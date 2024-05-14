Mittelalterliche Türme erklimmen, sich verkleiden oder Schlossgespenster suchen – in Österreichs Burgen und Schlössern wird Geschichte für Kinder zur magischen Zeitreise.

Kleine Edelleute können in historischen Gewändern durch prunkvolle Säle streifen, knifflige Rätsel lösen oder in Workshops altes Handwerk ausprobieren. An manchen Orten begegnet ihr vielleicht sogar dem Geist des „letzten Ritters, von Kaiser Maximilian I., oder dem Geist der flüchtenden Kaiserin Elisabeth, die um die Ecke huscht …

Mitmachführungen: Geschichte hautnah erleben

Österreichs Burgen und Schlösser machen Geschichte lebendig – nicht trocken und langweilig, sondern zum Anfassen, Begreifen und Erleben. Junge Besucher:innen schlüpfen in die Rolle von Rittern oder Hofdamen, erkunden geheime Gänge und entdecken spannende Geschichten hinter dicken Mauern. Denn zwischen verwunschenen Schlossgärten und mächtigen Burgmauern entfalten sich Szenen aus vergangenen Zeiten. Schauspieler:innen erwecken historische Figuren zum Leben und moderne Audioguides geben unterhaltsame Einblicke in die Vergangenheit.

Ob Schatzsuchen, Escape-Rooms in alten Gemäuern oder Nachtführungen mit Laternen oder Taschenlampen – in vielen Burgen und Schlössern werden junge Entdecker:innen selbst Teil der Geschichte. Wer sich auf Spurensuche begibt, kann unerwartete Geheimnisse lüften und in eine Welt voller Abenteuer eintauchen.