Utflyktstips för regniga dagar

Salzburgs saltvärldar är en perfekt destination för familjer som söker äventyr oavsett väder. På Haus der Natur i Salzburg väntar en spännande blandning av naturhistoria, teknik och interaktiva stationer. För en magisk upplevelse bjuder Salzburgs Marionetteater på detaljrika föreställningar av klassiska pjäser. Och för naturälskare ger Hohe Tauern National Park Worlds i Mittersill fascinerande inblickar i Alpernas unika flora och fauna. Perfekta utflykter även en regnig dag!

Salzwelten Salzburg

"Gruvankan Sally" guidar barn mellan 4 och 10 år genom ett spännande program om hemliga bergstunnlar och rika saltprinsar.

Guidad tur med "Sally"

Naturens hus

På en rundtur i Haus der Natur i staden Salzburg får unga utforskare på ett lekfullt sätt ta del av naturens, människans och teknikens hemligheter.

Naturens hus i Salzburg

Nationalparkens världar

Flyg över nationalparkens dalar ur en örns perspektiv, kryp in i en murmeldjurshåla eller titta på bäckfåran ur en småstens synvinkel!

Hohe Tauern nationalpark

Dockteater

Upplev magiska föreställningar! Kärleksfullt utformade figurer och klassiska produktioner kommer att förvåna både unga och gamla.

Salzburgs Marionetteater
Steiermark

Utflyktstips för regniga dagar

Upplev magiska stunder i saltvärldarna i Altaussee och koppla av i H2O-termalbadet i Bad Waltersdorf i den mysiga varma poolen och på vattenrutschbanan. För den sötsugne är Zotter Chocolate World i Riegersburg en absolut höjdpunkt: se när chokladen tillverkas och njut av de kreativa sorterna. I Graz ger Schlossberg-rutschbanan, världens längsta inomhusglasrutschbana, en adrenalinkick - kul för hela familjen som snabbt får dig att glömma regnet!

Saltvärldar Altaussee

På meterlånga gruvarbetarrutschbanor når du den upplysta underjordiska saltsjön i en rasande fart - ett nästan mystiskt ögonblick.

Altaussee Saltvärldar

H2O Spa

I Bad Waltersdorf väntar ett familjeparadis med spännande rutschkanor, ett barnområde fullt av skoj och avkopplande wellnessavdelningar.

Barnens termalbad i Bad Waltersdorf

Zotter Chokladupplevelsevärld

Från kakaobönan till chokladkakan kan du uppleva hela produktionsprocessen, smaka på delikatesser och fördjupa dig i söta stunder av njutning.

Zotters värld av upplevelser

Schlossberg rutschkana

En fartfylld upplevelse väntar dig i Graz! Susa nerför Europas längsta inomhusrutschkana från Schlossberg till den historiska stadskärnan.

Schlossberg rutschbana Rutschbanan
Tyrolen

Utflyktstips för regniga dagar

Hexenwasser i Söll erbjuder inomhusupplevelser centrerade kring natur och vatten. I Zillertal kan du upptäcka den imponerande bergsvärlden på naturäventyrscentrumet. Swarovski Kristallvärldar i Wattens förtrollar med gnistrande konst och magiska ljusspel. Kufsteins fästning lockar besökare med en resa tillbaka i tiden till medeltiden.

Swarovskis kristallvärldar

Låt dig förtrollas av gnistrande underverkskammare, en magisk trädgård och imponerande installationer - en upplevelse för alla sinnen!

Swarovskis kristallvärldar

Fästningen Kufstein

Upptäcktsfärder genom mystiska korridorer till dolda torn och spännande berättelser från medeltiden väntar på dig.

Kufsteins fästning för barn

Häxornas vatten i Söll

Inomhusstationerna inbjuder dig att på ett lekfullt sätt utforska elementet vatten: Förutom strömbordet eller virvelgatan kan flodbanor återskapas.

Upplevelse av häxornas vatten

Zillertal

Att uppleva Zillertal inomhus är ett äventyr. På Hintertux-glaciären kan du gå ner i djupet av Nature Ice Palace eller utforska Visorium med escape rooms.

Utflyktsmål i Zillertal
Vorarlberg

Utflyktstips för regniga dagar

Regnigt väder i Vorarlberg? Inga problem - det finns fantastiska inomhusaktiviteter för familjer här! Naturutställningen inatura adventure i Dornbirn lockar med interaktiva utställningar och levande djur, medan modern konst och spännande arkitektur väntar på dig på Kunsthaus Bregenz. Klätter- och boulderinghallar, inomhuslekplatser eller helt enkelt komma ut i naturen och hoppa genom pölar med gummistövlar och paraply.

Inatura Dornbirn

Det interaktiva naturhistoriska museet ger liv åt natur, människor och teknik. Här kan du prova på, uppleva och förstå.

Inatura i Dornbirn

Bregenz hus för konst

Interaktiva turer, kreativa workshops som "Children's Art" och KUB ArtClass för ungdomar stimulerar din fantasi och bjuder in dig att bli kreativ.

Kunsthaus Bregenz konstutbildning
Wien

Utflyktstips för regniga dagar

Gör en virtuell resa genom tiden på Time Travel Vienna eller fördjupa dig i Hofburgs kejserliga prakt med de kejserliga lägenheterna och Sisi-museet. Historien kommer till liv på Schönbrunn Palace VR. Djurälskare kommer att älska House of the Sea, medan musikfans kan besöka det interaktiva House of Music. Volksoper erbjuder magiska föreställningar för barn, och du kan upptäcka naturens underverk på Naturhistoriska museet.

Virtuell resa genom tiden

Upplev historien i huvudstaden Wien virtuellt. Platsen i Habsburgergasse är historisk, atmosfären modern: 5D-bio, "Habsburger Show" och hästdroska.

Historisk rundtur med tidsresa

Sisi Museum

Upptäck en fascinerande kejsarinnas liv! Originalföremål, hennes sovrum och badrum ger en inblick i Sisis värld.

Sisi Museum

Kejserliga lägenheter

I Hofburg i Wien kan du beundra de magnifika rummen, inklusive Franz Josephs arbetsrum och Sisis vardagsrum, sovrum och badrum.

Sisi Museum Imperial Apartments

Schönbrunns slott VR

Fördjupa dig i virtuella världar, upptäck gångna tider och upplev det kejserliga livet på nära håll och interaktivt.

Schönbrunn VR

Havets hus

Den fascinerande undervattensvärlden, hajar, färgglada tropiska fiskar och ett tropiskt hus med fritt flygande fåglar kommer att göra ditt besök oförglömligt!

Havets hus

Musikens hus

Upptäck en interaktiv ljudvärld, lyssna på spännande berättelser om kompositörer och ljud och låt dina barn dirigera en orkester själva!

Musikens hus för barn

Volksoper

Med operor, sagor och musikaliska äventyr som passar för barn blir ett teaterbesök en oförglömlig höjdpunkt.

Volksoper för den unga publiken

Naturhistoriska museet

Upptäck fascinerande dinosaurier, gnistrande ädelstenar och naturens hemligheter. Interaktiva stationer gör besöket till en spännande upplevelse för barn!

NHM Barn & Familjer

