تتمتع مدينة كلاغنفورت في الشتاء بأجواء رائعة، تشمل الساحات المزينة بزينة الاحتفالات وأسواق عيد الميلاد الرومانسية والأزقة المغطاة بالثلوج.

ينبعث من مدينة كلاغنفورت سحر خاص في فصل الشتاء. فهذه المدينة التي تُلقّب أحياناً "بجوهرة عصر النهضة" تأسر زوارها بقصورها وساحاتها وأقنيتها التي تم ترميمها بعناية فائقة، والتي تبدو أكثر سحراً تحت طبقة رقيقة من الثلج، علماً أن البلدة القديمة تمّ بناؤها قبل أكثر من 800 عام بواسطة بنائين إيطاليين مهرة، مما أكسبها طابعاً فريداً لا يُخطئه أحد.

ابدأ جولتك في قلب المدينة من ساحة نويير بلاتز، حيث ينتظرك أبرز معلم في المدينة – وهي نافورة ليندفورم، المحروسة من قِبل حيوان أسطوري يشبه التنين، والذي يُعتبر جزءاً من أساطير المدينة المحلية.

ومن أواخر الخريف، تتحول ساحات المدينة إلى أرض عجائب شتوية، حيث تتزين أسواق عيد الميلاد بالأضواء والزخارف، وتُعرض الهدايا المصنوعة يدوياً، والمأكولات اللذيذة مع أكواب من مشروب البنش الفوّاح.