Karinthië in de zomer
Vakantie vol meren, plezier en zonneschijn

Bezoek Karinthië in de winter
Het zuiden van Oostenrijk is gemaakt voor de zomer: Turquoise meren om in te zwemmen, wandel- en fietspaden en volop stad en cultuur om van te genieten.

Karinthië, de meest zuidelijke provincie van Oostenrijk, schittert in de zomer met een unieke mix van mediterrane sferen, kristalheldere meren en culinaire hoogstandjes. De regio heeft talloze wandel- en fietspaden door de prachtige Alpen, waaronder de Hohe Tauern met de machtige Großglockner.

De meren van Karinthië zoals Wörthersee en de Faak, zijn perfect om te ontspannen, terwijl het Nationaal Park Hohe Tauern en het Biosfeerreservaat Nockberge zijn een droom voor natuurliefhebbers. Hier gaan adembenemende landschappen samen met duurzame vakanties en een zorgeloze manier van leven.

Wandelliefhebbers kunnen hun hart ophalen met adembenemende natuurlijke landschappen, een mild klimaat en ideale paden op elke hoogte. Of je nu op zoek bent naar een ontspannen wandeling of een uitdagende tocht, je vindt goed gemarkeerde routes die onvergetelijke natuurbelevenissen beloven. Het kroonjuweel van het Karinthische wandelen is het Alpe-Adria pad, dat 43 etappes en meer dan 750 km omvat. Het pad begint bij de Grossglockner in Karinthië, loopt door Slovenië en eindigt aan de Adriatische Zee bij Triëst.

Informatie over Karinthië
Hoofdstad:Klagenfurt aan de Wörthersee
Oppervlakte:9.538 km²
Bevolking:ca. 570.000 (vanaf 2024)
Nationale parken:1
Natuurparken:3
Wellness kuuroorden:5

Evenementen in Karinthië
Traditionele en moderne hoogtepunten vind je in de evenementenkalender.

Maak kennis met Karinthië

Top hoogtepunten

Zwemmeren: Stuk voor stuk adembenemend

Kasteel Hochosterwitz: Beleef de geschiedenis

Grossglockner Höhenstraße: De panoramaroute

Pyramidenkogel: het mooiste uitzicht van Karinthië

Minimundus: De hele wereld in miniatuurvorm

Gerlitzen Alpe: Natuur en prachtige vergezichten

Tscheppaschluchtkloof: Langs het wilde water

Activiteiten in Karinthië

Tours

Boottochten: Welkom aan boord

Rondleiding door de oude stad: ontdek Klagenfurt

Nachtwachtrondleiding: Beleef de geschiedenis van dichtbij

Rondleiding door het nationale park Hohe Tauern: Boek een ranger

Astronomietour: sterren kijken aan de Weissensee

Excursiebestemmingen in Karinthië

Regio's

Nationaal Park Hohe Tauern

De gletsjervelden en fascinerende flora en fauna zijn een genot.

Nationaal Park Hohe Tauern

Natuurpark Weissensee

Natuurpark Weissensee: Een duurzaam en actief uitje in een prachtig landschap.

Natuurpark Weissensee

Nockbergen

Geworteld in het biosfeerpark Nockberge biedt de vakantieregio talloze mogelijkheden.

Nock

Regio Wörthersee

Het grootste zwemmeer van Karinthië staat bekend om actieve sport en ontspanning.

Regio Wörthersee

Natuurpark Dobratsch

Het leefgebied van marmotten, steenbokken en adelaars. En wat een uitzicht!

Natuurpark Dobratsch

Regio Klopeiner See

Mild klimaat, zuidelijke flair en een van de warmste zwemmeren van Europa.

Regio Klopeiner See

Steden en plaatsen

Klagenfurt

Eet een ijsje op de Alter Platz en wandel daarna over de promenade langs het meer: De stad aan de oostelijke oever van de Wörthersee laat ruimte voor me-time.

Klagenfurt

Villach

De levendige oude stad combineert de Alpien-Adriatische cultuur en staat bekend om zijn typische Karinthische gastvrijheid.

Villach

Velden aan de Wörthersee

Fijne keuken, informele restaurants, geweldige hotels: Velden is in de zomermaanden een exclusieve badplaats aan de Wörthersee.

Velden aan de Wörthersee

Millstatt

De 19e-eeuwse villa's aan de oever van het meer van Millstatt zijn schitterend, de restaurants aan het meer serveren witvis en het "Badehaus" is de plek voor wellness.

Millstatt

Gmünd

De kunstenaarsstad in het Liesertal biedt al 25 jaar onderdak aan een bont ensemble van lokale en internationale kunstenaars.

Gmünd

Top evenementen

Karinthische zomer

Ossiach und Villach

De bijzondere sfeer betovert elk jaar weer artiesten en publiek.

Zomer van Karinthië

Pink Lake Festival

25/8/2024 – 31/8/2024
Wörthersee

De LGBTQIA+ gemeenschap viert een heel weekend feest op verschillende locaties aan de Wörthersee.

Pink Lake Festival

Klagenfurt Festival

22/5/2025 – 6/6/2025
Klagenfurt am Wörthersee

Het festival brengt Klagenfurt tot leven als een dynamische, kosmopolitische, innovatieve stad en laat het moderne en hedendaagse culturele leven zien.

Klagenfurt Festival

IRONMAN Karinthië

15/6/2025
Klagenfurt am Wörthersee

Sinds 1999 nemen elk jaar ongeveer 3.000 atleten uit de hele wereld deel aan de legendarische triatlon op de Wörthersee.

IRONMAN Karinthië-Klagenfurt

Unieke plekken om te verblijven

de daberer.het biohotel

Genießerhotel Die Forelle

Trattlers Hof-Chalets

Het kleine hotel

Werzers Hotels aan de Wörthersee

Berg Resort Feuerberg

Duurzaamheidstips

Hoe gedraag je je verantwoordelijk op het meer:

  • Gebruik milieuvriendelijke zonnebrandcrème: Biologisch afbreekbare zonnebrandcrème beschermt de waterkwaliteit en de dieren die ervan afhankelijk zijn.

  • Verminder afval en gooi het op de juiste manier weg: Neem je afval mee en gooi het op de juiste manier weg om de meren en oevers schoon te houden.

  • Respecteer de natuur: Blijf op gemarkeerde paden en aangewezen zwemgebieden om te voorkomen dat je de oevervegetatie en de habitat van lokale wilde dieren verstoort.

  • Maak watersporten milieuvriendelijk: Kies voor peddelen of zeilen in plaats van motorboten om de waterkwaliteit te behouden en het geluidsniveau laag te houden.

  • Consumeer lokale en seizoensgebonden producten: Steun lokale producenten en geniet van regionale specialiteiten om transportemissies te verminderen en duurzame landbouw te bevorderen.

Duurzaam reizen
Slow food: de smaken van Zuid-Oostenrijk

Karinthisch Slow Food stelt lokale producenten, culinaire ervaringen en de diversiteit van de regio centraal - en dat proef je! De Karinthische keuken combineert de rijkdom van de Alpen-Adriatische regio, van stevige huisgemaakte maaltijden tot gastronomische gerechten. Denk aan vis uit kristalhelder water, asperges uit de Lavantvallei of het op de UNESCO-lijst geplaatste Lesach Valley brood.

Typisch voor de provincie is de Reindling, een sappige ringtaart met fijngehakte noten en een flinke scheut rum. Met of zonder rozijnen is een kwestie van smaak. De Karinthische noedels met hun "gekreukelde" randen en zoete of hartige vullingen zijn ook kenmerkend voor de Karinthische keuken.

Culinaire hoogstandjes in Karinthië

FAQs

Karinthië staat bekend als de provincie van meren en bergen. En terecht: het zuiden van Oostenrijk heeft immers meer dan 200 zwemmeren met drinkwaterkwaliteit, die tot de warmste in de Alpen behoren.

Karinthië, de zuidelijkste provincie van Oostenrijk, wordt gekenmerkt door zijn verscheidenheid aan bergen en idyllische meren met drinkwaterkwaliteit, zoals de Wörthersee en de Millstätter See. De regio biedt ideale omstandigheden voor wandelaars, fietsers en wintersporters. De Nationaal Park Hohe Tauern beschermt een indrukwekkend hooggebergte. Op culinair gebied wordt Karinthië gekenmerkt door de slow food filosofie en regionale specialiteiten zoals Karinthische kaasnoedels. Cultureel gezien is het Karinthisch zomermuziekfestival en historische steden zoals Klagenfurt en Villach bijzonder opmerkelijk.

De Karinthië Card biedt toegang tot meer dan 100 excursiebestemmingen in de provincie. Deze bestemmingen omvatten natuurbelevenissen, vrijetijds- en avontuurlijke activiteiten, dierentuinen, musea, panoramawegen, boottochten en bergspoorwegen. De kaart biedt gratis toegang en kortingen bij ongeveer 50 bonuspartners.

De Kärnten Card is verkrijgbaar in verschillende versies: als 1-, 2- of 5-weekse kaart. De prijzen variëren afhankelijk van het seizoen en de looptijd. De kaart is gratis voor kinderen tot zes jaar en vanaf het derde kind per gezin. De kaart kan bij veel verkooppunten en online worden gekocht.

Deze attracties bieden een verscheidenheid aan ervaringen en zijn speciaal afgestemd op de interesses en behoeften van kinderen.

  • Affenberg Landskron: In het apenpark kunnen kinderen kennismaken met Japanse makaken in een natuurlijke omgeving.

  • Waterpark Drautal Perle: Een leuk zwembad met verschillende glijbanen en een groot golfslagbad.

  • Avonturenpark Pressegger See: Een recreatiepark met avontuurlijke speeltuinen direct aan het meer.

  • Minimundus: Een miniatuurwereld waar kinderen beroemde gebouwen uit de hele wereld in miniatuur kunnen verkennen.

  • Pyramidenkogel observatietoren: De hoogste houten uitkijktoren ter wereld met een indrukwekkend lange glijbaan.

  • Reptielenzoo Happ: Een dierentuin waar kinderen verschillende reptielen en exotische dieren van dichtbij kunnen bekijken.

  • Terra Mystica: Een spannende rondleiding door oude mijnen die kinderen inzicht geeft in de wereld van de mijnbouw.

  • Klopeiner See avonturenwereld in het bos: Een avonturenpark in het bos met boomhutten, hangbruggen en talloze speelmogelijkheden.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk