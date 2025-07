Wat een natuurspektakel! Vanaf 380 meter hoogte dondert het water het dal in. Het is de natuur van dichtbij - en het is zelfs goed voor de gezondheid.

De Krimml Watervallen zijn de hoogste van Europa en de op vier na hoogste ter wereld. Adembenemend, zou je zeggen - maar je adem inhouden is precies wat je niet moet doen. Veel bezoekers komen voor de fijne mist, om vrijer te kunnen ademen. De watervallen zijn als een enorme natuurlijke therapieruimte - omgeven door bossen, rotsen en een eindeloze waterval in het hart van het Nationaal Park Hohe Tauern.