Steiermark in de zomer

Gletsjers, meren, bossen, kuuroorden en zelfs wijngaarden: Steiermark - het "Groene Hart van Oostenrijk" - verrast met een kleurrijk palet.

Diversiteit in het "Groene hart van Oostenrijk

Steiermark maakt indruk met zijn gevarieerde landschappen, van het bergachtige noorden, via het stedelijke centrum met de hoofdstad Graz, tot de zacht glooiende heuvels in het zuiden met zijn wijngaarden. Een opmerkelijke 5.838 meter scheiden de hoogste en laagste punten van Steiermark, van de Dachstein, de hoogste berg in de regio op 2.995 meter, tot de Vulkania® geneeskrachtige bron in Rogner Bad Blumau, die zich 2.843 meter onder de grond bevindt.

Genieten van gletsjer tot wijn

Het is precies deze diversiteit aan landschappen die zowel bezoekers als de lokale bevolking waarderen en waar ze het hele jaar door van kunnen genieten.

Bergen, bossen, meren en rivieren nodigen uit om actief te zijn en te genieten van de prachtige omgeving. Steiermark biedt vakantiegangers een rijke verscheidenheid aan vrijetijdsmogelijkheden. Maar één ding hebben alle regio's van Steiermark met elkaar gemeen: de hartelijkheid van de mensen en het genot van verwennerij: van de Dachsteingletsjer tot de wijngebieden.