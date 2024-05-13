كلاغنفورت
استمتع بالمدينة، الجبل والبحيرة خلال عطلة واحدة

تتمتع مدينة كلاغنفورت في الشتاء بأجواء رائعة، تشمل الساحات المزينة بزينة الاحتفالات وأسواق عيد الميلاد الرومانسية والأزقة المغطاة بالثلوج.

ينبعث من مدينة كلاغنفورت سحر خاص في فصل الشتاء. فهذه المدينة التي تُلقّب أحياناً "بجوهرة عصر النهضة" تأسر زوارها بقصورها وساحاتها وأقنيتها التي تم ترميمها بعناية فائقة، والتي تبدو أكثر سحراً تحت طبقة رقيقة من الثلج، علماً أن البلدة القديمة تمّ بناؤها قبل أكثر من 800 عام بواسطة بنائين إيطاليين مهرة، مما أكسبها طابعاً فريداً لا يُخطئه أحد.

ابدأ جولتك في قلب المدينة من ساحة نويير بلاتز، حيث ينتظرك أبرز معلم في المدينة – وهي نافورة ليندفورم، المحروسة من قِبل حيوان أسطوري يشبه التنين، والذي يُعتبر جزءاً من أساطير المدينة المحلية.

ومن أواخر الخريف، تتحول ساحات المدينة إلى أرض عجائب شتوية، حيث تتزين أسواق عيد الميلاد بالأضواء والزخارف، وتُعرض الهدايا المصنوعة يدوياً، والمأكولات اللذيذة مع أكواب من مشروب البنش الفوّاح.

حقائق عن كلاغنفورت
عدد السكان:حوالي 105 آلاف نسمة (بحسب إحصاءات عام 2023)
المقاطعة:كارينثيا
المساحة:120.1 كيلومتر مربع
الارتفاع:446 متراً
منصة المشاهدة:بيراميدنكوغيل (100 متر)

نصيحة من السكان المحليين

قم بزيارة أقدم منطقة للمشاة في النمسا بين شارعي كراميرغاسه وفينيرغاسه، والتي تم افتتاحها في عام 1961.

تعرف على كلاغنفورت

أبرز المعالم

نافورة ليندفورم

كاتدرائية كلاغنفورت

ألتر بلاتز

بحيرة فورتهيرزيه

متحف كارينثيا للفن الحديث

متحف مقاطعة كارينثيا

نشاطات في كلاغنفورت ومن حولها

أبرز الأحداث

المطاعم المفضلة في كلاغنفورت

تجد هنا قائمة من المطاعم المفضلة في كلاغنفورت.

لاندهاوسهوف

هو عبارة عن مطعم نمساوي تقليدي يضم مناطق جلوس مريحة تحت أسقف مقببة.

لا بوتيغا

وهو يقدم أفضل بيتزا على الطريقة الإيطالية في كلاغنفورت، بعجينة رقيقة وكمية مناسبة من الإضافات اللذيذة.

بايرهاوس زوم أوغستين

ستجد هنا مكاناً مريحاً ذا أسقف مقببة وطاولات خشبية، يقدم المأكولات النمساوية التقليدية والموسمية.

مطعم فوغلهاوس

في هذا المكان الفاخر، ستستمتع بقائمة من خمسة أطباق وأفضل أنواع المشروبات المعتقة.

وصفات

أماكن فريدة للإقامة

فندق ساندفيرث كلاغنفورت

فندق سيبارك

فندق موزر فيردينو كلاغنفورت

نصائح للمسافرين المهتمين بالبيئة

اقضِ العطلة على متن القطار أو الحافلة

هل ترغب في استكشاف كلاغنفورت مع المحافظة على البيئة؟ للمسافات القصيرة داخل المدينة، يمكنك استئجار دراجة هوائية في إحدى محطات نيكستبايك العشرة عبر التطبيق الخاص بها. وإذا كنت تخطط للمغامرة في أماكن أبعد، يمكنك استئجار الدراجات الهوائية والدراجات الإلكترونية المتواجدة في المحطات في جميع أنحاء المنطقة.

كما ننصحك بالحصول على بطاقة فورتهيرزيه بلاس لاستخدام قطارات وحافلات "أس- باهن" الإقليمية مجاناً، واستكشاف بحيرة فورتهيرزيه أو الجبال القريبة. فإذا وصلت بالقطار، ستأخذك خدمة النقل المكوكية المحلية مباشرةً إلى مكان إقامتك.

بطاقة الضيوف لزيارة كلاغنفورت وكارينثيا

تتيح لك بطاقة كارنتن زيارة أكثر من 100 نقطة مثيرة للاهتمام داخل مقاطعة كارينثيا، بما في ذلك سكك الحديدية الجبلية والطرق البانورامية والمتاحف.

ومع بطاقة فورتهيرزيه بلاس، المجانية، ستحصل على خصومات ودخول مجاني إلى عدد من المعالم السياحية داخل منطقة فورتهيرزيه وكلاغنفورت.

وتذكر أنك ستتلقى بطاقة الضيف الخاصة بك عند تسجيل الوصول في مكان إقامتك.

أسئلة وأجوبة شائعة

تقع كلاغنفورت في جنوب النمسا، وهي عاصمة مقاطعة كارينثيا المتاخمة لإيطاليا. كما تقع هذه المدينة الصغيرة على ضفاف بحيرة فورتهيرزيه، مما يسمح للزوار بالجمع بين العطلة الحضرية والرحلات اليومية إلى الجبال.

• تعتبر نافورة ليندفورم الواقعة في وسط الساحة المركزية نوير بلاتس (الساحة الجديدة) من أشهر معالم المدينة.

• يعرض منتزه مينيموندوس للمغامرات، نماذج للمباني الشهيرة من جميع أنحاء العالم بمقياس 1:25.

• يوفر برج المراقبة بيراميدنكوغل مناظر خلابة مطلة على بحيرة فورتهيرزيه وجبال الألب.

• يًعتبر لاندهاوس مبنىً رائعاً يعود تاريخه إلى عصر النهضة، ويضم متحف مقاطعة كارينثيا وقاعة الأسلحة المثيرة للإعجاب.

• يمكن العثور على نصب ماريا تيريزا التذكاري لتكريم ملك هابسبورغ في ألتر بلاتز (الساحة القديمة).

• يقدم متحف كارينثيا للفن الحديث معارض متغيرة للفن الحديث.

