حلويات يمكنك أن تأخذها معك

تُعرف النمسا بأنها أرض الألف نوع من المعجنات، حيث تمتد تقاليد الحلويات فيها عبر أجيال. فلماذا لا تأخذ معك في طريق العودة قطعة من هذه التشكيلة الغنية؟ من خبز الزنجبيل بالعسل، والبسكويت الرقيق مع الشاي، إلى الابتكاراتال فريدة مثل شوكولاتة بونشكرابفيرل. وحتى العلكة الطبيعية المصنوعة من راتنج النحل وشمعه المحلي، تعكس براعة النمساويين وذوقهم الرفيع في الإبداع.