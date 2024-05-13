مدرسة ركوب الخيل الإسبانية
الفنون الفروسية بمستوى عالمي

حيث تبقى التقاليد نابضة بالحياة: في مدرسة ركوب الخيل الإسبانية في فيينا، تتجلى الفنون الفروسية الكلاسيكية مع خيول ليبزيتزان بدقة وحيوية، محمية بفخر ضمن قائمة التراث العال

عندما تتحرك الخيول البيضاء في تناغم كامل مع الموسيقى داخل مدرسة الفروسية الشتوية بالقصر الإمبراطوري، ينبض التاريخ بالحياة. فمدرسة ركوب الخيل الإسبانية في فيينا ليست مكاناً للحنين إلى الماضي فحسب، بل هي أيضاً ثقافة حية، وتقاليد متجددة، وسعي دائم نحو التميز.

ما بدأ في القرن السادس عشر أصبح اليوم مؤسسة فريدة على مستوى العالم، تحفظ التراث الثقافي النمساوي حتى يومنا هذا. فجذورها تعود إلى عام 1565، حيث كانت مدرسة الفروسية تُستخدم في البداية لتدريب الخيول وتعليم أبناء النبلاء. أما اسم "مدرسة ركوب الخيل الإسبانية" فيشير إلى السلالات الإيبيرية التي نشأت منها خيول ليبزيتزان النبيلة – تلك الخيول المميزة التي تشكل الآن جوهر كل عرض. لأكثر من 460 عاماً، حافظت هذه المدرسة على الفن الكلاسيكي لـ "أوت سكول" – فن رفيع ودقيق يتطلب انسجاماً تاماً بين الفارس والحصان ليشكّلا وحدة متناغمة متكاملة.

تبدأ رحلة الخيول في مزرعة بيبر في ستيريا، ثم تستمر عبر مركز التدريب في هيلدنبرغ، لتبلغ ذروتها في فيينا. يمر تدريبها بعدة مراحل تعتمد على الثقة والصبر والحساسية، ولا يتمكن من إتقان القفزات الشهيرة في المدرسة إلا أكثر الخيول موهبةً، مثل "ليفاد" و"كابريول". لكن السحر لا يكمن في التقاليد فحسب، بل في الابتكار المستمر أيضاً: فالنساء أصبحن جزءاً دائماً من فريق الفرسان، ومن خلال برامج التوعية المبتكرة، أصبح هذا التراث متاحاً لجمهور واسع.

لكل هذه الأسباب، يمكن لأي شخص يحضر عرضاً في الفروسية أو يزور المدرسة خلف الكواليس أن يشعر فوراً بالتقاليد تتألق من خلال الحركة، برزانة وأناقة وثقة هادئة، لتُظهر بوضوح ما يميز النمسا كدولة ثقافية. إنه مكان يبرهن كيف يمكن نقل التراث الثقافي إلى الحاضر بأسلوب معاصر ومستدام – دون مبالغة، بل بإخلاص حقيقي.

حقائق وأرقام
الموقع:الدائرة الأولى في فيينا
ذُكرت لأول مرة: 20 سبتمبر 1565، ساحة ركوب الخيل والبطولات بالقرب من هوفبورغ
هندسة العمارة: باروكية
الراعي/المفوض:الأمبراطور كارل السادس
المهندسون: يوهان بيرنهارد فيشر فون إيرلاخ وإيمانويل فيشر فون إيرلاخ
تاريخ البدء بالبناء: 1729 كمدرسة لركوب الخيل في الشتاء في جناح مايكلر في القصر الإمبراطوري
متى تفتح المدرسة أبوابها:1735
الوصول
التذاكر
خريطة الموقع
مقهى
أوقات العمل

منذ عام 2022، وبشكل رسمي، أصبحت المعرفة المحيطة بتربية أحصنة الليبيزانر جزءاً من التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

تعرّف على مدرسة ركوب الخيل الإسبانية

من مزرعة بايبر إلى القصر الإمبراطوري

حياة خيول الليبيزانر

في مزرعة بايبر لتربية الخيول في ستيريا، تُجرى عمليات التكاثر مع ستة من أصل ثمانية سلالات فحول وسبع عشرة عائلة خيول إناث تاريخية.

تولد خيول ليبزيتزان داكنة اللون، لتكتسب تدريجياً فراءها الأبيض المميز بين سن السادسة والعاشرة- مع أن التكاثر الانتقائي للفراء الأبيض لم يبدأ إلا في أوائل القرن التاسع عشر. كل عملية تزاوج تحافظ على سلالة دم تعود لقرون، مع الاستفادة من المعرفة الحديثة لضمان الحفاظ على صفات الشخصية وجودة الحركة.

تكبر المهور فيما يُعرف بقطيع الفرسان الحاضنة، حيث تُربى جنباً إلى جنب مع مهور أخرى. تقضي هذه المهور صيفها في مراعي جبال الألب الشاسعة، حيث تكتسب ثباتاً في المشي ومهارات اجتماعية. في عمر أربع سنوات تقريباً، تُفحص الخيول الصغيرة، بغض النظر عن جنسها، وتُنقل الفحول إلى مركز هيلدنبرغ للتدريب، بينما تبقى إناث الخيل المختارة في بايبر للخضوع لبرنامج تدريبي لمدة عامين، سواءً باستخدام السرج أو اللجام.

يتبع تدريب الفحول ثلاث مراحل: ريمونتينشول (التدريب الأساسي)، وكامبانيشول (مدرسة التدريب)، والمدرسة العليا (المدرسة العليا). بالتعاون الوثيق مع فرسانها، تتعلم الخيول تمارين شاقة، بما في ذلك قفزات المدرسة الشهيرة. في هذه الأثناء، تبقى إناث الخيل في بايبر، لتواصل إرثها كأحصنة تربية للأجيال القادمة.

بعد سنوات نشاطها، تعود الفحول إلى مزرعة الخيول في بايبر، حيث تقضي فترة تقاعدها في إسطبل تقاعدي يحظى برعاية حاضنة، ومصمم لتلبية احتياجاتها الطبيعية.

خيول الليبيزانر

الفعاليات والجولات الإرشادية: فن الفروسية عن قرب

استعراضات

في مدرسة الفروسية الشتوية، يمكنكم أن تستمتعوا بعروض كابريول، وبا دي دو، وأعمال الخيول على الأوتاد الطويلة، والتي تصاحبها كلها معزوفات موسيقية، لمدة بين 45 و90 دقيقة.

استعراضات

جولات برفقة مرشدين

تأخذك الجولة التي تستغرق 60 دقيقة عبر الإسطبلات، ومدرسة الفروسية الشتوية، وقاعة الفروسية الصيفية، لتستعرض فنون الفروسية، وحياة خيول ليبزيتزان، والتاريخ العريق.

جولات برفقة مرشدين

تمارين صباحية

تتدرب الفحول الصغيرة وفحول المدرسة لمدة 60 دقيقة في جو مريح داخل قاعة الفروسية الباروكية، مع الإشارة إلى أن القفزات المدرسية نادراً ما تُؤدى حرصاً على سلامة الخيول.

تمارين صباحية

جولات على المعالم العمرانية

مع 170 خطوة، ووسط روعة الهندسة الباروكية، والإسطبلات التاريخية، توفر هذه الجولة التي تستغرق 80 دقيقة لمحة عن العمارة والتاريخ، وهيكل السقف المكوّن من ثلاثة طوابق.

جولات على المعالم العمرانية

هيلدنبيرغ

تتعلّم إناث الخيل الشابة فنون الفروسية الرفيعة، بينما تنعم الخيول المدرسية بإجازات صيفية وجولات هادئة بعيداً عن العروض، لتمنحك تجربة فريدة عن قرب.

مركز تدريب وملاذ صيفي

بايبر

في قلب ستيريا الغربية، تنشأ مهرات ليبزانر ضمن قطعان الخيول الأم قبل أن تبدأ رحلتها في فنون الفروسية الكلاسيكية عند بلوغها حوالي أربع سنوات.

مزرعة ليبيزانير ستود في بايبر

يُعتبر اعتراف العالم بمدرسة ركوب الخيل الإسبانية دليل قوي على الأهمية الثقافية لهذه المؤسسة: فمنذ العام 2010، أصبح فن الفروسية الكلاسيكية في المدرسة الإسبانية جزءاً من التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو. وفي عام 2022، أُضيفت أيضاً معرفة تربية خيول ليبزانر إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، ما يمثل دليلاً إضافياً على مدى تجذّر هذه التقاليد في هوية النمسا الثقافية.

تذكارات تمثّل خيول ليبزانر

خيول ليبزانر داخل كرة ثلجية

ومَن منا لا يعرفها – إنها كرات الثلج الزجاجية الشهيرة (ليست البلاستيكية!)؟ لكن القليل فقط يدرك أن هذه التذكارات الكلاسيكية نشأت في النمسا، وبالتحديد في فيينا.

مصنع فيينا لكرات الثلج

خيول ليبزانر من بورسلان أوغارتن

منذ عشرينيات القرن الماضي، استطاع البورسلان الرقيق أن يجسد الحركات الأنيقة مثل الليفاد أو البياف – مرسومة يدوياً بتفاصيل دقيقة ومستوحاة من فن الفروسية الرفيع.

بورسلان من فيينا

فستان ليبزانر التقليدي

تعكس ألوانرداء الديرندل موطن خيول ليبزانر: فاللونان الأبيض والأسود يرمزان إلى تحول الخيول، بينما يرمز اللون الأخضر إلى المروج الجبلية الخصبة.

الملابس التقليدية الأصيلة من ستيريا

أسئلة شائعة

منذ الأول من ديسمبر 2022، يتولى الدكتور ألفريد هدلر إدارة مدرسة الفروسية الإسبانية ومزرعة ليبيزانير ستود في بايبر. ويتمثل دوره في ضمان الحفاظ على التقاليد ورفاهية الخيول والاستدامة الاقتصادية.

تعرّف على الفريق

تأسست المدرسة الإسبانية للفروسية في القرن السادس عشر تحت حكم أسرة هابسبورغ. فقد وضع فرديناند الأول وماكسيميليان الثاني الأسس، ويُعتبر عام 1565، الذي شهد بناء ستالبورغ في فيينا، تاريخ التأسيس الرسمي. وقد بدأت تربية خيول ليبزانر في عام 1580 مع الإسطبل الإمبراطوري في ليبيكا. هذا ولا يوجد مؤسس واحد، بل كانت المدرسة نتيجة جهود حكام مختلفين وتطورات تاريخية متتابعة.

اعرف المزيد عن تاريخ المدرسة

تقع مدرسة ركوب الخيل الإسبانية في جناح ميشيلر بقصر هوفبورغ في قلب فيينا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، حيث تقع على بُعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من كاتدرائية سانت ستيفن.

يشير اسم 'المدرسة الفروسية الإسبانية" إلى أصل الخيول التي جُلبت إلى البلاط الفيينّي في القرن السادس عشر. كان فرديناند الأول، الذي نشأ في إسبانيا، أول مَن أدخل خيول الأندلس إلى فيينا.

في ذلك الوقت، حكم آل هابسبورغ إسبانيا ونابولي والنمسا، مما عزز التبادل الثقافي عبر إمبراطوريتهم. وتم تبني تقاليد الفروسية الإسبانية وتطويرها عبر تربية الخيول النمساوية. ففي وقت مبكر من عام 1562، بدأ ماكسيميليان الثاني، ابن فرديناند، في تربية الخيول الإسبانية في النمسا.

كانت المصطلحات مثل "قاعة الفروسية الإسبانية" أو "الإسطبل الإسباني" مستخدمة منذ البداية، في إشارة إلى الإرث الإيبيري للخيول. ورغم أن خيول ليبزانر وحدها تُستخدم اليوم، والتي تعود جذورها إلى خطوط إسبانية وعربية وبربرية، فقد تم الاحتفاظ بالاسم التاريخي للمدرسة.

في قاعة الفروسية الشتوية، تُقدم العروض المصحوبة بالموسيقى الكلاسيكية بثلاثة أوقات مختلفة: 45 و70 و90 دقيقة. ويمكنك متابعة عروض الكابريول، الكوادريل المدرسي، البا دو دو، وأعمال الفروسية على اللجام الطويل.

تذاكر لحضور العروض

تقليدياً، يُحتفظ في المدرسة الإسبانية للفروسية بفحل بني واحد على الأقل كرمز للحظ الجيد. هذا التقليد متجذّر في الخرافات القديمة والعادات المتوارثة. وبما أن خيول ليبزانر تولد داكنة وتتحول تدريجياً إلى اللون الأبيض، فإن الفحل الداكن يذكّر أيضاً باللون الأصلي للسلالة. تحافظ هذه العادة على جزء من التاريخ وتجلب رمزياً الحظ للمدرسة وخيولها.

بحلول أواخر القرن الثامن عشر، أصبح اللون الأبيض اللون المفضل للتربية نظراً لجماله، ويُعدّ هذا اللون سائداً وراثياً، مما يجعل الخيول ذات الألوان الداكنة، نادرة بشكل استثنائي اليوم.

الخيول التي لا يتم اختيارها أثناء الفحص تُعرض للبيع، بما في ذلك الخيول الشابة نصف المدربة والحيوانات المخصصة للتربية والتي تتمتع بتدريب أساسي متين. 

معلومات حول حماية المناخ

لماذا تُعدّ التقاليد والعادات مستدامة؟

يرتبط الحفاظ على العادات والتقاليد في النمسا ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة. فالتقاليد مثل ألمايترابرايب (نقل الماشية إلى المراعي)، والمهرجانات الفلكلورية، والحرف الإقليمية تعكس احتراماً عميقاً للطبيعة والموارد، وتعزز الفهم والتقدير للنباتات والحيوانات المحلية، بالإضافة إلى الوعي البيئي.

كما تسهم التقاليد والعادات في الاستدامة الاجتماعية: فالمناسبات التقليدية مثل رفع عمود مايو، والاحتفالات بعيد الفصح، وعادات عيد الميلاد، تقّوي الروح المجتمعية وتعزز الالتزام المشترك بالحفاظ على المنطقة. هذا ويساهم التراث الثقافي غير المادي في تكريم الطقوس والعادات والحرف التقليدية التي انتقلت عبر الأجيال.

ويكتسب الزوار الذين يختبرون هذه التقاليد لمحة أصيلة عن الثقافة النمساوية، مما يعزز بدوره الهوية المحلية.

السفر المستدام

قد يكون هذا مثيراً للاهتمام أيضاً