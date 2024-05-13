奥地利的家庭滑雪胜地
奥地利的滑雪胜地可以让家庭在冬季轻松享受滑雪的乐趣：在奥地利滑雪的一天就像在冬日仙境中一样，这里有晶莹的白雪、适合初学者的缓坡和舒适的小屋，为父母和孩子们创造了难忘的回忆。
在晶莹的雪地上，父母和孩子一起体验滑雪的乐趣。因为有时候，一起体验生活中的点点滴滴也是一件非常惬意的事情。例如，当孩子们第一次穿上新滑雪板，大胆地跳过跳台，或第一次冒险进入红色滑雪道时，奥地利的家庭滑雪胜地非常适合度过难忘的雪中时光。对于许多家庭来说，滑雪胜地有多大并不重要，往往是那些远离喧嚣、规模较小、较为安静的滑雪胜地，才能让孩子和父母更加亲密无间。
Kärnten
Katschberg Lieser-Maltatal
Die Skischaukel Katschberg-Aineck verbindet Kärnten und das SalzburgerLand und hält neben breiten Pisten auch zahlreiche Aktivitäten abseits der Pisten bereit.
Nassfeld
Am Nassfeld erleben Familien abwechslungsreiche Pisten, die Kids-Slope, den Snowpark und eigene Kinderbereiche, ideal für unvergessliche Wintertage.
Niederösterreich
Annaberg
Skivergnügen pur für Familien in Annaberg mit 12 km Pisten, den Fun-Park Anna-Land für die Abwechslung und der Anna-Alm, der perfekte Stopp für Genuss mit Panoramablick.
Wexl Arena St. Corona
St. Corona begeistert Familien mit 9 Pisten, Funslope und Zauberteppichen für Anfänger. Die Wexl Arena bietet zusätzlich Rodelspaß und coole Aktivitäten für jedes Alter.
Oberösterreich
Hochficht
Hochficht ist die perfekte Mischung aus Skispaß, gemütlichen Einkehrmöglichkeiten, 20 km Pisten, Funparks und einem spannenden Kinderbereich.
Feuerkogel
Der Feuerkogel lockt mit sonnigen Abfahrten, Kinderland und weitläufigen Pisten. Der Mix aus Schneespaß und entspannter Atmosphäre macht jeden Skitag unvergesslich.
SalzburgerLand
Gasteiner Tal
Hier finden Eltern für ihre Kinder eine Vielfalt an Familien-Pisten. Entspannung wartet in zwei Thermen.
Hochkönig
Skivergnügen mit viel Freiraum und mit imposanter Naturkulisse ist für Familien garantiert. Tolle Angebote laden zu einem entspannten Skiurlaub ein.
Salzburger Saalachtal
Die mehrfach ausgezeichneten Anfänger:innen-Skipisten in der Almenwelt Lofer und dem idyllischen Unkener Heutal sind der perfekte Spielplatz für die gesamte Familie.
Steiermark
Schladming
Gleich 24 Funparks oder -slops warten hier auf Skifahrer:innen ob Groß oder Klein – in diesem Skigebiet kommt garantiert keine Langweile auf.
Stuhleck
Nur 100 Kilometer von Wien entfernt, ist das Stuhleck wegen seiner breiten Pisten beliebt. Flutlichtanlage, Kinderland und mehr.
Tirol
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Die Region blickt auf eine lange Tradition als Familienskigebiet zurück. Viele Hotels bieten maßgeschneiderte Angebote.
Serfaus Fiss Ladis
Ein ausgedehntes Skigebiet mit umfangreichem Kinderangebot: Übungslifte, Hütten, Wellenbahnen, Funpark und mehr.
Vorarlberg
Brandnertal
Abwechslungsreiche Bergwelt mit Pisten für Anfänger:innen und Entdecker:innen, Spaß und Entspannung für alle – auch abseits der Pisten.
Damüls-Mellau
Das Skigebiet im idyllischen Bregenzerwald heißt nicht umsonst „Schneereich“: Ganze 9,30 Meter fallen hier durchschnittlich pro Winter.
家庭滑雪度假的行李清单
装备
滑雪板、滑雪杖和滑雪靴：通常也可在现场租用
头盔：在奥地利，15 岁以下（含 15 岁）儿童必须佩戴头盔
滑雪服
功能性内衣，羊毛衫/外套
头盔
防水冬衣、雪地长裤和雪地靴
滑雪袜
滑雪镜
滑雪手套
雪地
小背包
暖手包或暖手鞋
太阳镜
润唇膏和防晒系数高的防晒霜
帽子/头巾/围巾
用于室内
拖鞋
棋盘游戏
绘画用具
书籍
毛绒玩具
手电筒
Klimaschutz-Tipp
#1: Nachhaltige Skigebiete wählen
#2: Umweltzertifizierte Hotels buchen
#3: Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen
#4: Anreise mit dem Zug planen
#5: Nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen
#6: Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen
#7: Der Natur zuliebe: Auf der Piste bleiben!
#8: Regional, saisonal und biologisch genießen