كلاغنفورت
استمتع بالمدينة، الجبل والبحيرة خلال عطلة واحدة
ينبعث من مدينة كلاغنفورت سحر خاص في فصل الشتاء. فهذه المدينة التي تُلقّب أحياناً "بجوهرة عصر النهضة" تأسر زوارها بقصورها وساحاتها وأقنيتها التي تم ترميمها بعناية فائقة، والتي تبدو أكثر سحراً تحت طبقة رقيقة من الثلج، علماً أن البلدة القديمة تمّ بناؤها قبل أكثر من 800 عام بواسطة بنائين إيطاليين مهرة، مما أكسبها طابعاً فريداً لا يُخطئه أحد.
ابدأ جولتك في قلب المدينة من ساحة نويير بلاتز، حيث ينتظرك أبرز معلم في المدينة – وهي نافورة ليندفورم، المحروسة من قِبل حيوان أسطوري يشبه التنين، والذي يُعتبر جزءاً من أساطير المدينة المحلية.
ومن أواخر الخريف، تتحول ساحات المدينة إلى أرض عجائب شتوية، حيث تتزين أسواق عيد الميلاد بالأضواء والزخارف، وتُعرض الهدايا المصنوعة يدوياً، والمأكولات اللذيذة مع أكواب من مشروب البنش الفوّاح.
اقضِ العطلة على متن القطار أو الحافلة
هل ترغب في استكشاف كلاغنفورت مع المحافظة على البيئة؟ للمسافات القصيرة داخل المدينة، يمكنك استئجار دراجة هوائية في إحدى محطات نيكستبايك العشرة عبر التطبيق الخاص بها. وإذا كنت تخطط للمغامرة في أماكن أبعد، يمكنك استئجار الدراجات الهوائية والدراجات الإلكترونية المتواجدة في المحطات في جميع أنحاء المنطقة.
كما ننصحك بالحصول على بطاقة فورتهيرزيه بلاس لاستخدام قطارات وحافلات "أس- باهن" الإقليمية مجاناً، واستكشاف بحيرة فورتهيرزيه أو الجبال القريبة. فإذا وصلت بالقطار، ستأخذك خدمة النقل المكوكية المحلية مباشرةً إلى مكان إقامتك.
بطاقة الضيوف لزيارة كلاغنفورت وكارينثيا
تتيح لك بطاقة كارنتن زيارة أكثر من 100 نقطة مثيرة للاهتمام داخل مقاطعة كارينثيا، بما في ذلك سكك الحديدية الجبلية والطرق البانورامية والمتاحف.
ومع بطاقة فورتهيرزيه بلاس، المجانية، ستحصل على خصومات ودخول مجاني إلى عدد من المعالم السياحية داخل منطقة فورتهيرزيه وكلاغنفورت.
وتذكر أنك ستتلقى بطاقة الضيف الخاصة بك عند تسجيل الوصول في مكان إقامتك.