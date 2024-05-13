SalzburgerLand in de zomer
Vakantie tussen almen, meren en watervallen
Een zomervakantie in het SalzburgerLand voelt als ... een luchtige dag aan het meer, ... een stevige snack in een berghut, ... een picknick op het platteland met je geliefden. In het SalzburgerLand staat de natuur centraal. Het warmste seizoen heeft hier zelfs een eigen naam: Almsommer. Het draait allemaal om activiteit, sport en genieten van het buitenleven - een pure alpine levensstijl! De mensen in het SalzburgerLand houden van allerlei buitenactiviteiten in de frisse lucht. En hoe kan het ook anders, met zo'n overvloed aan meren, bossen, bergen en alpenweiden?
Neem bijvoorbeeld het Nationaal Park Hohe Tauern: Het grootste nationale park van Oostenrijk is de ster als het gaat om biodiversiteit, alpenlandschappen en watervallen. Het Salzburger Seenland is geliefd om zijn kristalheldere meren, terwijl het Salzkammergut zijn reputatie als schilderachtig zomerverblijf al bijna 200 jaar waarmaakt.
SalzburgerLand Card
De all-inclusive kaart voor een zomervakantie met vele attracties en excursiebestemmingen in het SalzburgerLand en de stad Salzburg.
Evenementen in het SalzburgerLand
Traditionele en moderne hoogtepunten vind je in de Kalender van evenementen
Maak kennis met het SalzburgerLand
Top hoogtepunten
Beschermde natuur in het SalzburgerLand
Het grootste nationale park van de hele Alpen overtreft zelfs de stoutmoedigste verwachtingen: De beschermde regio heeft meer dan 250 toppen boven de 3000 meter en 342 gletsjers in ongerepte natuur. In het hart ligt de Großglockner. Met zijn 3.798 meter is dit de hoogste berg van Oostenrijk, die boven het massief uittorent. De beroemde Großglockner Hochalpenstraße biedt een spannende, kronkelende rit naar het hoogste uitkijkplatform van Oostenrijk.
Het thuisland van adelaars, steenbokken en marmotten kun je ook in het wild verkennen met rangers van het nationale park. En het Nationaal Park Museum in Mittersill toont op creatieve wijze de hoogtepunten van het park onder één dak.
Regio's
Lungau
Vanaf 1.000 meter boven zeeniveau worden bergtoppen, alpenweiden en bergmeren - te voet of op de fiets - een natuurbelevenis.
Hochkönig
Op 2.181 meter boven zeeniveau is deze berg ideaal voor vele activiteiten: Wandelen, fietsen en stoppen bij een almhut.
Steden en plaatsen
Salzburg, de stad van Mozart
Salzburg is een van de beroemdste cultuursteden ter wereld. De betoverende barokstad met zijn vesting, kathedraal en bezienswaardigheden is een podium voor topcultuur.
St. Gilgen aan de Wolfgangsee
Ook bekend als het Mozartdorp aan de Wolfgangsee, biedt deze schilderachtige stad sport, cultuur en natuur. Een romantisch natuurparadijs.
Saalbach-Hinterglemm
Mountainbiken in de zomer, skiën in de winter: Actieve vakanties zijn hier aan de orde van de dag. Geen wonder - de meest indrukwekkende bergen en bergtoppen zijn hier te vinden.
Zell am See-Kaprun
Gletsjer, bergen, meer: Nogmaals, deze mix is een genot - typisch voor het SalzburgerLand.
Saalfelden-Leogang
Bekend om snelle outdooractiviteiten, evenementen, culturele hoogtepunten en natuurlijk de indrukwekkende bergwereld.
Mauterndorf
Een klein, rustig stadje in Lungau, doordrenkt van traditie en omgeven door de bergen van de Hohe Tauern.
Bad Gastein
Historisch kuuroord met thermale bronnen, Belle Époque architectuur en een indrukwekkend berglandschap.
Wagrain-Kleinarl
Een plaats met water, bergen, natuur, veel activiteiten - en een gevoel van duurzaamheid.
Zoutwerelden in Salzburg
De zoutafzettingen in Dürrnberg bij Hallein, vlakbij de stad, zorgden ervoor dat de Kelten zich daar al in de 6e eeuw voor Christus vestigden. De naam "Salzburg" werd echter voor het eerst gedocumenteerd rond 755. Vanaf 1190 bracht de bloeiende zouthandel rijkdom en invloed naar de aartsbisschoppen van Salzburg - de barokke gebouwen geïnspireerd op de Italiaanse architectuur getuigen hier vandaag de dag nog steeds van. De rivier de Salzach was de belangrijkste transportroute voor zout.
De inlijving bij de Habsburgse monarchie in 1816 maakte echter een einde aan de handel, omdat de Habsburgers de voorkeur gaven aan de zoutmijnen in Hallstatt en Bad Ischl. De zoutmijn Hallein in het SalzburgerLand werd uiteindelijk in 1989 gesloten. Vandaag de dag kunnen bezoekers de zoutmijn nog steeds beleven tijdens een indrukwekkende rondleiding.
Top evenementen
Jazzfestival Saalfelden
Een hotspot voor jazz en geïmproviseerde muziek: Het jazzfestival, dat al meer dan 45 jaar bestaat, biedt elk jaar een mix van Alpenlandschap en experimentele muziek.
Alpine zomerevenementen
Van Alpenontbijt tot begeleide Alpenwandelingen, van spelletjesdagen op de Tiergartenalm tot brandewijnproeverijen.
UCI Mountainbike Wereldkampioenschappen
Sinds 2010 is het Epic Bikepark Leogang een wereldbekerwedstrijd in de UCI Mountain Bike World Cup, met wedstrijden in crosscountry, downhill en enduro.
Beroemde personen
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart is een van de beroemdste componisten ter wereld. Elk jaar komen duizenden gasten naar Salzburg om de man achter het genie te leren kennen.
Franz Xaver Gruber
De leraar componeerde "Stille Nacht, Heilige Nacht", het symbool van vrede en solidariteit.
Unieke plekken om te verblijven
Info over klimaatbescherming
De alpiene landbouw draagt bij aan het behoud van het cultuurlandschap en zorgt voor de veiligheid van de dalen, omdat beheerde alpenweiden beschermen tegen lawines en modderstromen.
Het voorkomt overwoekering, wat de biodiversiteit bevordert.
Op alpenweiden kunnen tot 70 verschillende kruiden per vierkante meter groeien (vergeleken met een gemiddelde van slechts zeven in het dal). Deze biodiversiteit is cruciaal voor de natuur.
Alpenboeren en herders produceren waardevolle zuivelproducten van koeien, schapen en geiten.
Alpenweiden bieden een energieke retraite in een prachtig berglandschap en belichamen eenvoud en authenticiteit.