Vakantie tussen almen, meren en watervallen

Kristalheldere meren en watervallen, alpenweiden, bossen en een betoverende bergwereld: SalzburgerLand voelt dicht bij de natuur, luchtig en licht.

Een zomervakantie in het SalzburgerLand voelt als ... een luchtige dag aan het meer, ... een stevige snack in een berghut, ... een picknick op het platteland met je geliefden. In het SalzburgerLand staat de natuur centraal. Het warmste seizoen heeft hier zelfs een eigen naam: Almsommer. Het draait allemaal om activiteit, sport en genieten van het buitenleven - een pure alpine levensstijl! De mensen in het SalzburgerLand houden van allerlei buitenactiviteiten in de frisse lucht. En hoe kan het ook anders, met zo'n overvloed aan meren, bossen, bergen en alpenweiden?

Neem bijvoorbeeld het Nationaal Park Hohe Tauern: Het grootste nationale park van Oostenrijk is de ster als het gaat om biodiversiteit, alpenlandschappen en watervallen. Het Salzburger Seenland is geliefd om zijn kristalheldere meren, terwijl het Salzkammergut zijn reputatie als schilderachtig zomerverblijf al bijna 200 jaar waarmaakt.

Hoofdstad:Salzburg
Oppervlakte:7.156 km²
Bevolking:ca. 571.500 (vanaf 2024)
Percentage bos:51,9%
Hoogste berg:Großvenediger (3.674 meter)
Nationaal park:Hohe Tauern
Natuurparken:3
Kuuroorden:6

De all-inclusive kaart voor een zomervakantie met vele attracties en excursiebestemmingen in het SalzburgerLand en de stad Salzburg.

Traditionele en moderne hoogtepunten vind je in de Kalender van evenementen

Maak kennis met het SalzburgerLand

Top hoogtepunten

Nationaal Park Hohe Tauern: Het grootste beschermde Alpengebied

SalzburgerLand: Vier meren tussen weiden en bossen

Alpenzomer: De natuurbelevenis van de Alpen

Natuurmonumenten: Watervallen, dalen, fantastische uitzichten

Lungau: Traditioneel, rustig en toch verfrissend levendig

Alpenkeuken: Passie met de beste regionale ingrediënten

Salzkammergut: Een schilderachtig toevluchtsoord voor een zomerverblijf

Activiteiten in het SalzburgerLand

Beschermde natuur in het SalzburgerLand

Nationaal Park Hohe Tauern

Het grootste nationale park van de hele Alpen overtreft zelfs de stoutmoedigste verwachtingen: De beschermde regio heeft meer dan 250 toppen boven de 3000 meter en 342 gletsjers in ongerepte natuur. In het hart ligt de Großglockner. Met zijn 3.798 meter is dit de hoogste berg van Oostenrijk, die boven het massief uittorent. De beroemde Großglockner Hochalpenstraße biedt een spannende, kronkelende rit naar het hoogste uitkijkplatform van Oostenrijk.

Het thuisland van adelaars, steenbokken en marmotten kun je ook in het wild verkennen met rangers van het nationale park. En het Nationaal Park Museum in Mittersill toont op creatieve wijze de hoogtepunten van het park onder één dak.

Nationaal Park Hohe Tauern

Excursiebestemmingen in het SalzburgerLand

Regio's

Lungau

Vanaf 1.000 meter boven zeeniveau worden bergtoppen, alpenweiden en bergmeren - te voet of op de fiets - een natuurbelevenis.

Lungau

Hochkönig

Op 2.181 meter boven zeeniveau is deze berg ideaal voor vele activiteiten: Wandelen, fietsen en stoppen bij een almhut.

Hochkönig

Gastein Vallei

Ontmoetingsplaats met bijzondere alpine charme voor designers, yogi's en kenners.

Gastein Vallei

Obertauern

Frisse berglucht met fantastisch uitzicht op 2.500 meter boven zeeniveau.

Obertauern

Tennengau

Wandelen tussen de Alpengroep Osterhorn en het karstmassief van het Tennengebergte.

Tennengau

Grossarl vallei

Wandelen en mountainbiken naar de almhutten of het openluchtzwembad en museum in het dal. Alle mogelijkheden zijn geweldig.

Grossarl vallei

Steden en plaatsen

Salzburg, de stad van Mozart

Salzburg is een van de beroemdste cultuursteden ter wereld. De betoverende barokstad met zijn vesting, kathedraal en bezienswaardigheden is een podium voor topcultuur.

Salzburg

St. Gilgen aan de Wolfgangsee

Ook bekend als het Mozartdorp aan de Wolfgangsee, biedt deze schilderachtige stad sport, cultuur en natuur. Een romantisch natuurparadijs.

St. Gilgen

Saalbach-Hinterglemm

Mountainbiken in de zomer, skiën in de winter: Actieve vakanties zijn hier aan de orde van de dag. Geen wonder - de meest indrukwekkende bergen en bergtoppen zijn hier te vinden.

Saalbach-Hinterglemm

Zell am See-Kaprun

Gletsjer, bergen, meer: Nogmaals, deze mix is een genot - typisch voor het SalzburgerLand.

Zell am See-Kaprun

Saalfelden-Leogang

Bekend om snelle outdooractiviteiten, evenementen, culturele hoogtepunten en natuurlijk de indrukwekkende bergwereld.

Saalfelden-Leogang

Mauterndorf

Een klein, rustig stadje in Lungau, doordrenkt van traditie en omgeven door de bergen van de Hohe Tauern.

Mauterndorf

Bad Gastein

Historisch kuuroord met thermale bronnen, Belle Époque architectuur en een indrukwekkend berglandschap.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

Een plaats met water, bergen, natuur, veel activiteiten - en een gevoel van duurzaamheid.

Wagrain-Kleinarl

Maria Alm

Een idyllisch dorp voor zomer en winter, met directe toegang tot de bergen van de Hochkönig.

Maria Alm

Zoutwerelden in Salzburg

Beleef 2.600 jaar zoutgeschiedenis met alle zintuigen

De zoutafzettingen in Dürrnberg bij Hallein, vlakbij de stad, zorgden ervoor dat de Kelten zich daar al in de 6e eeuw voor Christus vestigden. De naam "Salzburg" werd echter voor het eerst gedocumenteerd rond 755. Vanaf 1190 bracht de bloeiende zouthandel rijkdom en invloed naar de aartsbisschoppen van Salzburg - de barokke gebouwen geïnspireerd op de Italiaanse architectuur getuigen hier vandaag de dag nog steeds van. De rivier de Salzach was de belangrijkste transportroute voor zout.

De inlijving bij de Habsburgse monarchie in 1816 maakte echter een einde aan de handel, omdat de Habsburgers de voorkeur gaven aan de zoutmijnen in Hallstatt en Bad Ischl. De zoutmijn Hallein in het SalzburgerLand werd uiteindelijk in 1989 gesloten. Vandaag de dag kunnen bezoekers de zoutmijn nog steeds beleven tijdens een indrukwekkende rondleiding.

Zoutwerelden Salzburg

Top evenementen

Jazzfestival Saalfelden

Een hotspot voor jazz en geïmproviseerde muziek: Het jazzfestival, dat al meer dan 45 jaar bestaat, biedt elk jaar een mix van Alpenlandschap en experimentele muziek.

Jazzfestival Saalfelden

Alpine zomerevenementen

Van Alpenontbijt tot begeleide Alpenwandelingen, van spelletjesdagen op de Tiergartenalm tot brandewijnproeverijen.

Alpine zomerevenementen

UCI Mountainbike Wereldkampioenschappen

Sinds 2010 is het Epic Bikepark Leogang een wereldbekerwedstrijd in de UCI Mountain Bike World Cup, met wedstrijden in crosscountry, downhill en enduro.

UCI Wereldbeker mountainbiken

Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun

Op het beste triatlonparcours ter wereld zwemmen deelnemers 1,9 km in het meer van Zell, fietsen 90 km en lopen 21,1 km.

Ironman

Beroemde personen

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart is een van de beroemdste componisten ter wereld. Elk jaar komen duizenden gasten naar Salzburg om de man achter het genie te leren kennen.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

De leraar componeerde "Stille Nacht, Heilige Nacht", het symbool van vrede en solidariteit.

Franz Xaver Gruber

Dominee Joseph Mohr

in 1818 combineerden Joseph Mohr en F. X. Gruber de melodie en tekst van Stille Nacht! Heilige Nacht! Een lied dat mensen over grenzen en talen heen verenigt

Joseph Mohr

Unieke plekken om te verblijven

Cortisen aan de Wolfgangsee

De Hochkönigin in Maria Alm

DAS.GOLDBERG: Zwitserse steendennen, goud en water

Wiesergut: Modern boetiekhotel met traditionele wortels

Forsthofalm: Wellness en regionale gastronomie

Puradies: Hemel Spa op 1.500 m² met natuurlijke architectuur

Miramonte in Bad Gastein

Info over klimaatbescherming

Waarom is alpiene landbouw zo belangrijk?

  • De alpiene landbouw draagt bij aan het behoud van het cultuurlandschap en zorgt voor de veiligheid van de dalen, omdat beheerde alpenweiden beschermen tegen lawines en modderstromen.

  • Het voorkomt overwoekering, wat de biodiversiteit bevordert.

  • Op alpenweiden kunnen tot 70 verschillende kruiden per vierkante meter groeien (vergeleken met een gemiddelde van slechts zeven in het dal). Deze biodiversiteit is cruciaal voor de natuur.

  • Alpenboeren en herders produceren waardevolle zuivelproducten van koeien, schapen en geiten.

  • Alpenweiden bieden een energieke retraite in een prachtig berglandschap en belichamen eenvoud en authenticiteit.

Duurzaam reizen

FAQs

  • Langs rivieren fiets of trap hoog de bergen in

  • Wandelen over alpenweiden naar de top - met een welverdiend panoramisch uitzicht op meren en gletsjers.

  • Swingen golf club voor machtige bergketens en meren.

  • Wind om te surfen, wild water om te raften: In het SalzburgerLand kun je alle soorten watersporten beoefenen watersport.

  • Saalbach Hinterglemm

    Het dal midden in het grasgebergte Pinzgau is een trefpunt voor mountainbikers en gezinnen.

  • Hochkönig

    De koninklijk machtige berg op 2.181 meter is uiterst rustig voor vele activiteiten.

  • Gastein Vallei

    De prachtige Art Nouveau huizen uit de Belle Époque geven het dal zijn bijzondere charme.

  • Zell am See-Kaprun

    Nog zo'n prachtige mix van gletsjer, bergen en meer.

  • Oberstauern

    Uitzichten tot 2.500 meter boven zeeniveau inspireren tot wandelen in het prachtige Alpengebied.

  • Lungau

    Vanaf 1.000 meter boven zeeniveau kun je bergtoppen, alpenweiden en bergmeren het beste te voet of met de fiets verkennen.

  • Nationaal Park Hohe Tauern

    De regio heeft meer dan 250 bergtoppen van drieduizend meter en 342 gletsjers in een beschermde natuurlijke omgeving.

  • Wolfgangsee: Een schilderachtig meer in het Salzkammergut, omringd door de bergen van het Dachsteinmassief.

  • De Zeller See: Een groot meer in de buurt van Zell am See, populair voor watersporten zoals zeilen, windsurfen en zwemmen.

  • Fuschlsee: Een ander prachtig meer in het Salzkammergut, bekend om zijn heldere water en rustige sfeer. De Fuschlsee is een populaire bestemming om te zwemmen, varen en wandelen langs de oevers.

  • Hintersee: Een schilderachtig bergmeer in het Tennengebergte, omgeven door indrukwekkende rotsformaties.

  • Wallersee: Beroemd om watersporten zoals zeilen, surfen en vissen.

  • Mattsee: De Mattsee is populair om zijn schone water en charmante omgeving en is een populaire bestemming voor watersporten zoals zwemmen, zeilen en windsurfen.

  • Obertrumsee: Maakt deel uit van het Trumer merengebied in Flachgau en is een populaire bestemming voor watersporten zoals zeilen, surfen en stand-up paddling.

De SalzburgerLand Card is een all-inclusive pas die gratis toegang geeft tot ongeveer 180 ervaringen en attracties in de stad en de regio Salzburg, verkrijgbaar voor 6 of 12 dagen. Van veel aanbiedingen kun je meerdere keren genieten, terwijl thermale baden, kabelbanen en een paar andere attracties één keer bezocht kunnen worden tijdens de 6 of 12 dagen.

  • Meren en zwembaden

  • Kastelen en paleizen

  • Musea en tentoonstellingen

  • Mijnen

  • Natuurbelevenissen

