Anziehungspunkt für Eisläufer:innen Weissensee in Kärnten

Er ist der Ausgangspunkt für viele Wintersportaktivitäten: Der Weissensee im Gailtal in Kärnten friert dank seiner Lage jedes Jahr verlässlich zu. Nur wenige Minuten vom See entfernt ist ein Geheimtipp versteckt: Ein kleines Skigebiet mit Skischule und einer Sesselbahn. Von der breiten Piste aus, hat man immer den Weissensee im Blick – eine Kulisse mit Seltenheitswert. Zusätzlich zum See und Skigebiet durchziehen 40 Kilometer Doppelspur- und Skatingloipen das sonnenbegünstigte Weissensee-Tal. In den gemütliche Skihütten wird Energie für die nächste Abfahrt getankt.

Wer nach einem Tag auf der Piste noch nicht müde ist, schnappt sich die Eislaufschuhe. Ist das Eis offiziell freigegeben , tummeln sich hier zahlreiche Eisläufer:innen und üben sich im Pirouettendrehen oder Eisstockschießen.