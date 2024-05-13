تُعتبر كاتدرائية القديس ستيفن تحفة غوتية، تجمع بين الهيبة والحميمية في آن واحد. إنها مكان يزخر بالتاريخ والفن، ويُعدّ نقطة الانطلاق المثالية لاكتشاف المدينة القديمة في في

عند اقترابك من ساحة ستيفان (ستيفانبلاتز) آتياً من شارع كارنتر، يتكشّف أمامك تدريجياً وخطوة بخطوة، صرح معماري مهيب. فوسط صخب المارة وروّاد المقاهي والمسافرين، تنتصب هذه الكاتدرائية الضخمة حيث يلتقي فيها التاريخ بالحاضر. من جهة الساحة، تنتصب أمامك الكاتدرائية ذات الطابع القوطي، ومن الجهة الأخرى، يمكنك أن تشاهد الواجهات الزجاجية البسيطة لبيت هاس (هاس هاوس).

شهادة على أجيال متعاقبة

تم تدشين الكاتدرائية في الأصل ككنيسة رومانية الطابع عام 1147، وبُنيت تحت تأثير مارغريف بابنبرغ ليوبولد الرابع والأسقف ريجينمار من باساو. وعلى مرّ القرون، تحوّلت لتصبح تحفة قوطية، وحتى اليوم، يظل برجها الجنوبي المميز، الذي بدأ تشييده عام 1359 تحت إشراف الدوق رودولف الرابع، شامخاً فوق أفق مدينة فيينا.

بعد أن تعرضت الكاتدرائية لأضرار بالغة خلال الحرب العالمية الثانية، أعيد بناؤها بحلول عام 1952، ومنذ ذلك الحين أصبحت رمزاً لإعادة إعمار النمسا. تقع الكاتدرائية في مواجهة ساحة ستيفان النابضة بالحياة، حيث يشير باب العملاق (Riesentor) إلى أقدم أجزاء الكاتدرائية، فيما تعود الأقسام المركزية إلى القرن الثالث عشر، وقد تم دمجها لاحقاً في المذبح القوطي. تضم كاتدرائية سانت ستيفن أربعة أبراج، بما في ذلك البرج الجنوبي الذي يبلغ ارتفاعه 136.4 متراً، وتحيط بها من واجهتها الغربية أبراج باغان. يتميز سقفها بجماله الأخّاذ حيث تزينه فسيفساء من البلاط الملون تُصوّر شعار نبالة فيينا والنسر ذي الرأسين..

اليوم تُعتبر كاتدرائية سانت ستيفن أكثر من مجرد مركز ديني، فهي أيضاً معلم ثقافي ورمز يفتخر به سكان فيينا. فلا عجب أن تحظى كاتدرائية "ستيفل" بمكانةٍ عزيزةٍ في قلوب سكان فيينا، باعتبارها رمزاً للمدينة.