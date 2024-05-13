مسرح الموسيقى في فيينا
المكان الذي يلتقي فيه عالم الموسيقى

يجمع مسرح الموسيقى في فيينا بين التراث العريق وأعلى مستويات جودة الصوت. ففي "القاعة الذهبية"، تنبض الروائع الموسيقية بالحياة، لا سيما خلال حفل رأس السنة السنوي.

معبد الموسيقى

افتتح مسرح الموسيقى في فيينا أبوابه في 6 يناير 1870. وقد صممه المعماري الدنماركي ثيوفيل هانسن، ويشبه المبنى معبداً يونانياً للموسيقى، حيث حل فنانو الموسيقى العظماء محل كهنة العصور القديمة.

تأسر "القاعة الكبرى" للموسيقى، المعروفة أيضاً باسم "القاعة الذهبية"، الزوار ليس فقط بخصاصئها السمعية الفريدة عالمياً، بل أيضاً بتصميمها الرائع. فتماثيل الكارياتيدات الذهبية، والأعمدة المصوّرة على شكل نساء قديمات، والجدارية التي تصور أبولو والتسع ملهمات للفنون، جميعها تخلق أجواء مدهشة لحفلات موسيقية لا تُنسى.

ويُعتبر حفل رأس السنة السنوي أبرز الفعاليات، حيث يأسر ملايين المستمعين حول العالم بأصوات فيينا، مدينة الموسيقى الكلاسيكية. إن حضور حفلة هنا ليس مجرد متعة للأذن، بل تجربة تغمر الحواس في قلب فيينا النابض بالموسيقى.

حقائق حول مسرح الموسيقى
الافتتاح:6 يناير 1870
المهندس: ثيوفيل هانسن
أبرز المرافق:"القاعة الذهبية"، والمعروفة أيضاً باسم "القاعة الكبرى"
تضم: أوركسترا فيينا الفيلهارمونية
قاعات الحفلات الموسيقية في مسرح الموسيقى

يضم مسرح الموسيقى في فيينا ست قاعات موسيقية مختلفة. تقع القاعتان الأصليتان، "القاعة الذهبية" و"قاعة برامس"، داخل مبنى الموسيقى نفسه، بينما تقع القاعات الأربع الجديدة في الملحق تحت الأرض ضمن منطقة ساحة مدخل المسرح.

بداية رائعة للعام الجديد

حفل رأس السنة لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية

يُعدّ حفل رأس السنة في مسرح الموسيقى في فيينا الخيار الأمثل للكثيرين للاحتفال ببداية العام الجديد. وحتى بين كبار قادة الأوركسترا حول العالم، يُعتبر العمل كمايسترو لهذا الحفل السنوي شرفاً كبيراً. يُقدَّم الحفل من قِبل إحدى أرقى الأوركسترات العالمية، الأوركسترا الفيلهارمونية في فيينا، ليصبح علامة موسيقية بارزة ومصدر فخر لمدينة فيينا. وتزداد تجربة الاستماع روعةً بفضل جمال القاعة الذهبية ومزاياها الصوتية في مسرح الموسيقى.

ونظراً للإقبال الكبير على تذاكر حفل رأس السنة، يتم توزيعها حصرياً عبر نظام اليانصيب على موقع الأوركسترا الفيلهارمونية في فيينا في بداية كل عام، لضمان حصول الضيوف من مختلف أنحاء العالم على فرصة متساوية لاقتناء التذاكر. وتستمر فترة تقديم طلبات المشاركة في اليانصيب من يناير حتى فبراير.

مسرح الموسيقى حفل رأس السنة

أبرز أحداث موسم الحفلات الفيينية

حفل أوركسترا فيينا الفيلهارمونية

مرة واحدة في العام، تتحوّل القاعة الذهبية في مسرح الموسيقى في فيينا من منصة للحفلات الموسيقية إلى قاعة رقص رائعة. يبدأ الحفل بأداء الأوركسترا الفيلهارمونية في فيينا بقيادة مايسترو شرفي يتم اختياره سنوياً خصيصاً لهذه المناسبة. وتُفتتح الاحتفالات بـ"الفانفارة الاحتفالية" لريتشارد شتراوس، التي تمّ تأليفها خصيصاً لهذه الأمسية.

ومن اللمسات البارزة في هذا الحدث المميز أن الموسيقيين لا يجلسون على المنصة، بل في منتصف القاعة نفسها. وينطلق الحفل بالرقصة التقليدية للجنة الشبان والفتيات، ثم يتجول الضيوف في أرجاء مسرح الموسيقى، مصحوبين بأصوات أوركسترات ومجموعات موسيقية مختلفة تعزف على إيقاعات متنوعة. إنها أمسية تحتفل بثقافة الحفلات الفاخرة في فيينا بطريقة فريدة لا تُنسى.

حفل أوركسترا فيينا الفيلهارمونيةالحفلات في فيينا

هل تشعر بالجوع بعد الحفل؟

عندما تتلاشى النغمة الأخيرة ويبدأ الجوع، يوفر مركز مدينة فيينا العديد من الأماكن للاستمتاع بوجبة شهية حتى بعد الحفل. سواء كنت تشتهي شيئاً دسماً أو حلواً، ستجد ما يناسبك. إليك ثلاث نصائح لتناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل:

مايسل وشادن

لودفيغ وأديل

هاوسبار

تعرف على مسرح فيينا للموسيقى

أسئلة شائعة

تشتهر القاعة الذهبية عالمياً بصوتياتها الفريدة. كما تُعتبر تحفة فنية في هندسة الصوت. هذا ويجعلها ديكورها الفاخر أجمل قاعة للحفلات الموسيقية في فيينا.

نظراً للإقبال الشديد على تذاكر حفل رأس السنة، فهي متاحة فقط في بداية العام عبر الموقع الإلكتروني لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية. هذا يضمن تكافؤ فرص الحصول على التذاكر لجميع الضيوف من جميع أنحاء العالم. التسجيل في سحب التذاكر مُتاح من يناير إلى فبراير.

إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة خلف الكواليس، يمكنك المشاركة في جولة بصحبة مرشد. تُجرى جولات مسرح الموسيقى باللغة الألمانية أو الإنكليزية، وتستغرق 45 دقيقة.

يتوفر جدول الأداء الحالي على موقع مسرح الموسيقى.

يضم مسرح فيينا للموسيقى ست قاعات للحفلات الموسيقية: القاعة الكبرى (القاعة الذهبية)، وقاعة برهمس، والقاعة المعدنية، والقاعة الخشبية، والقاعة الزجاجية، والقاعة الحجرية.

كانت مصابيح الغاز، التي كانت توفر الإضاءة في مسرح الموسيقى أيضاً، تتسبب في تعرّق العازفين بشكل متكرر بسبب حرارتها، مما كان يؤثر أحياناً بشكل سلبي على أدائهم في الحفلات.

نصائح في الاستدامة

الموسيقى والاستدامة في النمسا

ترتبط التقاليد الموسيقية في النمسا ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة وحماية التراث الثقافي. فالكثير من العادات الموسيقية، مثل الموسيقى الكلاسيكية الفيينية والموسيقى الشعبية، مدرجة ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وتسهم هذه التقاليد في تعزيز احترام الموارد الثقافية والحفاظ على أنماط موسيقية عمرها قرون، لا تزال حية حتى اليوم في أماكن تاريخية مستدامة.

كما تعزز الموسيقى الاستدامة الاجتماعية، إذ تساهم المهرجانات والحفلات الموسيقية والفعاليات المجتمعية في جمع الناس معاً، وتزيد من وعيهم بالهوية الثقافية النمساوية. ومَن يختبر هذه التقاليد الموسيقية يغوص في عمق التراث الغني ويدعم الحفاظ على هذه الكنوز الفريدة للأجيال القادمة.

السفر المستدام

