En vintersemester i Niederösterreich erbjuder en lugn upplevelse med snöskovandring, längdskidåkning, kälkåkning, samt skid- och snowboardåkning.

Steg för steg i vinterlandskapet

Österrikes största provins, med delstatshuvudstaden St. Pölten, ligger i nordost längs Donau och bjuder på en rik kultur och naturskönhet. Med varierande landskap, inklusive Wienalperna, är vintersport ett populärt val här. I Niederösterreich kan du njuta av en vintersemester full av aktiviteter med alternativ som skidåkning, skidturer, snöskovandring och längdskidåkning. Upptäck de många sätt att uppleva denna fantastiska region på vintern!

Mysigt och överseende

Livsstilen i Niederösterreich kan sammanfattas med ett ord: överseende. Här kombineras snöupplevelser alltid med kulinariska pauser. Det finns alltid en bergsstuga eller ett av regionens populära värdshus som erbjuder traditionell österrikisk gästfrihet. Men den verkliga stjärnan är vinet. Invånarna har en särskild kärlek för sina viner och firar dem som en "femte årstid" under vinhösten. Denna kombination av natur, kultur och mat ger en unik upplevelse av livsstilen i Niederösterreich.