أسواق عيد الميلاد في النمسا
تتيح لك النمسا، الانغماس في أجواء فريدة من نوعها خلال موسم أعياد نهاية العام، والتي تنبض بالحياة من خلال أسواق كريستكيندل وأسواق عيد الميلاد التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد. فبينما تتلألأ المدن بالأضواء، تملأ رائحة المشروبات المعتقة الساخنة واللوز المحمص، الشوارع المزينة بالديكورات الاحتفالية. ومع خلفية ساحرة تضم القصور الكبرى مثل شونبرون أو غرافينيغ، ستستمتع بمزيج خاص من الحرف اليدوية والمأكولات الإقليمية الشهية وسحر الأعياد. ففي المناطق الريفية، سوف تحظى بفرصة تذّوق التخصصات الأصيلة وتشعر بدفء الناس من حولك والكثير من الترحاب.
ومن هنا، يمكن القول إن هذه الأسواق ليست مجرد أماكن للتنزه، فهي تخلق تجارب خاصة. وفيها، سوف تكتشف الهدايا المصنوعة يدوياً والديكورات التقليدية، وتشعر بالسحر الأصيل لموسم الميلاد بعيداً عن الصخب والضجيج، في القرى الصغيرة.
يتزامن عيد الميلاد مع مهرجان خيالي يُقام في سوق "كريستكيندل ماركت" بساحة راتهاوسبلاتس في فيينا، حيث يقدم هذا السوق العديد من الأكشاك التي تعرض الحرف اليدوية والمأكولات الشهية، بالإضافة إلى شجرة مليئة بالقلوب أمام قاعة المدينة المضيئة، مساهماً بالتالي في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم ببرنامجه المميز الخاص بالأطفال وأجوائه الساحرة التي تأسر كل الأعمار. هذا ويمكن للزوّار الاستمتاع بالتجول بين الأكشاك، أو قضاء وقت ممتع في أكشاك المشروبات الساخنة التي تعكس دفء الأجواء الفيينية. كما يمكنهم التزلج على الجليد في ساحة السوق أو المشي على طريق تصطف على جانبيه الديكورات التي ترمز إلى ولادة السيد المسيح والمصنوعة بدقة وإتقان يدوي يبعثان على الإعجاب.
من ناحية ثانية، تشهد مدينة سالزبورغ سوقين أنيقين لعيد الميلاد في كل من دوم وريزيدنزبلاتز، بينما تضفي الأكواخ التقليدية في قلب المدينة القديمة الباروكية على الاحتفالات، أجواءً فريدة من نوعها.
هذا ويتمتع سوق كريستكيندل ماركت في البلدة القديمة في إنسبروك بالمقدار نفسه من الرومانسية والأناقة، فيما تتردد في الأجواء، أنغام العازفين على الأبواق من سقف الذهب الشهير، ويملأ شذا المشروبات الساخنة والكستناء المشوي شوارع المدينة التي تعود إلى القرون الوسطى. فهنا، تنبعث روح عيد الميلاد الدافئة في أجواء مليئة بالألفة والجمال.
لا شيء يضاهي الشعور بروح عيد الميلاد وسط المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج في الريف النمساوي. ومن بين أسواق الميلاد الأكثر سحراً، يبرز سوق سانت فولفغانغ، حيث يمكنك الاستمتاع بالتقاليد المحلية والحرف اليدوية الأصيلة، مع إطلالة على شمعة الميلاد الحمراء العائمة فوق بحيرة فولفغانغ، في مشهد يخطف الأنفاس.
وفي مضيق يوهانسباخ بالقرب من فورفلاخ، يبلغ ارتفاع شجرة عيد الميلاد المزخرفة الأطول في النمسا أكثر من 20 متراً. وهنا، يمكن للزوار أن يتدفؤوا بالنيران المكشوفة والاستمتاع بالمهارة الحرفية لصانعي الزجاج والحدادين، فضلاً عن تناول الأطباق الإقليمية الشهية وخبز الزنجبيل والبنش.
ومن ناحيته، يمتاز سوق الميلاد في جبل سالزبورغ بوادي غروسارل بسحر ريفي، مع ديكورات الميلاد المتعددة الأحجام والمصنوعة يدوياً، والتي تُعرض وكلها على ضوء المشاعل وضوء الشموع.
حيث كان يقيم الأباطرة والأمراء ذات يوم، يمكن رؤية بعض الكائنات العجيبة خلال موسم عيد الميلاد. أحد هذه المشاهد هو ملاك عيد الميلاد في قصر هيلبرون، الذي يرتفع ثمانية أمتار فوق بركة القصر. هذا ويمكن القول إن سحر الميلاد في هيلبرون بسالزبورغ يرقى إلى مستوى اسمه بكل معنى الكلمة - مع غابة خيالية مكونة من 700 شجرة تنوب، مزينة بـ عشرة آلف من الزخارف الحمراء والأضواء الخيالية.
بدوره، يجسد سوق الثقافة وعيد الميلاد في قصر شونبرون في فيينا الذوق الإمبراطوري الراقي. فأمام الإضاءة الاحتفالية للقصر الإمبراطوري، يتوفر كل ما يشتهيه القلب في موسم الأعياد، بدءاً من الحرف اليدوية التقليدية مثل المنحوتات الخشبية، إلى الألعاب التي تثير الحنين والعناصر الزخرفية الساحرة.
وفي قصر بيلفيدير الواقع أيضاً في فيينا، تنتظرك قرية عيد ميلاد كاملة في أجواء الباروك الساحرة، مليئة بالأفكار الإبداعية للهدايا والأطايب اللذيذة. وبالنسبة للكثير من سكان فيينا، يُعتبر هذا السوق الأكثر رومانسيةً بين جميع أسواق زمن المجيء.
ملاحظة:
توفر قائمتنا نظرة عامة على أسواق الميلاد بحسب المقاطعة ولكنها في الوقت نفسه لا تُعتبر شاملة. يرجى ملاحظة أنه التواريخ الخاصة بالعام 2024 ليست متاحة بشكل كامل بعد. ونحن نعمل بشكل مستمر على إضافة وتحديث المعلومات. ونظراً لأن التغييرات في التواريخ قد تحدث خلال مهلة قصيرة، يرجى أيضاً مراجعة الموقع الإلكتروني للمنطقة المعنية أو الاتصال بمجلس السياحة المحلي مباشرةً.
1/2
باد سويربرون: السوق في قرية شجرة عيد الميلاد (بالغة الألمانية فقط)
من 30-11 إلى 22- 12 – 2024، أيام السبت والأحد
آيزنشتات:
سوق عيد الميلاد في قصر إسترهاوي
من 13- 12 إلى 15- 12- 2024
من 22-11 إلى 24-12- 2024
فورشتنشتاين: سوق عيد الميلاد في قلعة فورشتنشتاين
من 29-11 إلى 01-12- 2024
2/2
لاكنباخ: سوق عيد الميلاد في قلعة لاكنباخ
من 06-12 إلى 08- 12- 2024
نيوهاوس أم كلاوسينباخ: سوق الميلاد في قلعة تابور (باللغة الألمانية فقط)
من 07-12 إلى 15- 12- 2023 أيام السبت والأحد
راست: سوق راست ميل الميلادي (باللغة الألمانية فقط)
من 22- 11 إلى 22- 12- 2024، كل سنة من الجمعة إلى الأحد
شتادشلاينينغ: سوق ميلادي من القرون الوسطى (باللغة الألمانية فقط)
يوم 01- 12- 2024
سانت مارغاريتهن: سوق الميلاد (باللغة الألمانية فقط)
من 30-11 إلى 02-12- 2024
1/2
باد كلينكيرشهايم: سوق كلينكيرشهايم الميلادي
من 30-11 إلى 21- 12- 2024 أيام السبت، وفي 13 و20- 12
فيستريتز أوب بلايبورغ: سوق بيتزن الميلادي في على ارتفاع 1700 متر (باللغة الألمانية فقط)
من 07- 12 إلى 21- 12- 2024 كل يوم سبت وفي 08-12
هوتنبيرغ: سوق الميلاد السحري في منجم كنابينبيرغ (باللغة الألمانية فقط)
يوم 08- 12- 2024
كاتشبيرغ: سوق الميلاد على مسار كاتشبيرغ
من 29-11 إلى 25- 12- 2024، كل أربعاء، جمعة، سبت وأحد
كلاغنفورت: سوق كلاغنفورت الميلادي في نوير بلاتز
من 16-11 إلى 24-12- 2024
لاونسدورف: سوق الميلاد في قلعة هوخهوستافيتز (باللغة الألمانية فقط)
من 07-12 إلى 08- 12- 2024
مالنيتز: سوق الميلاد في جبل مالنيتز (باللغة الألمانية فقط)
من 29- 11 إلى 22- 12- 2024
2/2
فيلاخ/ منطقة فيلاخ: سوق الميلاد في فيلاخ
من 15-11 إلى 24- 12- 2024
فورتهيرزيه: سوق الميلاد على بحيرة فورتهيرزيه
ماريا فورث: سوق الميلاد في كنيسة ماريا فورث الرومانسية
من 23-11 إلى 22- 12- 2024، السبت والأحد
بورتشاخ: سوق عيد الميلاد الصامت على البحيرة
من 23-11 إلى 22- 12- 2024، من الجمعة إلى الأحد
بيراميدنكوغيل: سوق الميلاد فوق الغيوم في بيراميدنكوغيل
من 22-11 إلى 22- 12- 2024، من الجمعة إلى الأحد
فيلدن: سوق الميلاد في فيلدن
من 22-11 إلى 23- 12- 2024، من الجمعة إلى الأحد، ويوم 23 -12
1/3
أغسباخ دورف: سوق الفنون والحرف في أطلال قلعة أغشتاين
من 01- 11 إلى 17- 12- 2024 من الجمعة إلى الأحد
بادن باي فين: سوق الميلاد في منتزه بدان فيرتزاوبيرت (باللغة الألمانية فقط)
من 20- 11 إلى 22- 12- 2024، من الأربعاء إلى الأحد
دورنشتاين: سوق فاخاو الميلادي في قلعة دورنشتاين (باللغة الألمانية فقط)
من 07-12 إلى 22- 12- 2024، السبت والأحد
إيغنبورغ: سوق إيغنبورغر الميلادي (باللغة الألمانية فقط)
من 22- 11 إلى 24- 11- 2024
إبرايسدورف: سوق الميلاد السحري في منتزه قلعة إبرايسدورف (باللغة الألمانية فقط)
من 30-11- إلى 15- 12- 2024، السبت والأحد
غرافينيغ: سوق غرافينيغ الميلادي في قلعة غرافينيغ (باللغة الألمانية فقط)
من 05-12 إلى 08-12- 2024
غروسفايكرسدورف: سوق الميلاد في غروسفايكرسدورف (باللغة الألمانية فقط)
من 30-11 إلى 01-12- 2024
كريمس: سوق كريمس الميلادي (باللغة الألمانية فقط)
من 21-11 إلى 23- 12- 2024
2/3
ليتشاو: سوق الميلاد "من منزل إلى منزل" في ليتشاو (باللغة الألمانية فقط)
30-11-2024
موستفيرتل: سوق الميلاد على طريق الخل والحديد (باللغة الألمانية فقط)
من 30-11 إلى 15-12 2024 عيد ميلاد مليء بالتشويق
من 23-11 إلى 15-12- 2024، عيد الميلاد في القرية المتلألئة
بيرشتولدسدورف: سوق عيد الميلاد في كيرشنبرعل (باللغة الألمانية فقط)
ريتز: سوق "أعلى وأسفل" الميلادي في ريتز (باللغة الألمانية فقط)
التاريخ غير محدد بعد
من 22-11 إلى 15-12- 2024، من الجمعة إلى السبت
روزنبورغ: سوق فالدفيرتلير الميلادي في قلعة روزنبورغ
من 23-11 إلى 08- 12- 2024، أيام السبت والأحد
شالابورغ: سوق الميلاد في شالابورغ
من ذ3-12 إلى 15-12- 2024
شيلتيرن: سحر سوق كيتنبيرغر الميلادي في الحديقة (باللغة الألمانية فقط)
من 02-11 إلى 23- 12- 2024
3/3
شلوس هوف: سوق الميلاد في شلوس هوف
من 16-11 إلى 22-12- 2024، أيام السبت والأحد وخلال العطل الرسمية
زيبنشتاين: سوق ميل الميلادي في منتزه زيبنشتاين (باللغة الألمانية فقط)
من 30-11 إلى 01-12-2024
تولون أن در دوناو: سوق السحر الشتوي في دير الفرانسيسكان (باللغة الألمانية فقط)
التاريخ غير محدد بعد
سوق قرية تولن الميلادي (باللغة الألمانية فقط)
التاريخ غير محدد بعد
فايترا: سوق فايتراير الميلادي (باللغة الألمانية فقط)
التاريخ غير محدد بعد
فينر نويشتاد: سوق الميلاد الجديد (باللغة الألمانية فقط)
من 06-إلى 08-12-2023، سوق الميلاد في بيتهوفنالي
من 13 إلى 15-12-2024، سوق الميلاد في الكاتدرائية
من 20 إلى 22-12-2024، سوق الميلاد في حديقة العمدة
1/3
باد إيشل: سوق الميلاد للحرفيين في إيشل
من 22- 11 إلى 22- 12- 2024
غارستن: سوق الميلاد في غارستن (باللغة الألمانية فقط)
من 30-11 إلى 08-12-2024، السبت والأحد
كيرشدورف أم إن: سوق شلوس كاتزينبيرغ الميلادي (باللغة الألمانية فقط)
من 12- 12 إلى 15-12-2024
كيرشدورف أن در كريمس: سوق كيرشدورفر الميلادي (باللغة الألمانية فقط)
يوم 06-12-2024
لينز: سوق الميلاد في لينز
سوق عيد الميلاد في الساحة الرئيسية في لينز
من 23-11 إلى 24- 12- 2024
سوق عيد الميلاد في فولكسغارتن في لينز
من 23-11 إلى 23-23-2024
من 23-11 إلى 22-12-2024، من الثلاثاء إلى الأحد
2/3
موندزيه: سوق الميلاد في موندسي
من 22-11 إلى 22-12-2024، من الجمعة إلى الأحد
بيتنباخ إم ألمتال: سوق عيد الميلاد في بيتنباخ (باللغة الألمانية فقط)
يوم 08-12-2024
شتاينباخ آن دير شتاير: سوق الميلاد في شتاينباخ
من 01-12 إلى 22-12- 2024، كل سبت وأحد
شتاير: سوق منطقة عيد الميلاد في شتاير
سوق عيد الميلاد "ألتشتات شتاير"
من 22-11 إلى 22-12- 2024، من الأربعاء إلى السبت
نزهة سوق عيد الميلاد (باللغة الألمانية فقط)
من 22-11 إلى 22- 12- 2024، من الجمعة إلى الأحد
3/3
بحيرة تراونزيه:
من 29-11 إلى 22-12-2024، من الجمعة إلى الأحد
من 07 إلى 08-12-2024
فيلز: عالم الميلاد في فيلز (باللغة الألمانية فقط)
15 نوفمبر 2024 هو تاريخ انطلاق عالم الميلاد في فيلز
فولفغانغزيه: سوق الميلاد في فولفغانغزيه
من 22-11 إلى 22- 12- 2024، من الأربعاء إلى الأحد
1/4
التنماركت-زوخنينزيه: سوق الميلاد في التنماركت
من 23-11 إلى 21-12-2024، كل سبت وأحد ويوم 28-11
وادي غاشتاين: أسواق الميلاد في وادي غاستين
دورفغشتاين: سوق الميلاد في دورفغاستين (باللغة الألمانية فقط)
يوم 14-12-2024
باد غاشتاين: سوق الميلاد الفني في باد غاستين (باللغة الألمانية فقط)
من 14-12 إلى 21- 12-2024، كل سبت وأحد
فوشل أم زيه: سوق الميلاد في قرى منطقة بحيرة فوشلزيه (باللغة الألمانية فقط)
من 24-11 إلى 22-12-2024
غولديغ: سوق الميلاد في غولديغ (باللغة الألمانية فقط)
من 14-12- إلى 22-12-2024، كل سبت واحد
غروسارل: سوق جبل سالزبورغ في غروسارل
من 22-11 إلى 22-12-2024
2/4
غروديغ سانت ليونارد: سوق الميلاد في سانت. ليونارد (باللغة الألمانية فقط)
من 30-11 إلى 12-12-2024
هالين: سوق هالين لعيد الميلاد (باللغة الألمانية فقط)
من 15-11 إلى 22-12-2024، من الجمعة إلى الأحد
موترندورف: سوق الميلاد قي قلعة موترندورف
من 07-12 إلى 15-12-2024، كل سبت وأحد
أوبرتاورن: سوق تاورن الميلادي
من 29-11 إلى 22-12-2024، من الجمعة إلى الأحد
رادشتات: سوق جبل رادشتات الميلادي في ساحة البلدة
من 30-11 إلى 22-12-2024، السبت والأحد ويومي 26 و27 ديسمبر
3/4
مدينة سالزبورغ: أسواق الميلاد في سالزبورغ
سوق عيد الميلاد التاريخي في ساحة الكاتدرائية
من 21-11-2024 إلى 01-01-2025
سوق عيد الميلاد في ساحة قلعة هوهنسالزبورغ
من 22-11 إلى 22 ديسمبر 2024، من الجمعة إلى الأحد
سوق هيلبرون الميلادي الساحر في قصر هيلبرون
من 21-11 إلى 24-12-2024، من الثلاثاء إلى الأحد، إضافةً إلى يوم 23 ديسمبر
من 21-11 إلى 24-12- 2024
سوق شتيرن الميلادي مع سوق الشتاء
من 21-11-2024 إلى 06-01-2025
سالزبورغ سالاختال: جبل عيد الميلاد في ماريا كيرشنتال بالقرب من لوفر
من 07-12 لإبى 15-12- 2024، كل سبت وأحد
4/4
منطقة بحيرات سالزبورغ:
هيندورف أم فالرزيه: سوق عيد الميلاد في غوت أيدربيشل
من 15-11-2024 إلى 06-01-2025
ماتزيه: سوق عيد الميلاد على البحيرة (باللغة الألمانية فقط)
من 07-12 إلى 22-12-2024، كل سبت وأحد
فيرفن: سوق عيد الميلاد في قلعة هوهنفيرفن
من 30-11 إلى 01-12-2024، السبت والأحد
فولفغانغزيه: سوق فولفغانغزيه الميلادي في سانت غيلغن وشتروبل
من 22-11 إلى 22-12-2024، من الخمس إلى الأحد
تسيل أم زيه:
من 20-11 إلى 22-12-2024، من الأربعاء إلى الأحد
سوق شتيرن الميلادي في أم زيلير زيه
من 21-11 إلى 22-12-2024، من الخميس إلى الأحد، وكل يوم من 23 إلى 31 ديسمبر
سوق شتيرن الميلادي في قلعة كابرون (باللغة الألمانية فقط)
من 07-12 إلى 08-12-2024
1/2
أدمونت: سوق عيد الميلاد في أدمونت
من 13-12 إلى 15-12-2024
باد غلايشنبيرغ: سوق عيد الميلاد
من 01-12 إلى 22-12-2024، كل يوم أحد
بروك أندر مور: سوق عيد الميلاد في قلعة بروكر شلوسبيرغ (باللغة الألمانية فقط)
من 22-11 إلى 24- 11- 2024
فورستنفيلد: سوق عيد الميلاد في فورستنفيلد (باللغة الألمانية فقط)
من 22-11 إلى 22-12-2024
غراتس: أسواق عيد الميلاد في غراتس
سوق عيد الميلاد أوفشتايرن في شلوسبيرغ
من 22-11 إلى 22-12-2024، من الجمعة إلى الأحد
سوق عيد الميلاد في الساحة الرئيسية
من 22-11 إلى 24-12- 2024
سوق الفنون والحرف اليودية الميلادي في حي يوانيوم
من 22-11 إلى 23-12- 2024
سوق عيد الميلاد في حي الفرانسيسكان
من 22-11 إلى 24-12- 2024
2/2
ليوبن: سوق ميلاد ليوبن
من 22-11 إلى 23-12-2024
مارياتسيل: سوق أدفنت مارياتسيل (باللغة الألمانية فقط)
من 21-11 إلى 22-12-2014
شلادمينغ:
من 22-11 على 15-12-2024، خلال أيام الجمعة إلى الأحد
سوق أدفنت ماجيك في خوانيق تالباخكلام
من 30-11 إلى 14-12-2024
فوراو: يوغلاند أدفنت غاسبن في متحف فوراو المفتوح (باللغة الألمانية فقط)
تسيلفيغ: سوق أدفنت فاراخ (باللغة الألمانية فقط)
من 5-12 إلى 8-12 2024
1/3
آخن زيه: كريسماس آخن زيه
من 29-11-2024 إلى 06-01-2025
سوق كريسماس الجبال التيرولية في متحف التاريخ المحلي في سيكسينهوف (باللغة الألمانية فقط)
من 28-11 إلى 29-12-2024
هال في تيرول: سوق أدفنت هال الميلادي
من 22-11 إلى 24-12-2024
انسبروك:
سوق الكريسماس في المدينة القديمة – السوق التقليدي
من 15-11 إلى 23-12-2024
سوق كريسكنيدل هانغربورغ - سوق البانوراما
من 22-11-2024 إلى 06-01-2025
سوق كريسكنيدل في شارع ماريا تهيريزين - السوق العصري
من 25-11-2024 إلى 06-01-2025
سوق كريسكنيدل في ماركت بلاتس - سوق العائلات
من 15-11 إلى 23-12-2024
سوق كريسكنيدل سانت نيكولاس - السوق التأملي
من 22-11 إلى 23-12-2024
سوق كريسكنيدل فيلتن - سوق الفنون
من 22-11 إلى 23-12-2024
2/3
كوفشتاين:
من 24-11 إلى 22-12-2024، أيام السبت والأحد
سوق الميلاد في متنزه المدينة
من 24-11 إلى 22-12-2024
لينتس: سوق أدفنت لينتس
من 22-11 إلى 24-12-2024
منطقة أولمبيا زيفيلد:
زيفيلد: سوق الميلاد الرومانسي في زيفيلد
من 29-11-2024 إلى 06-01-2025
ليوتاش: مغامرة الكابيلا في ليوتاشر
من 30-11 إلى 8-12-2024
بيليرزيهتال: سوق أدفنت ماجيكال - قرية كريسكنيدل على البحيرة
من 30-11 إلى 8-12-2024، كل سبت وأحد
3/3
راتنبِرغ: سوق أدفنت راتنبِرغ
من 22-11 إلى 22-12-2024، من يوم الجمعة إلى السبت
شفاتس: سوق أدفنت شفاتس (باللغة الألمانية فقط)
من 22-11 إلى 23-12-2024، من الجمعة إلى السبت ويوم 4-12
سانت يوهان في تيرول: سوق ميلاد سانت يوهان
من 29-11 إلى 24-12-2024، من الجمعة إلى الأحد
تسيلرتال:
مايرهوفن: سوق أدفنت مايرهوفن في ساحة فالدفيستبلاتس
من 30-11 إلى 21-12-2024، من الجمعة إلى الأحد
تاكس-فينكينبِرغ: سوق أدفنت تاكس للعائلات بتاريخ 1-12-2024
تسيل-غيرلوس: سوق ميلاد تسيل (باللغة الألمانية فقط)
يومي 14 و15-12-2024
بلودينتس: سوق كريسكنيدل بلودنز (باللغة الألمانية فقط)
من 28-11 إلى 24-12-2024
بريغنز: سوق ميلاد بريغنر
من 15-11 إلى 23-12-2024
دورنبِرن: سوق ميلاد دورنبِرن
من 22-11 إلى 23-12-2024
فيلكيرش: سوق ميلاد فيلكيرش (باللغة الألمانية فقط)
من 29-11 إلى 24-12-2024
شفارتزنبرغ: سوق أدفنت في شفارتزنبرغ
(باللغة الألمانية فقط)
من 29-11 إلى 30-11-2024
1/2
سوق أدفنت وعرض عيد الميلاد في حدائق زهور هيرششتتن
من 24-11 إلى 22-12-2024
من 15-11 إلى 23-12-2024
السوق الكريسكنيدلي القديم الـ 36 في فرايونغ
من 15-11 إلى 23-12-2024
سوق أم هوف أدفنت (باللغة الألمانية فقط)
من 15-11 إلى 23-12-2024
سوق أدفنت لدى قصر باليس ليختنشتاين (باللغة الألمانية فقط)
من 15-11 إلى 23-12-2024
سوق الثقافة والميلاد لدى قصر شونبرون
من 8-11-2024 إلى 6-1-2025
مجمع المتاحف – فينترغارتن أم أم كيو
التاريخ غير متوافر حتى الآن
من 15-11 إلى 31-12-2024
من 16-11 إلى 23-12-2024
2/2
قرية الميلاد في ساحة ماريا تهيرزن بلاتس
من 13-11 إلى 31-12-2024
سوق الميلاد في ساحة شتيفانبلاتس
من 8-11 إلى 26-12-2024
سوق أدفنت آرت: فنون وحرف في ساحة كارلبلاتس
من 15-11 إلى 23-12-2024
حلم عيد الميلاد في فيينا في سوق كريسكنيدل - راتهاوس بلاتس
من 16-11 إلى 26-12-2024
سوق عيد الميلاد في تركنشانتس بارك (باللغة الألمانية فقط)
من 15-11 إلى 23-12-2024
سوق الشتاء في ريزنراد بلاتس – براتر
من 16-11-2024 إلى 6-1-2025
سوق أدفنت ألم في مركز المعارض – براتر (باللغة الألمانية فقط)
من 21-11 إلى 20-12-2024
سحر عيد الميلاد في أوتاكرينغر (باللغة الألمانية فقط)
لم يتم تحديد التاريخ حتى الآن