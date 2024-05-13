奥地利的家庭滑雪胜地

滑雪道上的难忘时刻：在奥地利的家庭滑雪胜地，父母、青少年和儿童可以一起寻找冬季的快乐！

奥地利的滑雪胜地可以让家庭在冬季轻松享受滑雪的乐趣：在奥地利滑雪的一天就像在冬日仙境中一样，这里有晶莹的白雪、适合初学者的缓坡和舒适的小屋，为父母和孩子们创造了难忘的回忆。

在晶莹的雪地上，父母和孩子一起体验滑雪的乐趣。因为有时候，一起体验生活中的点点滴滴也是一件非常惬意的事情。例如，当孩子们第一次穿上新滑雪板，大胆地跳过跳台，或第一次冒险进入红色滑雪道时，奥地利的家庭滑雪胜地非常适合度过难忘的雪中时光。对于许多家庭来说，滑雪胜地有多大并不重要，往往是那些远离喧嚣、规模较小、较为安静的滑雪胜地，才能让孩子和父母更加亲密无间。



Kärnten

Katschberg Lieser-Maltatal

Die Skischaukel Katschberg-Aineck verbindet Kärnten und das SalzburgerLand und hält neben breiten Pisten auch zahlreiche Aktivitäten abseits der Pisten bereit.

Katschberg Lieser-Maltatal

Nassfeld

Am Nassfeld erleben Familien abwechslungsreiche Pisten, die Kids-Slope, den Snowpark und eigene Kinderbereiche, ideal für unvergessliche Wintertage.

Nassfeld

Turracher Höhe

Das Hochplateau mit vielen sanften Pisten ist ideal für Anfänger:innen. Auf Freestyler:innen wartet einer der weltweit größten Funslopes.

Turracher Höhe

Niederösterreich

Annaberg

Skivergnügen pur für Familien in Annaberg mit 12 km Pisten, den Fun-Park Anna-Land für die Abwechslung und der Anna-Alm, der perfekte Stopp für Genuss mit Panoramablick.

Annaberg

Wexl Arena St. Corona

St. Corona begeistert Familien mit 9 Pisten, Funslope und Zauberteppichen für Anfänger. Die Wexl Arena bietet zusätzlich Rodelspaß und coole Aktivitäten für jedes Alter.

Wexl Arena St. Corona

Mönichkirchen

Die Erlebnisalm Mönichkirchen: Familien genießen 13 km Pisten, Zauberteppiche, lustige Wellenbahnen und Skihütten. Ideal für Anfänger, mit Aussicht auf die Wiener Alpen.

Mönichkirchen

Oberösterreich

Hochficht

Hochficht ist die perfekte Mischung aus Skispaß, gemütlichen Einkehrmöglichkeiten, 20 km Pisten, Funparks und einem spannenden Kinderbereich.

Hochficht

Feuerkogel

Der Feuerkogel lockt mit sonnigen Abfahrten, Kinderland und weitläufigen Pisten. Der Mix aus Schneespaß und entspannter Atmosphäre macht jeden Skitag unvergesslich.

Feuerkogel

Kasberg

Am Kasberg treffen breite Pisten auf Abenteuer im Zwergenland. Familien finden hier alpine Erlebnisse, eingebettet in die Bergwelt des Almtals.

Kasberg

SalzburgerLand

Gasteiner Tal

Hier finden Eltern für ihre Kinder eine Vielfalt an Familien-Pisten. Entspannung wartet in zwei Thermen.

Gasteiner Tal

Hochkönig

Skivergnügen mit viel Freiraum und mit imposanter Naturkulisse ist für Familien garantiert. Tolle Angebote laden zu einem entspannten Skiurlaub ein.

Hochkönig

Salzburger Saalachtal

Die mehrfach ausgezeichneten Anfänger:innen-Skipisten in der Almenwelt Lofer und dem idyllischen Unkener Heutal sind der perfekte Spielplatz für die gesamte Familie.

Salzburger Saalachtal

Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg

Ein Geheimtipp, abseits des großen Skirummels! Ein Skigebiet für alle Könner-Stufen mit vielen Highlights für Familien.

Neukirchen und Bramberg

Steiermark

Schladming

Gleich 24 Funparks oder -slops warten hier auf Skifahrer:innen ob Groß oder Klein – in diesem Skigebiet kommt garantiert keine Langweile auf.

Schladming

Stuhleck

Nur 100 Kilometer von Wien entfernt, ist das Stuhleck wegen seiner breiten Pisten beliebt. Flutlichtanlage, Kinderland und mehr.

Stuhleck

Tauplitz

Eine stille Zauberwelt und eines der schneesichersten Alpengebiete. Einzigartig in Österreich: das autofreie Tauplitzalm-Dorf.

Tauplitz

Tirol

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Die Region blickt auf eine lange Tradition als Familienskigebiet zurück. Viele Hotels bieten maßgeschneiderte Angebote.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Serfaus Fiss Ladis

Ein ausgedehntes Skigebiet mit umfangreichem Kinderangebot: Übungslifte, Hütten, Wellenbahnen, Funpark und mehr.

Serfaus Fiss Ladis

Wilder Kaiser

Wintervergnügen für Familien: Skifahren, Kinderwelt, Funparks, Eislaufen oder Pferdekutschenfahrten bieten Abenteuer und Spaß für alle.

Wilder Kaiser

Vorarlberg

Brandnertal

Abwechslungsreiche Bergwelt mit Pisten für Anfänger:innen und Entdecker:innen, Spaß und Entspannung für alle – auch abseits der Pisten.

Brandnertal

Damüls-Mellau

Das Skigebiet im idyllischen Bregenzerwald heißt nicht umsonst „Schneereich“: Ganze 9,30 Meter fallen hier durchschnittlich pro Winter.

Damüls-Mellau

Kleinwalsertal

Hier werden Kindheitserinnerungen wach: Tief verschneite, stille Dörfer, heimelige Bauernstuben – ganz so, wie es früher war.

Kleinwalsertal

家庭滑雪度假的行李清单

装备

  • 滑雪板、滑雪杖和滑雪靴：通常也可在现场租用

  • 头盔：在奥地利，15 岁以下（含 15 岁）儿童必须佩戴头盔

滑雪服

  • 功能性内衣，羊毛衫/外套

  • 头盔

  • 防水冬衣、雪地长裤和雪地靴

  • 滑雪袜

  • 滑雪镜

  • 滑雪手套

雪地

  • 小背包

  • 暖手包或暖手鞋

  • 太阳镜

  • 润唇膏和防晒系数高的防晒霜

  • 帽子/头巾/围巾

用于室内

  • 拖鞋

  • 棋盘游戏

  • 绘画用具

  • 书籍

  • 毛绒玩具

  • 手电筒



克恩顿州

下奥地利州

上奥地利州

萨尔茨堡州

施泰尔马克州

蒂罗尔州

福拉尔贝格州

你们知道吗？

奥地利全国有600多所滑雪学校和18000名滑雪和滑雪板教练。

在奥地利，人们在海拔1000米的地方就能直呼其名，无论他们的地位和年龄如何。

奥地利的所有滑雪胜地共22000多公里长。

粉雪中有90%是空气，虽然不适合打雪仗，但很适合滑雪。

奥地利滑雪小屋中最受欢迎的菜肴是皇帝煎饼？紧随其后的是芝士面疙瘩奶酪饺子汤。正式享用时最好以相反的顺序！

奥地利海拔最高的滑雪胜地的雪季持续到五月中旬。

奥地利每三名雪友中就有一名年龄在30岁以下。

位于福拉尔贝格州的达穆尔斯是世界上积雪最厚的村庄，这里每年冬天的平均降雪量达到令人难以置信的九米。

Klimaschutz-Tipp

Wie können wir Klimaschutz und Winterurlaub vereinbaren?

#1: Nachhaltige Skigebiete wählen

#2: Umweltzertifizierte Hotels buchen

#3: Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen

#4: Anreise mit dem Zug planen

#5: Nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen

#6: Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen

#7: Der Natur zuliebe: Auf der Piste bleiben!

#8: Regional, saisonal und biologisch genießen

#9: Slow-Winter-Aktivitäten ausprobieren

