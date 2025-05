Het water in Oostenrijk bepaalt niet alleen het landschap, maar ook de beleving. Hier wandel, fiets, raft of duik je midden in de natuur!

Van kristalheldere meren en wilde rivieren tot spectaculaire watervallen en diepe kloven – water heeft het Oostenrijkse landschap door de eeuwen heen gevormd. Hier kun je wandelen en fietsen langs glinsterende oevers, raften en canyoning op ruige stroomversnellingen, of simpelweg genieten van de rust bij een waterval. Of je nu zwemt, vist of een avontuurlijke kloof doorkruist, water is in Oostenrijk altijd dichtbij – verfrissend, fascinerend en vol verrassingen.