Wiener Schnitzel

Mnohá jídla, která jsou dnes považována za klasické rakouské recepty, by bez mezikulturního dialogu nikdy nespatřila světlo světa. Rakušané byli vždy skutečnými mistry v umění spojit na jednom talíři nejrůznější kulturní vlivy.

Vezměme si například slavný vídeňský řízek. Jeho kořeny nespočívají v tom, že by byl Vídeň ale v Benátkách. Italští kuchaři smažili maso ve strouhankovém obalu již v 16. století a ještě předtím to dělali Židé v Konstantinopoli. Podle legendy přivezl tuto formu smaženého masa do Rakouska kolem roku 1857 rakouský polní maršál hrabě Radetzky. Rakouští kuchaři zdokonalili recepturu během pozdní císařské éry a vytvořili z Wiener Schnitzel to, čím je dnes: nedostižnou rakouskou pochoutku.