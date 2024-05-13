Niederösterreich
Njut av en vintersemester på termiska spa, i livliga städer eller omgiven av vackra, snötäckta landskap.
Steg för steg i vinterlandskapet
Österrikes största provins, med delstatshuvudstaden St. Pölten, ligger i nordost längs Donau och bjuder på en rik kultur och naturskönhet. Med varierande landskap, inklusive Wienalperna, är vintersport ett populärt val här. I Niederösterreich kan du njuta av en vintersemester full av aktiviteter med alternativ som skidåkning, skidturer, snöskovandring och längdskidåkning. Upptäck de många sätt att uppleva denna fantastiska region på vintern!
Mysigt och överseende
Livsstilen i Niederösterreich kan sammanfattas med ett ord: överseende. Här kombineras snöupplevelser alltid med kulinariska pauser. Det finns alltid en bergsstuga eller ett av regionens populära värdshus som erbjuder traditionell österrikisk gästfrihet. Men den verkliga stjärnan är vinet. Invånarna har en särskild kärlek för sina viner och firar dem som en "femte årstid" under vinhösten. Denna kombination av natur, kultur och mat ger en unik upplevelse av livsstilen i Niederösterreich.
Niederösterreich Card: upptäck 350 utflyktsmål gratis!
Konst och kultur, fritidsaktiviteter för hela familjen och äventyrsvärldar - med Niederösterreich-kortet finns det mycket att uppleva.
Niederösterreich från alla perspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
Advent i Niederösterreich: adventsmarknader och utflykter som fokuserar på julen.
De vackraste regionerna
Donauregionen
Med sina pittoreska landskap, rika kulturarv, utsökta kulinariska delikatesser och fantastiska viner är Donauregionen en verklig skattkista av upplevelser.
Alperna i Wien
Där Rax-, Schneeberg- och Semmeringbergen avtar i höjd, breder sig Bucklige Welt ut – ett område med tusen kullar som erbjuder en magisk atmosfär och naturskön skönhet.
Waldviertel
Täta skogar, mystiska klipphällar, vallmofält och dammar utgör bakgrunden till den orörda, naturliga regionen Niederösterreich.
Weinviertel
Vinrankorna sträcker sig långt bortom horisonten och regionens vintavernor och källargångar utforskas bäst till fots eller på cykel.
Wienerwald
I en idyllisk skogsmiljö, bara ett stenkast från Wien, ligger en region med rustika vintavernor som en gång inspirerade Ludwig van Beethoven. Här möts natur och kultur.
Städer och platser du inte får missa
Waidhofen an der Ybbs
Den medeltida staden med sina sju torn har en fascinerande historia att dela med sig av.
Zwettl
Denna vackra bryggeristad med sina autentiska värdshus och sin pittoreska gamla stad ligger mellan två floder.
Berömda personligheter
Oskar Kokoschka: Expressionismens pionjär
Den berömda expressionistiska målaren föddes i Pöchlarn vid Donau och förblev alltid kopplad till sitt hemland.
Egon Schiele: Den internationella modernismens mästare
Egon Schiele, som föddes i Tull, är mest känd för sina ofta bisarra porträtt och sina landskapsmålningar.
Regionala recept
Vallmonudlar från Waldviertel
Oavsett om det är en söt dessert eller en smakrik huvudrätt, är Waldviertels vallmonudlar en kulinarisk njutning som passar vid alla tillfällen.
Boenden utöver det vanliga
Tips för att skydda klimatet
Respektera naturen. Håll dig på markerade stigar och ta med dig dina sopor.
Använd hållbar transport.
Visa hänsyn till vilda djur. Observera djuren från ett säkert avstånd.
Njut medvetet (och ekologiskt). Välj lokala och hållbara livsmedel och produkter.
Stärk den biologiska mångfalden, att skydda och bevara den biologiska mångfalden är avgörande för den ekologiska balansen.