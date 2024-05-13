أسواق عيد الميلاد في النمسا

من منتصف نوفمبر وحتى نهاية العام، تُعد النمسا المكان المناسب للاستمتاع بأفضل أسواق عيد الميلاد الرومانسية، حيث تساهم الأضواء المتلألئة والحلويات الموسمية في منحك تجربة سح

تتيح لك النمسا، الانغماس في أجواء فريدة من نوعها خلال موسم أعياد نهاية العام، والتي تنبض بالحياة من خلال أسواق كريستكيندل وأسواق عيد الميلاد التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد. فبينما تتلألأ المدن بالأضواء، تملأ رائحة المشروبات المعتقة الساخنة واللوز المحمص، الشوارع المزينة بالديكورات الاحتفالية. ومع خلفية ساحرة تضم القصور الكبرى مثل شونبرون أو غرافينيغ، ستستمتع بمزيج خاص من الحرف اليدوية والمأكولات الإقليمية الشهية وسحر الأعياد. ففي المناطق الريفية، سوف تحظى بفرصة تذّوق التخصصات الأصيلة وتشعر بدفء الناس من حولك والكثير من الترحاب.

ومن هنا، يمكن القول إن هذه الأسواق ليست مجرد أماكن للتنزه، فهي تخلق تجارب خاصة. وفيها، سوف تكتشف الهدايا المصنوعة يدوياً والديكورات التقليدية، وتشعر بالسحر الأصيل لموسم الميلاد  بعيداً عن الصخب والضجيج، في القرى الصغيرة.

أسواق عيد الميلاد في مدن النمسا

يتزامن عيد الميلاد مع مهرجان خيالي يُقام في سوق "كريستكيندل ماركت" بساحة راتهاوسبلاتس في فيينا، حيث يقدم هذا السوق العديد من الأكشاك التي تعرض الحرف اليدوية والمأكولات الشهية، بالإضافة إلى شجرة مليئة بالقلوب أمام قاعة المدينة المضيئة، مساهماً بالتالي في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم ببرنامجه المميز الخاص بالأطفال وأجوائه الساحرة التي تأسر كل الأعمار. هذا ويمكن للزوّار الاستمتاع بالتجول بين الأكشاك، أو قضاء وقت ممتع في أكشاك المشروبات الساخنة التي تعكس دفء الأجواء الفيينية. كما يمكنهم التزلج على الجليد في ساحة السوق أو المشي على طريق تصطف على جانبيه الديكورات التي ترمز إلى ولادة السيد المسيح والمصنوعة بدقة وإتقان يدوي يبعثان على الإعجاب.

من ناحية ثانية، تشهد مدينة سالزبورغ سوقين أنيقين لعيد الميلاد في كل من دوم وريزيدنزبلاتز، بينما تضفي الأكواخ التقليدية في قلب المدينة القديمة الباروكية على الاحتفالات، أجواءً فريدة من نوعها.

هذا ويتمتع سوق كريستكيندل ماركت في البلدة القديمة في إنسبروك بالمقدار نفسه من الرومانسية والأناقة، فيما تتردد في الأجواء، أنغام العازفين على الأبواق من سقف الذهب الشهير، ويملأ شذا المشروبات الساخنة والكستناء المشوي شوارع المدينة التي تعود إلى القرون الوسطى. فهنا، تنبعث روح عيد الميلاد الدافئة في أجواء مليئة بالألفة والجمال.

أسواق عيد الميلاد في المناطق المختلفة

لا شيء يضاهي الشعور بروح عيد الميلاد وسط المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج في الريف النمساوي. ومن بين أسواق الميلاد الأكثر سحراً، يبرز سوق سانت فولفغانغ، حيث يمكنك الاستمتاع بالتقاليد المحلية والحرف اليدوية الأصيلة، مع إطلالة على شمعة الميلاد الحمراء العائمة فوق بحيرة فولفغانغ، في مشهد يخطف الأنفاس.

وفي مضيق يوهانسباخ بالقرب من فورفلاخ، يبلغ ارتفاع شجرة عيد الميلاد المزخرفة الأطول في النمسا أكثر من 20 متراً. وهنا، يمكن للزوار أن يتدفؤوا بالنيران المكشوفة والاستمتاع بالمهارة الحرفية لصانعي الزجاج والحدادين، فضلاً عن تناول الأطباق الإقليمية الشهية وخبز الزنجبيل والبنش.

ومن ناحيته، يمتاز سوق الميلاد في جبل سالزبورغ بوادي غروسارل بسحر ريفي، مع ديكورات الميلاد المتعددة الأحجام والمصنوعة يدوياً، والتي تُعرض وكلها على ضوء المشاعل وضوء الشموع.

أسواق الميلاد في القلاع والقصور

حيث كان يقيم الأباطرة والأمراء ذات يوم، يمكن رؤية بعض الكائنات العجيبة خلال موسم عيد الميلاد. أحد هذه المشاهد هو ملاك عيد الميلاد في قصر هيلبرون، الذي يرتفع ثمانية أمتار فوق بركة القصر. هذا ويمكن القول إن سحر الميلاد في هيلبرون بسالزبورغ يرقى إلى مستوى اسمه بكل معنى الكلمة - مع غابة خيالية مكونة من 700 شجرة تنوب، مزينة بـ عشرة آلف من الزخارف الحمراء والأضواء الخيالية.

بدوره، يجسد سوق الثقافة وعيد الميلاد في قصر شونبرون في فيينا الذوق الإمبراطوري الراقي. فأمام الإضاءة الاحتفالية للقصر الإمبراطوري، يتوفر كل ما يشتهيه القلب في موسم الأعياد، بدءاً من الحرف اليدوية التقليدية مثل المنحوتات الخشبية، إلى الألعاب التي تثير الحنين والعناصر الزخرفية الساحرة.

وفي قصر بيلفيدير الواقع أيضاً في فيينا، تنتظرك قرية عيد ميلاد كاملة في أجواء الباروك الساحرة، مليئة بالأفكار الإبداعية للهدايا والأطايب اللذيذة. وبالنسبة للكثير من سكان فيينا، يُعتبر هذا السوق الأكثر رومانسيةً بين جميع أسواق زمن المجيء.

 

ملاحظة:

توفر قائمتنا نظرة عامة على أسواق الميلاد بحسب المقاطعة ولكنها في الوقت نفسه لا تُعتبر شاملة. يرجى ملاحظة أنه التواريخ الخاصة بالعام 2024 ليست متاحة بشكل كامل  بعد. ونحن نعمل بشكل مستمر على إضافة وتحديث المعلومات. ونظراً لأن التغييرات في التواريخ قد تحدث خلال مهلة قصيرة، يرجى أيضاً مراجعة الموقع الإلكتروني للمنطقة المعنية أو الاتصال بمجلس السياحة المحلي مباشرةً.

بورغنلاند

باد سويربرون: السوق في قرية شجرة عيد الميلاد (بالغة الألمانية فقط)

من 30-11 إلى 22- 12 – 2024، أيام السبت والأحد

آيزنشتات:

سوق عيد الميلاد في قصر إسترهاوي

من 13- 12 إلى 15- 12- 2024

سوق آيزنشتات الميلادي

من 22-11 إلى 24-12- 2024

فورشتنشتاين: سوق عيد الميلاد في قلعة فورشتنشتاين

من 29-11 إلى 01-12- 2024

بورغنلاند

لاكنباخ: سوق عيد الميلاد في قلعة لاكنباخ

من 06-12 إلى 08- 12- 2024

نيوهاوس أم كلاوسينباخ: سوق الميلاد في قلعة تابور (باللغة الألمانية فقط)

من 07-12 إلى 15- 12- 2023 أيام السبت والأحد

راست: سوق راست ميل الميلادي (باللغة الألمانية فقط)

من 22- 11 إلى 22- 12- 2024، كل سنة من الجمعة إلى الأحد

شتادشلاينينغ: سوق ميلادي من القرون الوسطى (باللغة الألمانية فقط)

يوم 01- 12- 2024

سانت مارغاريتهن: سوق الميلاد (باللغة الألمانية فقط)

من 30-11 إلى 02-12- 2024

كارينثيا

باد كلينكيرشهايم: سوق كلينكيرشهايم الميلادي

من 30-11 إلى 21- 12- 2024 أيام السبت، وفي 13 و20- 12

فيستريتز أوب بلايبورغ: سوق بيتزن الميلادي في على ارتفاع 1700 متر (باللغة الألمانية فقط)

من 07- 12 إلى 21- 12- 2024 كل يوم سبت وفي 08-12

هوتنبيرغ: سوق الميلاد السحري في منجم كنابينبيرغ (باللغة الألمانية فقط)

يوم 08- 12- 2024

كاتشبيرغ: سوق الميلاد على مسار كاتشبيرغ

من 29-11 إلى 25- 12- 2024، كل أربعاء، جمعة، سبت وأحد

كلاغنفورت: سوق كلاغنفورت الميلادي في نوير بلاتز

من 16-11 إلى 24-12- 2024

لاونسدورف: سوق الميلاد في قلعة هوخهوستافيتز (باللغة الألمانية فقط)

من 07-12 إلى 08- 12- 2024

مالنيتز: سوق الميلاد في جبل مالنيتز (باللغة الألمانية فقط)

من 29- 11 إلى 22- 12- 2024

كارينثيا

فيلاخ/ منطقة فيلاخ: سوق الميلاد في فيلاخ

من 15-11 إلى 24- 12- 2024

فورتهيرزيه: سوق الميلاد على بحيرة فورتهيرزيه

ماريا فورث: سوق الميلاد في كنيسة ماريا فورث الرومانسية

من 23-11 إلى 22- 12- 2024، السبت والأحد

بورتشاخ: سوق عيد الميلاد الصامت على البحيرة

من 23-11 إلى 22- 12- 2024، من الجمعة إلى الأحد

بيراميدنكوغيل: سوق الميلاد فوق الغيوم في بيراميدنكوغيل

من 22-11 إلى 22- 12- 2024، من الجمعة إلى الأحد

فيلدن: سوق الميلاد في فيلدن

من 22-11 إلى 23- 12- 2024، من الجمعة إلى الأحد، ويوم 23 -12

النمسا السفلى

أغسباخ دورف: سوق الفنون والحرف في أطلال قلعة أغشتاين

من 01- 11 إلى 17- 12- 2024 من الجمعة إلى الأحد

بادن باي فين: سوق الميلاد في منتزه بدان فيرتزاوبيرت (باللغة الألمانية فقط)

من 20- 11 إلى 22- 12- 2024، من الأربعاء إلى الأحد

دورنشتاين: سوق فاخاو الميلادي في قلعة دورنشتاين (باللغة الألمانية فقط)

من 07-12 إلى 22- 12- 2024، السبت والأحد

إيغنبورغ: سوق إيغنبورغر الميلادي (باللغة الألمانية فقط)

من 22- 11 إلى 24- 11- 2024

إبرايسدورف: سوق الميلاد السحري في منتزه قلعة إبرايسدورف (باللغة الألمانية فقط)

من 30-11- إلى 15- 12- 2024، السبت والأحد

غرافينيغ: سوق غرافينيغ الميلادي في قلعة غرافينيغ (باللغة الألمانية فقط)

من 05-12 إلى 08-12- 2024

غروسفايكرسدورف: سوق الميلاد في غروسفايكرسدورف (باللغة الألمانية فقط)

من 30-11 إلى 01-12- 2024

كريمس: سوق كريمس الميلادي (باللغة الألمانية فقط)

من 21-11 إلى 23- 12- 2024

النمسا السفلى

ليتشاو: سوق الميلاد "من منزل إلى منزل" في ليتشاو (باللغة الألمانية فقط)

30-11-2024

موستفيرتل: سوق الميلاد على طريق الخل والحديد (باللغة الألمانية فقط)

من 30-11 إلى 15-12 2024 عيد ميلاد مليء بالتشويق

من 23-11 إلى 15-12- 2024، عيد الميلاد في القرية المتلألئة

بيرشتولدسدورف: سوق عيد الميلاد في كيرشنبرعل (باللغة الألمانية فقط)

ريتز: سوق "أعلى وأسفل" الميلادي في ريتز (باللغة الألمانية فقط)

التاريخ غير محدد بعد

من 22-11 إلى 15-12- 2024، من الجمعة إلى السبت

روزنبورغ: سوق فالدفيرتلير الميلادي في قلعة روزنبورغ

من 23-11 إلى 08- 12- 2024، أيام السبت والأحد

شالابورغ: سوق الميلاد في شالابورغ

من ذ3-12 إلى 15-12- 2024

شيلتيرن: سحر سوق كيتنبيرغر الميلادي في الحديقة (باللغة الألمانية فقط)

من 02-11 إلى 23- 12- 2024

النمسا السفلى

شلوس هوف: سوق الميلاد في شلوس هوف

من 16-11 إلى 22-12- 2024، أيام السبت والأحد وخلال العطل الرسمية

زيبنشتاين: سوق ميل الميلادي في منتزه زيبنشتاين (باللغة الألمانية فقط)

من 30-11 إلى 01-12-2024

تولون أن در دوناو: سوق السحر الشتوي في دير الفرانسيسكان (باللغة الألمانية فقط)

التاريخ غير محدد بعد

سوق قرية تولن الميلادي (باللغة الألمانية فقط)

التاريخ غير محدد بعد

فايترا: سوق فايتراير الميلادي (باللغة الألمانية فقط)

التاريخ غير محدد بعد

 فينر نويشتاد: سوق الميلاد الجديد (باللغة الألمانية فقط)

من 06-إلى 08-12-2023، سوق الميلاد في بيتهوفنالي

من 13 إلى 15-12-2024، سوق الميلاد في الكاتدرائية

من 20 إلى 22-12-2024، سوق الميلاد في حديقة العمدة

النمسا العليا

باد إيشل: سوق الميلاد للحرفيين في إيشل

من 22- 11 إلى 22- 12- 2024

غارستن: سوق الميلاد في غارستن (باللغة الألمانية فقط)

من 30-11 إلى 08-12-2024، السبت والأحد

كيرشدورف أم إن: سوق شلوس كاتزينبيرغ الميلادي (باللغة الألمانية فقط)

من 12- 12 إلى 15-12-2024

كيرشدورف أن در كريمس: سوق كيرشدورفر الميلادي (باللغة الألمانية فقط)

يوم 06-12-2024

لينز: سوق الميلاد في لينز

سوق عيد الميلاد في الساحة الرئيسية في لينز

من 23-11 إلى 24- 12- 2024

سوق عيد الميلاد في فولكسغارتن في لينز

من 23-11 إلى 23-23-2024

سوق الميلاد في الكاتدرائية

من 23-11 إلى 22-12-2024، من الثلاثاء إلى الأحد

النمسا العليا

موندزيه: سوق الميلاد في موندسي

من 22-11 إلى 22-12-2024، من الجمعة إلى الأحد

بيتنباخ إم ألمتال: سوق عيد الميلاد في بيتنباخ (باللغة الألمانية فقط)

يوم 08-12-2024

شتاينباخ آن دير شتاير: سوق الميلاد في شتاينباخ

من 01-12 إلى 22-12- 2024، كل سبت وأحد

شتاير: سوق منطقة عيد الميلاد في شتاير

سوق عيد الميلاد "ألتشتات شتاير"

من 22-11 إلى 22-12- 2024، من الأربعاء إلى السبت

نزهة سوق عيد الميلاد (باللغة الألمانية فقط)

من 22-11 إلى 22- 12- 2024، من الجمعة إلى الأحد

النمسا العليا

بحيرة تراونزيه:

سوق غموندر الميلادي

من 29-11 إلى 22-12-2024، من الجمعة إلى الأحد

مدينة عيد الميلاد ترونكيرشن

من 07 إلى 08-12-2024

فيلز: عالم الميلاد في فيلز (باللغة الألمانية فقط)

15 نوفمبر 2024 هو تاريخ انطلاق عالم الميلاد في فيلز

فولفغانغزيه: سوق الميلاد في فولفغانغزيه

من 22-11 إلى 22- 12- 2024، من الأربعاء إلى الأحد

سالزبورغرلاند

التنماركت-زوخنينزيه: سوق الميلاد في التنماركت

من 23-11 إلى 21-12-2024، كل سبت وأحد ويوم 28-11

وادي غاشتاين: أسواق الميلاد في وادي غاستين

دورفغشتاين: سوق الميلاد في دورفغاستين (باللغة الألمانية فقط)

يوم 14-12-2024

باد غاشتاين: سوق الميلاد الفني في باد غاستين (باللغة الألمانية فقط)

من 14-12 إلى 21- 12-2024، كل سبت وأحد

فوشل أم زيه: سوق الميلاد في قرى منطقة بحيرة فوشلزيه  (باللغة الألمانية فقط)

من 24-11 إلى 22-12-2024

غولديغ: سوق الميلاد في غولديغ (باللغة الألمانية فقط)

من 14-12- إلى 22-12-2024، كل سبت واحد

غروسارل: سوق جبل سالزبورغ في غروسارل

من 22-11 إلى 22-12-2024

سالزبورغرلاند

غروديغ سانت ليونارد: سوق الميلاد في سانت. ليونارد (باللغة الألمانية فقط)

من 30-11 إلى 12-12-2024

هالين: سوق هالين لعيد الميلاد (باللغة الألمانية فقط)

من 15-11 إلى 22-12-2024، من الجمعة إلى الأحد

موترندورف: سوق الميلاد قي قلعة موترندورف

من 07-12 إلى 15-12-2024، كل سبت وأحد

أوبرتاورن: سوق تاورن الميلادي

من 29-11 إلى 22-12-2024، من الجمعة إلى الأحد

رادشتات: سوق جبل رادشتات الميلادي في ساحة البلدة

من 30-11 إلى 22-12-2024، السبت والأحد ويومي 26 و27 ديسمبر

سالزبورغرلاند

مدينة سالزبورغ: أسواق الميلاد في سالزبورغ

سوق عيد الميلاد التاريخي في ساحة الكاتدرائية

من 21-11-2024 إلى 01-01-2025

سوق عيد الميلاد في ساحة قلعة هوهنسالزبورغ

من 22-11 إلى 22 ديسمبر 2024، من الجمعة إلى الأحد

سوق هيلبرون الميلادي الساحر في قصر هيلبرون

من 21-11 إلى 24-12-2024، من الثلاثاء إلى الأحد، إضافةً إلى يوم 23 ديسمبر

سوق الميلاد في ميرابيل بلاتز

من 21-11 إلى 24-12- 2024

سوق شتيرن الميلادي مع سوق الشتاء

من 21-11-2024 إلى 06-01-2025

سالزبورغ سالاختال: جبل عيد الميلاد في ماريا كيرشنتال بالقرب من لوفر

من 07-12 لإبى 15-12- 2024، كل سبت وأحد

سالزبورغرلاند

منطقة بحيرات سالزبورغ:

هيندورف أم فالرزيه: سوق عيد الميلاد في غوت أيدربيشل

من 15-11-2024 إلى 06-01-2025

ماتزيه: سوق عيد الميلاد على البحيرة (باللغة الألمانية فقط)

من 07-12 إلى 22-12-2024، كل سبت وأحد

فيرفن: سوق عيد الميلاد في قلعة هوهنفيرفن

من 30-11 إلى 01-12-2024، السبت والأحد

فولفغانغزيه: سوق فولفغانغزيه الميلادي في سانت غيلغن وشتروبل

من 22-11 إلى 22-12-2024، من الخمس إلى الأحد

تسيل أم زيه:

سوق شتيرن الميلادي في زيلير

من 20-11 إلى 22-12-2024، من الأربعاء إلى الأحد

سوق شتيرن الميلادي في أم زيلير زيه

من 21-11 إلى 22-12-2024، من الخميس إلى الأحد، وكل يوم من 23 إلى 31 ديسمبر

سوق شتيرن الميلادي في قلعة كابرون (باللغة الألمانية فقط)

من 07-12 إلى 08-12-2024

ستيريا

أدمونت: سوق عيد الميلاد في أدمونت

من 13-12 إلى 15-12-2024

باد غلايشنبيرغ: سوق عيد الميلاد

من 01-12 إلى 22-12-2024، كل يوم أحد

بروك أندر مور: سوق عيد الميلاد في قلعة بروكر شلوسبيرغ (باللغة الألمانية فقط)

من 22-11 إلى 24- 11- 2024

فورستنفيلد: سوق عيد الميلاد في فورستنفيلد (باللغة الألمانية فقط)

من 22-11 إلى 22-12-2024

غراتس: أسواق عيد الميلاد في غراتس

سوق عيد الميلاد أوفشتايرن في شلوسبيرغ

من 22-11 إلى 22-12-2024، من الجمعة إلى الأحد

سوق عيد الميلاد في الساحة الرئيسية

من 22-11 إلى 24-12- 2024

سوق الفنون والحرف اليودية الميلادي في حي يوانيوم

من 22-11 إلى 23-12- 2024

سوق عيد الميلاد في حي الفرانسيسكان

من 22-11 إلى 24-12- 2024

ستيريا

ليوبن: سوق ميلاد ليوبن

من 22-11 إلى 23-12-2024

مارياتسيل: سوق أدفنت مارياتسيل (باللغة الألمانية فقط)

من 21-11 إلى 22-12-2014

شلادمينغ:

سوق أدفنت في تالباخ

من 22-11 على 15-12-2024، خلال أيام الجمعة إلى الأحد

سوق أدفنت ماجيك في خوانيق تالباخكلام

من 30-11 إلى 14-12-2024

فوراو: يوغلاند أدفنت غاسبن في متحف فوراو المفتوح (باللغة الألمانية فقط)

تسيلفيغ: سوق أدفنت فاراخ (باللغة الألمانية فقط)

من 5-12 إلى 8-12 2024

تيرول

آخن زيه: كريسماس آخن زيه

من 29-11-2024 إلى 06-01-2025

سوق كريسماس الجبال التيرولية في متحف التاريخ المحلي في سيكسينهوف (باللغة الألمانية فقط)

من 28-11 إلى 29-12-2024

 

هال في تيرول: سوق أدفنت هال الميلادي

من 22-11 إلى 24-12-2024

 

انسبروك:

سوق الكريسماس في المدينة القديمة – السوق التقليدي

من 15-11 إلى 23-12-2024

سوق كريسكنيدل هانغربورغ - سوق البانوراما

من 22-11-2024 إلى 06-01-2025

سوق كريسكنيدل في شارع ماريا تهيريزين - السوق العصري

من 25-11-2024 إلى 06-01-2025

سوق كريسكنيدل في ماركت بلاتس - سوق العائلات

من 15-11 إلى 23-12-2024

سوق كريسكنيدل سانت نيكولاس - السوق التأملي

من 22-11 إلى 23-12-2024

سوق كريسكنيدل فيلتن - سوق الفنون

من 22-11 إلى 23-12-2024

 

تيرول

كوفشتاين:

سوق كريسماس ماجيك في الحصن

من 24-11 إلى 22-12-2024، أيام السبت والأحد

سوق الميلاد في متنزه المدينة

من 24-11 إلى 22-12-2024

لينتس: سوق أدفنت لينتس

من 22-11 إلى 24-12-2024

منطقة أولمبيا زيفيلد:

زيفيلد: سوق الميلاد الرومانسي في زيفيلد

من 29-11-2024 إلى 06-01-2025

ليوتاش: مغامرة الكابيلا في ليوتاشر

من 30-11 إلى 8-12-2024

بيليرزيهتال: سوق أدفنت ماجيكال - قرية كريسكنيدل على البحيرة

من 30-11 إلى 8-12-2024، كل سبت وأحد

تيرول

راتنبِرغ: سوق أدفنت راتنبِرغ

من 22-11 إلى 22-12-2024، من يوم الجمعة إلى السبت

شفاتس: سوق أدفنت شفاتس (باللغة الألمانية فقط)

من 22-11 إلى 23-12-2024، من الجمعة إلى السبت ويوم 4-12

سانت يوهان في تيرول: سوق ميلاد سانت يوهان

من 29-11 إلى 24-12-2024، من الجمعة إلى الأحد

تسيلرتال:

مايرهوفن: سوق أدفنت مايرهوفن في ساحة فالدفيستبلاتس

من 30-11 إلى 21-12-2024، من الجمعة إلى الأحد

تاكس-فينكينبِرغ: سوق أدفنت تاكس للعائلات بتاريخ 1-12-2024

تسيل-غيرلوس: سوق ميلاد تسيل (باللغة الألمانية فقط)

يومي 14 و15-12-2024

فورالبِرغ

بلودينتس: سوق كريسكنيدل بلودنز (باللغة الألمانية فقط)

من 28-11 إلى 24-12-2024

بريغنز: سوق ميلاد بريغنر

من 15-11 إلى 23-12-2024

دورنبِرن: سوق ميلاد دورنبِرن

من 22-11 إلى 23-12-2024

فيلكيرش: سوق ميلاد فيلكيرش (باللغة الألمانية فقط)

من 29-11 إلى 24-12-2024

شفارتزنبرغ: سوق أدفنت في شفارتزنبرغ

(باللغة الألمانية فقط)

من 29-11 إلى 30-11-2024

فيينا

سوق أدفنت وعرض عيد الميلاد في حدائق زهور هيرششتتن

من 24-11 إلى 22-12-2024

قرية عيد الميلاد ألتس AKH

من 15-11 إلى 23-12-2024

السوق الكريسكنيدلي القديم الـ 36 في فرايونغ

من 15-11 إلى 23-12-2024

سوق أم هوف أدفنت (باللغة الألمانية فقط)

من 15-11 إلى 23-12-2024

سوق أدفنت لدى قصر باليس ليختنشتاين (باللغة الألمانية فقط)

من 15-11 إلى 23-12-2024

سوق الثقافة والميلاد لدى قصر شونبرون

من 8-11-2024 إلى 6-1-2025

مجمع المتاحف – فينترغارتن أم أم كيو

التاريخ غير متوافر حتى الآن

قرية الميلاد في قصر بيلفيدير

من 15-11 إلى 31-12-2024

سوق الميلاد في شبيتلبِرغ

من 16-11 إلى 23-12-2024

Vienna

قرية الميلاد في ساحة ماريا تهيرزن بلاتس

من 13-11 إلى 31-12-2024

سوق الميلاد في ساحة شتيفانبلاتس

من 8-11 إلى 26-12-2024

سوق أدفنت آرت: فنون وحرف في ساحة كارلبلاتس

من 15-11 إلى 23-12-2024

حلم عيد الميلاد في فيينا في سوق كريسكنيدل - راتهاوس بلاتس

من 16-11 إلى 26-12-2024

سوق عيد الميلاد في تركنشانتس بارك (باللغة الألمانية فقط)

من 15-11 إلى 23-12-2024

سوق الشتاء في ريزنراد بلاتس – براتر

من 16-11-2024 إلى 6-1-2025

سوق أدفنت ألم في مركز المعارض – براتر (باللغة الألمانية فقط)

من 21-11 إلى 20-12-2024

سحر عيد الميلاد في أوتاكرينغر (باللغة الألمانية فقط)

لم يتم تحديد التاريخ حتى الآن

