Recept från Österrike

Att tänka utanför ramarna och lyfta fram regionala specialiteter är en passion österrikare gärna delar med oss av.

Recept och lokala delikatesser speglar inte bara sitt ursprung, de säger också mycket om ett lands själ och dess förmåga att omfamna andra kulturer.

Den mångfald av influenser som vi idag känner igen som typiskt österrikiska skulle aldrig ha funnits utan en levande interkulturell dialog. Österrikarna har en lång tradition av att föra samman smaker och kulinariska idéer från olika hörn av världen och skapa något alldeles unikt.