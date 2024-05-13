فيينا – استقبل العام الجديد بأناقة

في ليلة رأس السنة، تتحول كامل المدينة القديمة في فيينا إلى حفل ضخم يجذب ما يصل إلى مليون شخص سنوياً. يبدأ مسار سيلفستر "New Year's Path" في الساعة 2 ظهراً من 31 ديسمبر ويستمر حتى الساعة 2 فجراً من 1 يناير. استمتع بالحفلات الموسيقية في الشوارع، وارقص على أنغام الفالس المتواصلة وأحدث الأغاني، وشاهد الألعاب النارية عند منتصف الليل وسط دوي أجراس الكنائس، بينما يرقص نصف سكان المدينة في شوارعها على أنغام معزوفة "دانوب الأزرق"!

هل تساءلت عن الأكشاك التي تبيع دمى الحظ، والبرسيم، ومنظفي المداخن على طول المسار؟ النمساويون يهوون التمائم ورموز الحظ. ومن الأمور التي نحبها في رأس السنة (وأي يوم شتوي آخر): المشروب الساخن لتدفئة الأجواء!

ولا تنسى أنه في ليلة رأس السنة ويوم 1 يناير، تستضيف أوبرا فيينا الحكومية وأوبرا الشعب عروضاً احتفالية لمقطوعة يوهان شتراوس "الخفّاش" Die Fledermaus