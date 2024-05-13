يجمع مسرح الموسيقى في فيينا بين التراث العريق وأعلى مستويات جودة الصوت. ففي "القاعة الذهبية"، تنبض الروائع الموسيقية بالحياة، لا سيما خلال حفل رأس السنة السنوي.

معبد الموسيقى

افتتح مسرح الموسيقى في فيينا أبوابه في 6 يناير 1870. وقد صممه المعماري الدنماركي ثيوفيل هانسن، ويشبه المبنى معبداً يونانياً للموسيقى، حيث حل فنانو الموسيقى العظماء محل كهنة العصور القديمة.

تأسر "القاعة الكبرى" للموسيقى، المعروفة أيضاً باسم "القاعة الذهبية"، الزوار ليس فقط بخصاصئها السمعية الفريدة عالمياً، بل أيضاً بتصميمها الرائع. فتماثيل الكارياتيدات الذهبية، والأعمدة المصوّرة على شكل نساء قديمات، والجدارية التي تصور أبولو والتسع ملهمات للفنون، جميعها تخلق أجواء مدهشة لحفلات موسيقية لا تُنسى.

ويُعتبر حفل رأس السنة السنوي أبرز الفعاليات، حيث يأسر ملايين المستمعين حول العالم بأصوات فيينا، مدينة الموسيقى الكلاسيكية. إن حضور حفلة هنا ليس مجرد متعة للأذن، بل تجربة تغمر الحواس في قلب فيينا النابض بالموسيقى.