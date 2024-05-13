في المقاطعة الواقعة في أقصى غرب النمسا، يُعد الانسجام بين الثقافة والطبيعة والتقاليد والحداثة ملهماً للغاية، مما يجعلها مساحة ملهمة للاكتشاف والرفاهية.

تمزج فورارلبرغ بشكل فريد بين الطبيعة والثقافة. فهذه الولاية الواقعة في أقصى غرب النمسا تقدم العديد من المعالم الرائعة: وديان خلابة، غابات ومروج ساحرة، مع العديد من مسارات المشي المصممة بشكل فني، ومهرجانات إبداعية، وهندسة معمارية حديثة.

بدورها، تمزج بحيرة كونستانس بين التجارب الحضرية والطبيعية، مع مهرجان بريغينز الذي يشتهر بمسرحه الأسطوري على البحيرة، بينما يستعرض كونستهاوس بريغينز الهندسة المعمارية الحديثة والمعارض الفنية. هذا ويتميز وادي بريغينزر بتنوع ثقافي وهندسة خشبية مذهلة في مساحات مدمجة، في حين تضيف الأخاديد الرائعة ومنطقة غروسه فالسرتال، التي تم تصنيفها كمحمية محيط حيوي من قِبل اليونسكو، المزيد من الجاذبية للمنطقة.