اكتشف القصة الاستثنائية للأمير يوجين، الجنرال العسكري الذي أسّس إلى تحوّل جذري في المشهد الثقافي في فيينا وترك إرثاً مستمراً في إلهام الأجيال حتى اليوم.

وُلد الأمير يوجين في باريس عام 1663، وهو ابن فرعٍ نبيل لكن معدم من العائلة الإيطالية لآل سافوي. كان يحلم بمسيرة عسكرية، لكن بسبب قِصر قامته التي بلغت 1.54 متر، وبفعل نفوذ والدته القوية، رفضت فرنسا قبوله في الخدمة العسكرية.

وعند بلوغه العشرين، قرّر الفرار — يُقال إنه تنكّر بزيّ امرأة. ويشرح جورج ليخنر، القيّم على احتفالات الذكرى الـ300 في معرض بلفيدير النمساوي: “كان الإمبراطور ليوبولد الأول في النمسا بحاجة ماسّة إلى مجنّدين عسكريين، فاستقبل الأمير بذراعين مفتوحتين".

وبعد ذلك بوقت قصير، وضع الأمير يوجين مهاراته في خدمة الجيش النمساوي — وهو قرار سيشكّل حياته وتاريخ أوروبا الوسطى.