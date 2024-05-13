Karinthië

De meest zuidelijke provincie van Oostenrijk is beroemd om zijn kristalheldere turquoise meren en om zijn mensen, die bekend staan om hun levenslust en liefde voor de natuur.

Het milde mediterrane klimaat nodigt uit tot eindeloze mogelijkheden, zowel aan het water als in de bergen: een wandeling of fietstocht rond het meer, een wandeling door alpenweiden of gewoon genieten van een glas wijn op een terras aan het meer.