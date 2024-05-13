Quelle ville choisir en Autriche pour un séjour culturel ?
Vienne, Salzbourg, Graz ou Linz : trouvez la ville qui correspond à vos envies
Introduction
L'Autriche ne se résume pas à une seule destination culturelle. Vienne concentre les plus grandes collections, Salzbourg vit au rythme de Mozart, Linz dialogue avec l'intelligence artificielle, Graz et Bregenz misent sur une architecture audacieuse, Innsbruck marie montagne et design contemporain.
Cette page compare six destinations selon ce qui s'y voit, le temps à y consacrer et le type de séjour qu'elles proposent.
Comment choisir ?
Par oeuvres d'art
Vous voulez voir Le Baiser de Klimt → Vienne
Vous rêvez d'entendre Mozart là où il est né → Salzbourg
L'intelligence artificielle et la robotique vous intriguent → Linz
Vous aimez l'architecture Renaissance, héritage de l'empereur Maximilien Ier→ Innsbruck
Par mode de transport
Vol direct → Vienne
En train → Salzbourg via Munich/Mannheim et Bregenz via Zurich
En train de Nuit → Linz et Vienne via Bruxelles, Aix-la Chapelle ou Zurich
En voiture → Bregenz et Innsbruck, les plus proches depuis la France
Par atmosphère
Vous cherchez une ambiance foodie et une scène étudiante vivante → Graz
Vous rêvez de concerts en plein air et d'une douceur de vivre élégante → Salzbourg
Vous cherchez le calme et une vue sur un lac alpin → Bregenz
Vous voulez découvrir une ville au bord du Danube à l'énergie créative et décontractée → Linz
Vous cherchez la nature et la haute montagne aux portes de la ville → Innsbruck
Vous cherchez la grandeur impériale et l'effervescence culturelle d'une capitale → Vienne
Par personnalités célèbres
Vous suivez les pas de Mozart → Salzbourg et Vienne
Vous admirez Gustav Klimt et Egon Schiele → Vienne
Vous vous passionnez pour Freud et la naissance de la psychanalyse → Vienne
Vous êtes fasciné par l'impératrice Sissi et les Habsbourg → Vienne et Innsbruck
Par l'architecture
Vous aimez le Jugendstil (art déco) et la Sécession viennoise → Vienne
Vous êtes porté sur le baroque flamboyant → Salzbourg
Vous cherchez un minimalisme contemporain en verre et béton → Bregenz
Vous préférez un symbole industriel reconverti en lieu culturel → Linz
Vous rêvez de remparts et de forteresses du Moyen Âge → Salzbourg
Vous aimez l'architecture Renaissance → Innsbruck
Par oeuvres d'art
Vous voulez voir Le Baiser de Klimt → Vienne
Vous rêvez d'entendre Mozart là où il est né → Salzbourg
L'intelligence artificielle et la robotique vous intriguent → Linz
Vous aimez l'architecture Renaissance, héritage de l'empereur Maximilien Ier→ Innsbruck
Par mode de transport
Vol direct → Vienne
En train → Salzbourg via Munich/Mannheim et Bregenz via Zurich
En train de Nuit → Linz et Vienne via Bruxelles, Aix-la Chapelle ou Zurich
En voiture → Bregenz et Innsbruck, les plus proches depuis la France
Par atmosphère
Vous cherchez une ambiance foodie et une scène étudiante vivante → Graz
Vous rêvez de concerts en plein air et d'une douceur de vivre élégante → Salzbourg
Vous cherchez le calme et une vue sur un lac alpin → Bregenz
Vous voulez découvrir une ville au bord du Danube à l'énergie créative et décontractée → Linz
Vous cherchez la nature et la haute montagne aux portes de la ville → Innsbruck
Vous cherchez la grandeur impériale et l'effervescence culturelle d'une capitale → Vienne
Par personnalités célèbres
Vous suivez les pas de Mozart → Salzbourg et Vienne
Vous admirez Gustav Klimt et Egon Schiele → Vienne
Vous vous passionnez pour Freud et la naissance de la psychanalyse → Vienne
Vous êtes fasciné par l'impératrice Sissi et les Habsbourg → Vienne et Innsbruck
Par l'architecture
Vous aimez le Jugendstil (art déco) et la Sécession viennoise → Vienne
Vous êtes porté sur le baroque flamboyant → Salzbourg
Vous cherchez un minimalisme contemporain en verre et béton → Bregenz
Vous préférez un symbole industriel reconverti en lieu culturel → Linz
Vous rêvez de remparts et de forteresses du Moyen Âge → Salzbourg
Vous aimez l'architecture Renaissance → Innsbruck
Six villes, six profilsChaque ville possède une identité culturelle bien distincte. Voici les principales différences pour vous aider à choisir.
Vienne — la plus complète
Capitale et région à elle seule, Vienne réunit l'essentiel : le Belvédère et sa collection Klimt, le Musée Léopold et sa collection Schiele, le Kunsthistorisches Museum pour les maîtres anciens, le Pavillon de la Sécession pour le Jugendstil, le MuseumsQuartier (mumok, Kunsthalle Wien) pour l'art contemporain. Plus d'une centaine de musées au total : comptez trois à quatre jours pour ne pas se presser.
Salzbourg — la ville de Mozart
Site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Salzbourg vit au rythme de son enfant le plus célèbre : maison natale de Mozart, concerts toute l'année, Festival de Salzbourg en été. Le DomQuartier et sa Residenzgalerie mettent à l'honneur les maîtres flamands et hollandais, tandis que le Museum der Moderne, perché sur le Mönchsberg, offre un contrepoint d'art des XXe et XXIe siècles. Deux jours suffisent pour l'essentiel.
Graz — l'art contemporain et le « gentil extraterrestre »
Deuxième ville d'Autriche, capitale européenne de la culture en 2003 et Ville de design UNESCO, Graz marie vieille ville Renaissance et architecture futuriste. Le Kunsthaus Graz, surnommé affectueusement « gentil extraterrestre » par ses habitants, n'a pas de collection permanente : il accueille des expositions d'art contemporain, national et international. Une à deux journées suffisent pour une ville à taille humaine.
Linz — l'art numérique
Reconnue par l'UNESCO comme ville des arts médiatiques, Linz incarne l'art numérique autrichien. L'Ars Electronica Center, surnommé « musée du futur », propose une immersion interactive entre intelligence artificielle, robotique et espaces visuels immersifs ; le festival annuel Ars Electronica anime toute la ville. Le Lentos Kunstmuseum, sur l'autre rive du Danube, complète la visite avec sa collection d'art moderne et contemporain.
Innsbruck — l'architecture contemporaine en montagne
Nichée dans les Alpes tyroliennes, Innsbruck doit à l'architecte Zaha Hadid deux signatures fortes : le tremplin de saut à ski du Bergisel (1999-2002), devenu l'emblème moderne de la ville, et les stations de la Hungerburgbahn, qui relient le centre historique à la montagne. Le Goldenes Dachl, toit royal orné de 2 657 tuiles de cuivre doré, rappelle le passé impérial de la ville. Une à deux journées, combinables avec un séjour montagne.
Bregenz — l'art contemporain au bord du lac
Capitale du Vorarlberg, à l'extrême ouest de l'Autriche sur les rives du lac de Constance, Bregenz abrite le Kunsthaus Bregenz (KUB), conçu par l'architecte suisse Peter Zumthor et ouvert en 1997 : un cube de verre minimaliste, dédié à l'art contemporain international. Le Festspielhaus accueille chaque été le Festival de Bregenz, avec sa scène flottante sur le lac. Une étape d'une journée, notamment sur une route entre Allemagne et Suisse.