أنشطة عائلية خلال الأيام الماطرة في النمسا
المطر ربما ليس ما تخيّلته عند التخطيط لعطلتك في النمسا، لكنه يحدث أحياناً. ولحسن الحظ، عندما يحين الوقت، هناك العديد من الأنشطة الداخلية للأطفال التي ستجعلك تنسى الطقس السيء بسرعة.
يمكنك زيارة متحف تفاعلي مثل بيت الطبيعة في سالزبورغ أو مركز أرس إلكترونيكا في لينز، أو الغوص في عالم تحت الأرض في منجم الملح في هالين. كما تقدّم القلاع والقصور الخيالية مثل قلعة كوفشتاين أو قصر شونبرون في فيينا تجارب عائلية ممتعة لعشاق التاريخ. ولا ننسى أيضاً العديد من المنتجعات الصحية في النمسا، حيث يمكن لجميع الأعمار الاستمتاع بيوم كامل من الاسترخاء التام.
فيما يلي أفضل نصائحنا للرحلات والأنشطة في أيام المطر في النمسا.
بورغنلاند
على الرغم من أن بورغنلاند مشهورة بساعات الشمس الطويلة، إلا أن الأمطار قد تتساقط أحياناً. والخبر السار هو أن المنطقة توفر مجموعة واسعة من الأنشطة للعائلات في الطقس السيء.
تضم العديد من المنتجعات الحرارية مناطق مخصصة للأطفال وزحاليق يمكن للصغار الاستمتاع بها بينما يسترخي الآباء. من ناحية ثانية، سيكون بانتظار الزوّار، الكثير من المغامرات المشوقة، حيث يمكن لجميع الأعمار الانغماس تماماً في عالم الفرسان والأميرات. وبهذه الطريقة، يتحول حتى اليوم الماطر إلى مغامرة ممتعة للعائلة بأكملها.
سوننثيرم لوتسمانسبورج
هذا المنتجع الحراري يلبي احتياجات جميع الأعمار ويضمن لهم قضاء وقت ممتع، بما يوفره من برك مائية ومسابح مغامرات، زحاليق، مناطق مخصصة للأطفال وأخرى للاسترخاء
منتجع سانت مارتينز الحراري
قلعة إسترهازي
في قصر إيسترهازي ينبض التاريخ بالحياة من جديد، حيث تنتظر الزوّار جولات إرشادية مشوّقة، وورش عمل إبداعية، وتجارب ساحرة تناسب جميع أفراد العائلة.
كارينثيا
توفر كارينثيا خيار القيام برحلات عائلية ممتعة حتى في أيام المطر! وعليه، يمكن زيارة منجم العرض تيرا ميستيكا والانغماس في عالم تحت الأرض، حيث ستأسر الزوّار على الفور، كهوف الأوبير للهوابط الصخرية. وفي غراناتيوم برادنتهاين، يمكن للعائلات الاطلاع على حجر الغارنيت اللامع وحتى البحث عن الأحجار الكريمة بأنفسهم.
هل ترغبون فقط في تمديد أرجلكم والاسترخاء؟ اقضوا يوماً في منتجع كارينثن ثيرمي، الذي يوفر درجات حرارة ممتعة وأنشطة مشوقة لجميع أفراد العائلة.
عرض منجم "تيرا ميستكا"
اختبروا تجربة عالم التعدين عن قرب في منجم "تيرا ميستكا وتيرا مونتانا"!فهنا، تنتظركم جولات برفقة مرشدين مناسبة للعائلات، وزحاليق ممتعة، ومعالم شيقة ومعلومات مثيرة للاهتمام
منتجع كارينثيا الحراري فيلاخ
استرخوا واستمتعوا في منتجع "كارنتن تيرمه"! فعالم المياه في كارينثيا يضم العديد من الزحاليق، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى أحواض مزودة بفوهات تدليك.
كهوف أوبير المتساقطة
قوموا بجولة في العالم السحري تحت الأرض لكهوف "أوبير" المعلقة! استمتعوا بمشاهدة تشكيلات الصخور الفريدة والعروض الضوئية المدهشة، واستمعوا إلى القصص المشوقة التي تأسر خيالكم
النمسا السفلى
تعرّفوا عن كثب على المحيط الذي تعيشون فيه وذلك في "بيت الطبيعة" في سانت بولتن، من خلال معارضه التفاعلية التي تركز على النباتات والحيوانات المحلية. هذا وسيمتعكم عرض "كونستمايله كريمس" بالفن الحديث والمتاحف الممتعة. وإذا كنتم من عشاق الأعشاب، قوموا بجولة في "سونينتور بمنطقة فالدفيرتل. أما إذا كنتم تميلون لأجواء القرون وسطى وعروض الصقور، فقلعة روزنبورغ تُعدّ وجهة لا بد من زيارتها حتى في الأيام الماطرة.
"بيت الطبيعة" في سانت بولتن
سيقرّبكم هذا المتحف من النباتات والحيوانات في النمسا السفلى، حيث تنتظركم معارض تفاعلية ومعلومات وحقائق شيقة!
آرت مايل كريمز
يقدّم "مسار كريمس الفني" تجارب إبداعية لجميع أفراد العائلة، تشمل ورش العمل والجولات برفقة مرشدين، والتي تتيح لجميع الأعمار فرصة التعرّف على الفن بطريقة مرحة وتفاعلية.
سونينتور
اكتشفوا كيف تتحوّل الأعشاب العضوية العطرية إلى شاي وتوابل خلال الجولات برفقة المرشدين في "سونينتور" بمنطقة فالدفيرتل، والتي تشمل ذلك عينات للتذوّق!
النمسا العليا
تتصدّر التكنولوجيا والابتكار تجربة "مركز آرس إلكترونيكا" في لينز، فيما يحتوي "كهف داخشتاين العملاق للجليد" على تشكيلات جليدية مذهلة، مما يجعله معلماً رائعاً بغض النظر عن الطقس. أما منتجع "يوروثيرمه باد شالرباخ" فيقدّم أجواء استوائية وزحاليق وفرصاً للاسترخاء لجميع أفراد العائلة، ليحوّل اليوم الماطر في النمسا إلى تجربة ممتعة ودافئة في الوقت نفسه.
مركز آرس إلكترونيكا في لينز
في "مركز آرس إلكترونيكا"، يمكن للأطفال اكتشاف التكنولوجيا والعلوم بطريقة ممتعة، فهناك تنتظرهم ورش عمل ومعارض تفاعلية وتجربة "الفضاء العميق" المدهشة.
كهف داخشتاين الجليدي العملاق
اكتشفوا تشكيلات الجليد المذهلة والممرّات الغامضة واستمعوا إلى العديد من القصص الشيقة. إنها مغامرة سحرية تناسب الأطفال من جميع الأعمار.
حمامات يوروتهيرم باد شالرباخ الحرارية
استرخِوا في منتجع "يوروثيرمه باد شالر باخ" حيث تنتظركم الأجواءال استوائية، الحمامات الحرارية، الساونا، ومغامرات مائية متنوعة تضمن المتعة للجميع.
سالزبورغ لاند
تُعد "عوالم الملح في سالزبورغ" من مناطق الجذب العائلية في النمسا، حيث تقدّم الترفيه والإلهام بغض النظر عن الطقس. هناك، ينتظركم "بيت الطبيعة في سالزبورغ" بمزيج شيّق من التاريخ الطبيعي والتكنولوجيا والمحطات التفاعلية. من ناحية ثانية، يمكنكم زيارة "مسرح العرائس في سالزبورغ" الذي يعِد بلحظات ساحرة مع نسخ العرائس من المسرحيات وعروض الأوبرا العالمية الشهيرة. ولعشاق الطبيعة، تقدّم "عوالم حديقة هوه تاورن الوطنية" في ميترسيل لمحة ممتعة عن النباتات والحيوانات الجبلية المحيطة.
مناجم الملح في سالزبورغ
بطة المناجم سالي" تأخذ الأطفال من سن 4 إلى 10 في جولة عبر أنفاق الجبال السرية، لتضعهم وجهاً لوجه مع أمراء الملح الأثرياء.
بيت الطبيعة في سالزبورغ
تواصلوا مع الحيوانات دون مغادرة المدينة، حيث يمكن للمستكشفين الصغار سبر أغوار أسرار الطبيعة والتكنولوجيا بطريقة مرحة في هذا المتحف.
حديقة العالم الوطنية ميترسيل
حلّقوا فوق وديان حديقة هوه تاورن الوطنية، واستكشفوا جحر المرموط عن قرب، أو اختبروا مجرىً مائياً برياً كما لو كنتم حصاة تتدحرجون فيه!
ستيريا
عيشوا لحظات ساحرة في "عوالم الملح" في ألتاوسي، أو استرخوا في المسبح الدافئ قبل التوجه إلى الزحاليق المائية في "منتجع H2O الحراري" في باد فالترسدورف. وإذا كنتم من محبي الحلويات، ستعشقون "عالم شوكولاتة زوتر" في ريغيرسبورغ، حيث يمكنكم أن تشاهدوا صناعة الشوكولاتة وتذوق أحدث الإبداعات. وفي غراتس، تضمن لكم زحلوقة "شلوسبيرغ"، أطول زحلوقة زجاجية داخلية في العالم، جرعة فائقة من الأدرينالين - إنها مغامرة ممتعة لجميع أفراد العائلة تٌنسيكم سريعاً الطقس الماطر!
عوالم الملح في التاوسي
اقفزوا على الزحليقة العملاقة لتصلوا بسرعة إلى ضفاف البحيرة الملحية تحت الأرض المضاءة، في تجربة تكاد تكون ساحرة ومليئة بالغموض.
منتجع H2O الحراري في باد فالترسدورف
تجدون هنا جنة مائية وملاذ عافية لجميع أفراد العائلة، يضم زحاليق ممتعة، منطقة مخصصة للأطفال الصغار، والعديد من مرافق الاسترخاء.
تجربة عالم زوتر
من حبة الكاكاو إلى لوح الشوكولاتة: اكتشفوا عملية إنتاج الشوكولاتة بالكامل، تذوقوا العينات، وانغمسوا في لحظات حلوة وممتعة.
تيرول
يقترح عليكم "هيكسن فاسر" (ويعني حرفياً "ماء الساحرات") في بلدة زول، تجارب داخلية مميزة تتمحور حول الطبيعة والمياه وبالطبع عالم السحر.
وإذا كانت وجهتكم وادي تسيلرتال، فلا تفوّتوا الجولة داخل الكهف الجليدي الفريد من نوعه.
أما في فاتنز، فستأسركم عوالم كريستال سواروفسكي بما تقدّمه من أعمال فنية متلألئة وعروض ضوئية ساحرة. وفي قلعة كوفشتاين، ينتظركم عبق التاريخ برحلة تأخذكم إلى أجواء العصور الوسطى.
تواجهون يوماً ماطراً في تيرول؟ لا تقلقوا! إليكم بعض النصائح لأنشطة مشوقة.
عوالم كريستال سواروفسكي
انغمسوا في العالم الباهر لقاعات العجائب المتلألئة، والحديقة الساحرة، والمنشآت الفنية الخلابة... فهنا تنتظركم تجربة استثنائية تخاطب جميع الحواس!
قلعة كوفشتاين
انطلقوا في جولة برفقة مرشد عبر الممرات الغامضة والأبراج الخفية، بينما تستمعون إلى الحكايات الحقيقية من العصور الوسطى.
منتزه هيكسن فاسر الترفيهي في بلدة زول
تعرّفوا على عالم السحر والعادات والأساطير القديمة من خلال محطات تفاعلية داخلية، واكتشفوا عنصر الماء بطريقة ممتعة ومليئة بالمرح.
فورارلبيرغ
يُلهم متحف الطبيعة "إناتورا" في دورنبيرن زوّاره من خلال معارض تفاعلية وحيوانات حيّة. تأخذكم الرحلة عبر الجبل والغابة والموائل المائية المميزة لإقليم فورارلبرغ. وفي نهايتها، ستجدون أنفسكم داخل المشهد حرفياً بالسير عبر جسم إنسان.
أما في "كونستهاوس بريغنتس"، فستكونون على موعد مع فنون معاصرة وهندسة معمارية مدهشة، حيث يتركّز الاهتمام على التجارب التفاعلية وفرص الابتكار للأطفال وذويهم.
تواجهون يوماً ماطراً في فورارلبيرغ؟ لا تقلقوا! إليكم بعض النصائح لأنشطة مشوقة.
فيينا
انطلقوا في رحلة افتراضية عبر الزمن في "تايم ترافل فيينا"، أو استمتعوا بروعة القصور الإمبراطورية في قصر هوفبورغ، بما في ذلك المساكن الإمبراطورية ومتحف سيسي.
من ناحية ثانية، فإن عشاق الحيوانات سيعشقون "بيت البحر"، بينما سيحب هواة الموسيقى "بيت الموسيقى" التفاعلي. هذا ويقدم أوبرا الشعب عروضاً ساحرة للأطفال، وأما لاكتشاف عجائب الطبيعة، فلا تفوتوا زيارة متحف التاريخ الطبيعي.
السفر عبر الزمن في فيينا
اكتشفوا تاريخ فيينا بطريقة افتراضية، في موقع تاريخي يلتقي فيه الطابع القديم مع أجواء عصرية، من خلال سينما 5D، وعرض "هابسبورغ"، وجولة ممتعة بعربة تجرها الخيول.
متحف سيسي
اكتشفوا الحياة الرائعة للإمبراطورة! فأغراضها الأصلية وغرفتها الخاصة وغرفة الحمام، تتيح للزوّار إلقاء نظرة عن قرب على عالم سيسي.
مساكن سيسي الأمبراطورية
تأملوا روعة غرف أسرة هابسبورغ، بما في ذلك مكتب فرانز جوزيف وغرفة المعيشة وغرفة النوم وغرفة الحمام الخاصة بسيسي في قصر هوفبورغ
حديقة حيوان أكوا تيرا
العالم المائي الساحر مع أسماك القرش والأسماك الاستوائية الملونة، بالإضافة إلى بيت استوائي تحلق فيه الطيور بحرية، سيجعل زيارتكم تجربة لا تُنسى!
بيت الموسيقى
اكتشفوا عالماً تفاعلياً من الألحان، استمعوا إلى أجمل الحكايات عن الملحنين، وشاهدوا أطفالكم وهم يقودون الأوركسترا بأنفسهم!
أوبرا فولكسوبر
مع عروض الأوبرا، والحكايات الخيالية، والمغامرات الموسيقية المناسبة للأطفال، تتحوّل زيارة المسرح إلى تجربة لا تُنسى.