حيث تبقى التقاليد نابضة بالحياة: في مدرسة ركوب الخيل الإسبانية في فيينا، تتجلى الفنون الفروسية الكلاسيكية مع خيول ليبزيتزان بدقة وحيوية، محمية بفخر ضمن قائمة التراث العال

عندما تتحرك الخيول البيضاء في تناغم كامل مع الموسيقى داخل مدرسة الفروسية الشتوية بالقصر الإمبراطوري، ينبض التاريخ بالحياة. فمدرسة ركوب الخيل الإسبانية في فيينا ليست مكاناً للحنين إلى الماضي فحسب، بل هي أيضاً ثقافة حية، وتقاليد متجددة، وسعي دائم نحو التميز.

ما بدأ في القرن السادس عشر أصبح اليوم مؤسسة فريدة على مستوى العالم، تحفظ التراث الثقافي النمساوي حتى يومنا هذا. فجذورها تعود إلى عام 1565، حيث كانت مدرسة الفروسية تُستخدم في البداية لتدريب الخيول وتعليم أبناء النبلاء. أما اسم "مدرسة ركوب الخيل الإسبانية" فيشير إلى السلالات الإيبيرية التي نشأت منها خيول ليبزيتزان النبيلة – تلك الخيول المميزة التي تشكل الآن جوهر كل عرض. لأكثر من 460 عاماً، حافظت هذه المدرسة على الفن الكلاسيكي لـ "أوت سكول" – فن رفيع ودقيق يتطلب انسجاماً تاماً بين الفارس والحصان ليشكّلا وحدة متناغمة متكاملة.

تبدأ رحلة الخيول في مزرعة بيبر في ستيريا، ثم تستمر عبر مركز التدريب في هيلدنبرغ، لتبلغ ذروتها في فيينا. يمر تدريبها بعدة مراحل تعتمد على الثقة والصبر والحساسية، ولا يتمكن من إتقان القفزات الشهيرة في المدرسة إلا أكثر الخيول موهبةً، مثل "ليفاد" و"كابريول". لكن السحر لا يكمن في التقاليد فحسب، بل في الابتكار المستمر أيضاً: فالنساء أصبحن جزءاً دائماً من فريق الفرسان، ومن خلال برامج التوعية المبتكرة، أصبح هذا التراث متاحاً لجمهور واسع.

لكل هذه الأسباب، يمكن لأي شخص يحضر عرضاً في الفروسية أو يزور المدرسة خلف الكواليس أن يشعر فوراً بالتقاليد تتألق من خلال الحركة، برزانة وأناقة وثقة هادئة، لتُظهر بوضوح ما يميز النمسا كدولة ثقافية. إنه مكان يبرهن كيف يمكن نقل التراث الثقافي إلى الحاضر بأسلوب معاصر ومستدام – دون مبالغة، بل بإخلاص حقيقي.