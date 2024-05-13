الطقس سيء؟ لا تقلق، فقد وجدنا لك الحل. إليك أفضل الأنشطة التي يمكن القيام بها مع الأطفال في النمسا خلال الأيام الماطرة.

المطر ربما ليس ما تخيّلته عند التخطيط لعطلتك في النمسا، لكنه يحدث أحياناً. ولحسن الحظ، عندما يحين الوقت، هناك العديد من الأنشطة الداخلية للأطفال التي ستجعلك تنسى الطقس السيء بسرعة.

يمكنك زيارة متحف تفاعلي مثل بيت الطبيعة في سالزبورغ أو مركز أرس إلكترونيكا في لينز، أو الغوص في عالم تحت الأرض في منجم الملح في هالين. كما تقدّم القلاع والقصور الخيالية مثل قلعة كوفشتاين أو قصر شونبرون في فيينا تجارب عائلية ممتعة لعشاق التاريخ. ولا ننسى أيضاً العديد من المنتجعات الصحية في النمسا، حيث يمكن لجميع الأعمار الاستمتاع بيوم كامل من الاسترخاء التام.

فيما يلي أفضل نصائحنا للرحلات والأنشطة في أيام المطر في النمسا.