Karinthië in de zomer

Het zuiden van Oostenrijk is gemaakt voor de zomer: Turquoise meren om in te zwemmen, wandel- en fietspaden en volop stad en cultuur om van te genieten.

Karinthië, de meest zuidelijke provincie van Oostenrijk, schittert in de zomer met een unieke mix van mediterrane sferen, kristalheldere meren en culinaire hoogstandjes. De regio heeft talloze wandel- en fietspaden door de prachtige Alpen, waaronder de Hohe Tauern met de machtige Großglockner.

De meren van Karinthië zoals Wörthersee en de Faak, zijn perfect om te ontspannen, terwijl het Nationaal Park Hohe Tauern en het Biosfeerreservaat Nockberge zijn een droom voor natuurliefhebbers. Hier gaan adembenemende landschappen samen met duurzame vakanties en een zorgeloze manier van leven.

Wandelliefhebbers kunnen hun hart ophalen met adembenemende natuurlijke landschappen, een mild klimaat en ideale paden op elke hoogte. Of je nu op zoek bent naar een ontspannen wandeling of een uitdagende tocht, je vindt goed gemarkeerde routes die onvergetelijke natuurbelevenissen beloven. Het kroonjuweel van het Karinthische wandelen is het Alpe-Adria pad, dat 43 etappes en meer dan 750 km omvat. Het pad begint bij de Grossglockner in Karinthië, loopt door Slovenië en eindigt aan de Adriatische Zee bij Triëst.