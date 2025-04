Frische Brise, Paradies vor Augen: Bei einer Schifffahrt werden die regionalen Schätze Österreichs von Wasser aus angelaufen. Die schönsten Gewässer für einen Ausflug.

„Volle Kraft voraus!” – der Kapitän und seine Schiffsbesatzung starten ihre Tour. Malerische Kulturlandschaften, Schlösser, Burgen und Metropolen säumen das Ufer entlang des Flusses oder Sees. Eine Schifffahrt bedeutet für die Passagiere geruhsame Auszeit vom Alltag, ohne Eile dahintreiben, schauen, staunen – und genießen!

Was für ein Naturerlebnis, die Buchten und wilden Auwälder, Felder und Wälder an sich vorbeiziehen zu lassen, die sich je nach Region unterhaltsam abwechseln. Und natürlich besonders groß: jedes Mal die Vorfreude beim Anlegen an einer interessanten Sehenswürdigkeit.