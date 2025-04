Udržitelná zimní dovolená

Zimní a lyžařská dovolená v rakouských Alpách je legendární. Aby to tak zůstalo i do budoucna, je třeba velkého úsilí. Lyžařský region „Klimaberg“ Katschberg, který se nachází v centru biosférického parku UNESCO Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge, byl vyznamenán rakouskou eko certifikací a německou cenou „Green Tourism Award“. V lyžařské oblasti Zell am See jezdí lanovky ze 100 % na elektřinu z obnovitelných zdrojů. V Kaprunu zase chrání zdejší ledovec tzv. snowfarming. Sníh zde ukládají na příští zimu a ledová plocha se místy zakrývá. Schladming-Dachstein sází na klimaticky šetrný příjezd vlakem, na skibusy a dobíjecí stanice pro elektromobily. V lyžařské oblasti Wilder Kaiser je každý host, který přijede vlakem, odměněn bezplatným transferem do místa ubytování, gratis dopravou na místě a 10% slevou na půjčení lyží. Všechny výhody najdete přehledně zde. V oblastech Silvretta Montafon, Golm a Brandnertal si lze online rezervovat „Green Ticket“. Jízdenka zahrnuje celodenní skipas, jízdenku na cestu do střediska a zpět autobusem a vlakem, 10% slevu na půjčení vybavení a jedno navoskování lyží zdarma.