Semester med barn i Österrike

Naturupplevelser, äventyrsparker och spännande museiturer för barn gör familjesemestern i Österrike både minnesvärd och varierad.

Österrike erbjuder allt som gör en familjesemester perfekt: hisnande natur, spännande aktiviteter och varm gästfrihet. Sommar som vinter bjuder berg och sjöar in till upptäcktsfärder. Vandring, cykling eller skidåkning - här är varje dag ett äventyr för både stora och små. Den österrikiska gemytligheten är särskilt charmig och kan ses i de alpina stugorna, traditionella rätter och avslappnad inställning till livet. Medan barnen leker kan föräldrarna njuta av regionala specialiteter och utsikten över det imponerande alplandskapet.

Avkoppling och kultur för hela familjen

Förutom det stora utbudet av utomhusaktiviteter erbjuder Österrike också gott om möjligheter till avkoppling och kulturella upplevelser. Efter en aktiv dag i naturen kan du koppla av på wellnesshotell med bastu och termalbad - perfekt för att ladda batterierna. För den som är intresserad av kultur finns det historiska städer och sevärdheter att upptäcka i många regioner, från imponerande slott till charmiga byar. Kombinationen av natur, tradition och modern livsstil gör Österrike till ett mångsidigt semestermål för familjer som vill uppleva speciella stunder tillsammans.