أسواق عيد الميلاد في مدن النمسا

يتزامن عيد الميلاد مع مهرجان خيالي يُقام في سوق "كريستكيندل ماركت" بساحة راتهاوسبلاتس في فيينا، حيث يقدم هذا السوق العديد من الأكشاك التي تعرض الحرف اليدوية والمأكولات الشهية، بالإضافة إلى شجرة مليئة بالقلوب أمام قاعة المدينة المضيئة، مساهماً بالتالي في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم ببرنامجه المميز الخاص بالأطفال وأجوائه الساحرة التي تأسر كل الأعمار. هذا ويمكن للزوّار الاستمتاع بالتجول بين الأكشاك، أو قضاء وقت ممتع في أكشاك المشروبات الساخنة التي تعكس دفء الأجواء الفيينية. كما يمكنهم التزلج على الجليد في ساحة السوق أو المشي على طريق تصطف على جانبيه الديكورات التي ترمز إلى ولادة السيد المسيح والمصنوعة بدقة وإتقان يدوي يبعثان على الإعجاب.

من ناحية ثانية، تشهد مدينة سالزبورغ سوقين أنيقين لعيد الميلاد في كل من دوم وريزيدنزبلاتز، بينما تضفي الأكواخ التقليدية في قلب المدينة القديمة الباروكية على الاحتفالات، أجواءً فريدة من نوعها.

هذا ويتمتع سوق كريستكيندل ماركت في البلدة القديمة في إنسبروك بالمقدار نفسه من الرومانسية والأناقة، فيما تتردد في الأجواء، أنغام العازفين على الأبواق من سقف الذهب الشهير، ويملأ شذا المشروبات الساخنة والكستناء المشوي شوارع المدينة التي تعود إلى القرون الوسطى. فهنا، تنبعث روح عيد الميلاد الدافئة في أجواء مليئة بالألفة والجمال.