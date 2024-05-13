Recept från Österrike
Säsongsbetonat, regionalt och fullt av överraskningar
Att tänka utanför ramarna och lyfta fram regionala specialiteter är en passion österrikare gärna delar med oss av.
Recept och lokala delikatesser speglar inte bara sitt ursprung, de säger också mycket om ett lands själ och dess förmåga att omfamna andra kulturer.
Den mångfald av influenser som vi idag känner igen som typiskt österrikiska skulle aldrig ha funnits utan en levande interkulturell dialog. Österrikarna har en lång tradition av att föra samman smaker och kulinariska idéer från olika hörn av världen och skapa något alldeles unikt.
Wienerschnitzel och Tafelspitz är klassiker som toppar listan över de mest populära österrikiska rätterna.
Klassiker i det österrikiska köket
Med influenser från monarkins tidigare kronländer och mästerligt förfinade av skickliga konditorer är Österrikes kakor och desserter en sann njutning.
Kakor och desserter
När doften av vaniljkakor sprider sig i luften och julens melodier hörs i bakgrunden, då är det advent – en högt älskad och stämningsfull tid i Österrike.
Julens småkakor
I Österrikes sjöar, floder och bäckar finner du öring, röding, mal och gös. Här erbjuder kunniga experter färsk och rökt fisk av högsta kvalitet.
Rätter med fisk
Grönsaker och örter står i centrum för vegetariska rätter och finns tillgängliga året runt i säsong. Över hela Österrike arbetar många odlare med ekologiska och hållbara metoder, vilket resulterar i smakfulla och medvetna måltider.
Vegetariska rätter
De framhäver inte bara årstidernas smaker, utan bjuder också in till trevliga stunder med en touch av österrikisk charm.
Drinkar: idéer för varje tillfälle
När kylan kryper in väcks längtan efter mat som värmer ända in i själen. Oavsett om det är en mustig gryta, en saftig ugnsstek eller ett sött bakverk, bjuder dessa recept in till att omfamna vinterns mysiga stunder.
Feel-good-rätter för den kalla årstiden
Varje årstid bjuder på sina unika ingredienser. Traditionella recept får nytt liv när säsongens råvaror kreativt blandas in i maten. Resultatet är en kulinarisk upplevelse som låter naturens skatter landa direkt på din tallrik.