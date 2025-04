Des lacs et des chutes d'eau limpides, des prairies alpines, des forêts et des montagnes ravissantes : la région de Salzbourg vous emmène au plus proche de la nature !

L'été dans la région de Salzbourg, c'est savourer une journée paisible au bord d'un lac, déguster un repas généreux dans un chalet d'alpage ou partager un pique-nique en pleine nature avec ceux que vous aimez. Ici, la nature règne en maître, et l'été alpin vous promet de belles surprises. Activités, sport et plaisir en extérieur sont au cœur de cet art de vivre authentiquement alpin. Avec des paysages aussi époustouflants, il n'est pas surprenant que les habitants de Salzbourg raffolent des activités en plein air.

Prenons le parc national de Hohe Tauern, véritable joyau naturel : ce plus grand parc national d'Autriche se distingue par sa biodiversité exceptionnelle, ses paysages alpins spectaculaires et ses cascades impressionnantes. La région des lacs de Salzbourg, quant à elle, séduit avec ses eaux cristallines. Et depuis près de 200 ans, le Salzkammergut demeure un lieu incontournable, réputé pour ses charmes pittoresques et ses vacances estivales inoubliables.