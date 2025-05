3. nap: Salzburg, Mozart városa

Utazási idő vonattal Linz–Salzburg: 1 óra 15 perc

Salzburg leghíresebb palotáinak története a 17. és 18. századi hercegérsekek idejére nyúlik vissza. A Hellbrunni kastély és a Klessheimi kastély szórakozásra és szórakoztatásra építették.