Kristalheldere meren en watervallen, alpenweiden, bossen en een betoverende bergwereld: SalzburgerLand voelt dicht bij de natuur, luchtig en licht.

Een zomervakantie in het SalzburgerLand voelt als ... een luchtige dag aan het meer, ... een stevige snack in een berghut, ... een picknick op het platteland met je geliefden. In het SalzburgerLand staat de natuur centraal. Het warmste seizoen heeft hier zelfs een eigen naam: Almsommer. Het draait allemaal om activiteit, sport en genieten van het buitenleven - een pure alpine levensstijl! De mensen in het SalzburgerLand houden van allerlei buitenactiviteiten in de frisse lucht. En hoe kan het ook anders, met zo'n overvloed aan meren, bossen, bergen en alpenweiden?

Neem bijvoorbeeld het Nationaal Park Hohe Tauern: Het grootste nationale park van Oostenrijk is de ster als het gaat om biodiversiteit, alpenlandschappen en watervallen. Het Salzburger Seenland is geliefd om zijn kristalheldere meren, terwijl het Salzkammergut zijn reputatie als schilderachtig zomerverblijf al bijna 200 jaar waarmaakt.