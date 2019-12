Schon Konrad Lorenz mit seinenfühlte sich von der Landschaftsidylle angezogen. Graugänse, Kolkraben, Eisvögel und Waldrappe haben sich inzwischen als frei fliegende Wahrzeichen von Grünau im Almtal etabliert.Mittelpunkt des weiten, großteils bewaldeten Tals ist der. Um den See und durch das Tal führen breite und oft variantenreiche Wege und Rundwege, die man in 1 bis 3 Stunden begangen hat. Daneben laden auch kleinere Seen und uralte Kraft- und Glücksplätze zum Innehalten ein.Ideal für einen naturnahen, ruhigen Urlaub. Außerdem lassen sich von hier aus Ausflüge in das gesamteunternehmen.