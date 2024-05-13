Vienne — la plus complète

Capitale et région à elle seule, Vienne réunit l'essentiel : le Belvédère et sa collection Klimt, le Musée Léopold et sa collection Schiele, le Kunsthistorisches Museum pour les maîtres anciens, le Pavillon de la Sécession pour le Jugendstil, le MuseumsQuartier (mumok, Kunsthalle Wien) pour l'art contemporain. Plus d'une centaine de musées au total : comptez trois à quatre jours pour ne pas se presser.

Salzbourg — la ville de Mozart

Site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Salzbourg vit au rythme de son enfant le plus célèbre : maison natale de Mozart, concerts toute l'année, Festival de Salzbourg en été. Le DomQuartier et sa Residenzgalerie mettent à l'honneur les maîtres flamands et hollandais, tandis que le Museum der Moderne, perché sur le Mönchsberg, offre un contrepoint d'art des XXe et XXIe siècles. Deux jours suffisent pour l'essentiel.

Graz — l'art contemporain et le « gentil extraterrestre »

Deuxième ville d'Autriche, capitale européenne de la culture en 2003 et Ville de design UNESCO, Graz marie vieille ville Renaissance et architecture futuriste. Le Kunsthaus Graz, surnommé affectueusement « gentil extraterrestre » par ses habitants, n'a pas de collection permanente : il accueille des expositions d'art contemporain, national et international. Une à deux journées suffisent pour une ville à taille humaine.

Linz — l'art numérique

Reconnue par l'UNESCO comme ville des arts médiatiques, Linz incarne l'art numérique autrichien. L'Ars Electronica Center, surnommé « musée du futur », propose une immersion interactive entre intelligence artificielle, robotique et espaces visuels immersifs ; le festival annuel Ars Electronica anime toute la ville. Le Lentos Kunstmuseum, sur l'autre rive du Danube, complète la visite avec sa collection d'art moderne et contemporain.

Innsbruck — l'architecture contemporaine en montagne

Nichée dans les Alpes tyroliennes, Innsbruck doit à l'architecte Zaha Hadid deux signatures fortes : le tremplin de saut à ski du Bergisel (1999-2002), devenu l'emblème moderne de la ville, et les stations de la Hungerburgbahn, qui relient le centre historique à la montagne. Le Goldenes Dachl, toit royal orné de 2 657 tuiles de cuivre doré, rappelle le passé impérial de la ville. Une à deux journées, combinables avec un séjour montagne.

Bregenz — l'art contemporain au bord du lac

Capitale du Vorarlberg, à l'extrême ouest de l'Autriche sur les rives du lac de Constance, Bregenz abrite le Kunsthaus Bregenz (KUB), conçu par l'architecte suisse Peter Zumthor et ouvert en 1997 : un cube de verre minimaliste, dédié à l'art contemporain international. Le Festspielhaus accueille chaque été le Festival de Bregenz, avec sa scène flottante sur le lac. Une étape d'une journée, notamment sur une route entre Allemagne et Suisse.