الابتكار الساحر الذي وُلد "صدفة" في فيينا

يفتخر إرفين بيرتسي الثالث بأن كرات الثلجي التي تصنعها عائلته باتت تُقلَّد ملايين المرات حول العالم. فجدّه هو مَن ابتكر أول كرة ثلجية في التاريخ، ولهذا يحمل مشغله منذ عام 1905 اسم "المصنع الفييّني الأصلي لكرات الثلج".

في ذلك الوقت، كان إرفين بيرتسي الأول يعمل على تطوير مصباح لغرف العمليات، مستخدماً كرات زجاجية مملوءة بالماء ومضيئة بواسطة مصباح كهربائي. ولتعزيز انعكاس الضوء، أضاف في البداية رقائق زجاجية، ثم استعاض عنها بالسميد. وعندما راح السميد يتحرّك داخل الماء، بدا وكأنه ثلج يتساقط. لم يرَ مشروع مصباح العمليات النور، لكن فكرة تجارية عبقرية وُلدت من هذه المصادفة.