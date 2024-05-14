Die schönsten Tagesausflüge ab Wien

Tagesausflüge ab Wien führen euch mit Bahn und Bus zu Natur, Kultur und Genuss abseits der Stadt. Schnell und stressfrei erreichbar und voller neuer Perspektiven.

Wien ist pulsierend, inspirierend und voller Leben – doch manchmal ruft die Natur. Rund um die Stadt entfaltet sich eine grüne Oase aus sanften Hügeln, dichten Wäldern und malerischen Flusslandschaften. Hier treffen Naturerlebnisse auf Kulturgenuss, historische Stätten auf idyllische Weingärten und Wanderwege auf kulinarische Entdeckungen. Tagesausflüge ab Wien sind eine Einladung, das Umland in all seinen Facetten zu erleben – stressfrei und nachhaltig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Nur eine kurze Zug- oder Busfahrt entfernt erstreckt sich der Wienerwald und die Wiener Alpen vor den Toren Wiens. Wanderwege, Höhenzüge und Stifte laden zu einer Auszeit ein. Weiter südlich locken die sanften Weinhügel mit Spaziergängen zwischen Rebstöcken mit anschließender Einkehr bei einem Heurigen.

Zwischen Krems und Dürnstein schlängelt sich in der Wachau die Donau durch Weinterrassen, während Burgruinen und barocke Klöster die Kulisse prägen. Ob eine Schifffahrt auf dem Wasser, eine Radtour entlang des Flusses oder eine Verkostung regionaler Spezialitäten – hier wird der Genuss zum Erlebnis. Auch wer sich nach einer kulturellen Reise sehnt, findet im Wiener Umland inspirierende Orte. Schlösser, Kurstädte oder Lieblingsorte von Künstlerinnen und Künstlern – sie alle verbinden Geschichte mit dem Hier und Jetzt.

Tagesausflüge ab Wien zeigen eine andere Seite der Region: Einsteigen, losfahren und eintauchen in ein Gefühl, das Natur, Kultur und österreichischen Charme mühelos vereint.