Njut av en vintersemester på termiska spa, i livliga städer eller omgiven av vackra, snötäckta landskap.

En vintersemester i Niederösterreich erbjuder en lugn upplevelse med snöskovandring, längdskidåkning, kälkåkning, samt skid- och snowboardåkning.

Steg för steg i vinterlandskapet

Österrikes största provins, med delstatshuvudstaden St. Pölten, ligger i nordost längs Donau och bjuder på en rik kultur och naturskönhet. Med varierande landskap, inklusive Wienalperna, är vintersport ett populärt val här. I Niederösterreich kan du njuta av en vintersemester full av aktiviteter med alternativ som skidåkning, skidturer, snöskovandring och längdskidåkning. Upptäck de många sätt att uppleva denna fantastiska region på vintern!

Mysigt och överseende

Livsstilen i Niederösterreich kan sammanfattas med ett ord: överseende. Här kombineras snöupplevelser alltid med kulinariska pauser. Det finns alltid en bergsstuga eller ett av regionens populära värdshus som erbjuder traditionell österrikisk gästfrihet. Men den verkliga stjärnan är vinet. Invånarna har en särskild kärlek för sina viner och firar dem som en "femte årstid" under vinhösten. Denna kombination av natur, kultur och mat ger en unik upplevelse av livsstilen i Niederösterreich.

Fakta Niederösterreich
Huvudstad:St. Pölten
Yta:19.180 km²
Befolkning:ca 1,72 miljoner (år 2024)
Nationalparker:2
Naturparker:19
Wellness-spa:7

Niederösterreich Card: upptäck 350 utflyktsmål gratis!
Konst och kultur, fritidsaktiviteter för hela familjen och äventyrsvärldar - med Niederösterreich-kortet finns det mycket att uppleva.

När besöka
Säsongens höjdpunkter hittar du här.

Niederösterreich från alla perspektiv

Höjdpunkterna

Spa och wellness

Vandring med djur, så som alpacka, lama och åsna

Speciella platser: extraordinära julmarknader

Upplev naturen med snöskovandring genom skogar och berg.

Slott Hof

Klostret i Melk: bladguld, stuckatur och marmor

Wachau

Aktiviteter i Niederösterreich

Utvalda turer och utflykter

Skidturer

Vandringsturer med en panorama utsikt

Längdskidåkning

Alpackaturer

Advent i Niederösterreich: adventsmarknader och utflykter som fokuserar på julen.

Jultid i Niederösterreich

Utflyktsmål i Niederösterreich

De vackraste regionerna

Donauregionen

Med sina pittoreska landskap, rika kulturarv, utsökta kulinariska delikatesser och fantastiska viner är Donauregionen en verklig skattkista av upplevelser.

Donauregionen

Alperna i Wien

Där Rax-, Schneeberg- och Semmeringbergen avtar i höjd, breder sig Bucklige Welt ut – ett område med tusen kullar som erbjuder en magisk atmosfär och naturskön skönhet.

Alperna i Wien

Waldviertel

Täta skogar, mystiska klipphällar, vallmofält och dammar utgör bakgrunden till den orörda, naturliga regionen Niederösterreich.

Waldviertel

Weinviertel

Vinrankorna sträcker sig långt bortom horisonten och regionens vintavernor och källargångar utforskas bäst till fots eller på cykel.

Weinviertel

Wienerwald

I en idyllisk skogsmiljö, bara ett stenkast från Wien, ligger en region med rustika vintavernor som en gång inspirerade Ludwig van Beethoven. Här möts natur och kultur.

Wienerwald

Mostviertel

I norr finns blomstrande fruktträdgårdar, och i söder stoltserar 2 000-meterstoppar som Ötscher och Hochkar. Denna mångfald erbjuder både njutning och äventyr för alla.

Mostviertel

Städer och platser du inte får missa

S:t Pölten

Livfullt centrum för både utbildning och shopping.

S:t Pölten

Melk

Den vackra gamla staden och barockklostret med sitt berömda bibliotek är porten till Wachau.

Melk

Krems vid Donau

Den kulturella metropolen har många museer och landets finaste gastronomi.

Krems

Baden nära Wien

Den charmiga kurorten med sin barocka gamla stadskärna var adelns sommarresidens.

Baden

Retz

Vinet kommer från den kända vinstaden med sin pittoreska väderkvarn.

Retz

Waidhofen an der Ybbs

Den medeltida staden med sina sju torn har en fascinerande historia att dela med sig av.

Waidhofen

Zwettl

Denna vackra bryggeristad med sina autentiska värdshus och sin pittoreska gamla stad ligger mellan två floder.

Zwettl

Wiener Neustadt

Njut av kaffehuskulturen efter en guidad historisk promenad genom stadskärnan.

Wiener Neustadt

Berömda personligheter

Oskar Kokoschka: Expressionismens pionjär

Den berömda expressionistiska målaren föddes i Pöchlarn vid Donau och förblev alltid kopplad till sitt hemland.

Oskar Kokoschka

Egon Schiele: Den internationella modernismens mästare

Egon Schiele, som föddes i Tull, är mest känd för sina ofta bisarra porträtt och sina landskapsmålningar.

Egon Schiele

Joseph Haydn: Grundare av wienklassicismen

Joseph Haydn, född i den lilla byn Rohrau, revolutionerade musiken med sitt musikaliska språk i sonater, kvartetter och symfonier.

Joseph Haydn

Regionala recept

Marillenknödel från Wachau

Upptäck hemligheten bakom äkta Wachau aprikosknödel!

Marillenknödel från Wachau

Vallmonudlar från Waldviertel

Oavsett om det är en söt dessert eller en smakrik huvudrätt, är Waldviertels vallmonudlar en kulinarisk njutning som passar vid alla tillfällen.

Vallmonudlar från Waldviertel

Österrikiska pannkakor med aprikosfyllning

Palatschinken, eller pannkakor, serveras med olika fyllningar. I detta recept används aprikosmarmelad för en söt och fruktig twist.

Österrikiska pannkakor med aprikosfyllning

Boenden utöver det vanliga

LOISIUM Wine and Spa Hotel i Langenlois

Steigenberger Hotell & Spa i Krems

Loos House i Payerbach

Naturhotel Molzbachhof i Kirchberg am Wechsel

Tips för att skydda klimatet

Vad kan vi göra för att skydda den biologiska mångfalden?

  • Respektera naturen. Håll dig på markerade stigar och ta med dig dina sopor.

  • Använd hållbar transport.

  • Visa hänsyn till vilda djur. Observera djuren från ett säkert avstånd.

  • Njut medvetet (och ekologiskt). Välj lokala och hållbara livsmedel och produkter.

  • Stärk den biologiska mångfalden, att skydda och bevara den biologiska mångfalden är avgörande för den ekologiska balansen.

Vanliga frågor

Niederösterreich har ett brett utbud av vintersportalternativ, inklusive skidorter med utmanande backar för erfarna skidåkare. Regionen erbjuder moderna liftar, välpreparerade pister och mysiga stugor för en paus. Här finns även familjevänliga områden för nybörjare och barn, samt freeride-spår för de mer erfarna skidåkarna.

Skidområdet Hochkar
Semmering-Hirschenkogel linbanor
Skidområdet Lackenhof-Ötscher
Wexl Arena St. Corona am Wechsel
Erlebnisalm Mönichkirchen
Familjeskidområdet Annaberg

Niederösterreich är den största delstaten i Österrike och består av sex regioner som skiljer sig åt när det gäller läge, kultur och ekonomi:

  1. Weinviertel: vinodling

  2. Waldviertel: täta skogar

  3. Mostviertel: odling av äpplen och päron, tillverkning av cider

  4. Industrieviertel: Niederösterreichs ekonomiska hjärta med en stark industrisektor

  5. Wiens omgivningar/Niederösterreichs centrum: områden runt Wien som erbjuder både bostäder och rekreationsområden

  6. Donau-Mars-Thaya flodslätter: flodlandskapen längs Donau och floderna March och Thaya

Niederösterreich, den största delstaten i Österrike, ligger i nordöstra delen av landet vid floden Donau och erbjuder ett rikt kulturarv och fantastisk naturskönhet. Här möts alpina, pannoniska, nord- och sydeuropeiska influenser, vilket skapar en idyllisk helhet. Landskapet varierar mellan jordbruksmark, skogar, floddalar och bergstoppar, vilket ger regionen en unik karaktär. I Österrikes främsta vinodlingsregion hittar man mysiga "Heurige" och vintavernor som ligger intill magnifika slott, borgar och kloster. Dessutom bidrar en livlig kultur- och konstscen med en fräsch touch till den historiska atmosfären.

Vad är det som gör Niederösterreich så speciellt?
Det finns tre UNESCO: s världsarvslistor i Niederösterreich:

  • Semmering-järnvägen den över 160 år gamla Semmeringjärnvägen går regelbundet längs den 41 kilometer långa järnvägslinjen från Gloggnitz till Mürzzuschlag. Den var världens första bergsjärnväg 1854 och utsågs 1998 till ett av UNESCO:s världsarv.

  • Dürrenstein-Lassingtals vildmarksområde: Som den största återstoden av urskog i Alperna är vildmarksområdet erkänt skyddat område sedan 2017 på UNESCO:s världsarvslista. Med sina skyddade naturskogar och djur-, växt- och svamparter bidrar det till bevarandet av ekosystem.

  • Wachau, som är en av världens vackraste floddalar och vinodlingsregioner, omnämndes för första gången i dokument för mer än 1200 år sedan. Redan under den tidiga medeltiden var regionen en av de viktigaste ekonomiska regionerna i Niederösterreich.

Niederösterreich har en rik historia och ett strategiskt viktigt läge, vilket har lett till att många slott och palats har byggts genom århundradena. Förr i tiden fungerade de inte bara som militära försvar utan också som bostäder, administrativa centrum och representationsplatser. Många av borgarna och slotten har blivit symboler för Niederösterreichs kulturarv och identitet.

Först omnämnt år 996 e.Kr. som Ostarrîchi, blev Niederösterreich några hundra år senare en del av Ärkehertigdömet Österrike under Enns under dess största utbredning. Regionen fick senare namnet "Niederösterreich" för att skilja den från "Oberösterreich", med hänvisning till deras geografiska position. År 1920 erkändes Niederösterreich som en självständig förbundsstat, utan Wien.

