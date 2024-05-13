Steiermark in de zomer
Vakantie tussen Dachsteingletsjer, thermen en wijn
Diversiteit in het "Groene hart van Oostenrijk
Steiermark maakt indruk met zijn gevarieerde landschappen, van het bergachtige noorden, via het stedelijke centrum met de hoofdstad Graz, tot de zacht glooiende heuvels in het zuiden met zijn wijngaarden. Een opmerkelijke 5.838 meter scheiden de hoogste en laagste punten van Steiermark, van de Dachstein, de hoogste berg in de regio op 2.995 meter, tot de Vulkania® geneeskrachtige bron in Rogner Bad Blumau, die zich 2.843 meter onder de grond bevindt.
Genieten van gletsjer tot wijn
Het is precies deze diversiteit aan landschappen die zowel bezoekers als de lokale bevolking waarderen en waar ze het hele jaar door van kunnen genieten.
Bergen, bossen, meren en rivieren nodigen uit om actief te zijn en te genieten van de prachtige omgeving. Steiermark biedt vakantiegangers een rijke verscheidenheid aan vrijetijdsmogelijkheden. Maar één ding hebben alle regio's van Steiermark met elkaar gemeen: de hartelijkheid van de mensen en het genot van verwennerij: van de Dachsteingletsjer tot de wijngebieden.
Steiermark Card: ontdek 177 excursiebestemmingen GRATIS!
Met de aankoop van de Steiermark Card krijgen gasten van april tot oktober gratis toegang tot 177 excursiebestemmingen en 30% korting bij 24 bonuspartners.
Maak kennis met Steiermark
Hedendaagse wijngaardarchitectuur vormt hier samen met prachtig gerevitaliseerde traditionele gebouwen het landschap. Hoe wijngaarden, boomgaarden, bossen en velden zijn gecultiveerd en lokale tradities generaties lang bewaard zijn gebleven, is vandaag de dag nog steeds duidelijk te zien. Tot op de dag van vandaag is hier niets aan veranderd.
Schladming-Dachstein
Het imposante Dachsteinmassief met zijn gletsjers is het centrum voor skiën, winterwandelen en zelfs fatbiken.
Ausseerland Salzkammergut
De besneeuwde regio biedt talloze mogelijkheden om de winter fris en behoedzaam te beleven.
Nationaal Park Gesäuse
Bijna eindeloze bossen, wildwaterrivieren en machtige bergen: Dit is het Gesäuse, een van de nationale parken.
Hochsteiermark
Beleef de natuur tussen Semmering, Hochschwab en de Eisenerz Alpen. De regio is een geheime tip voor gezinnen en mensen die op zoek zijn naar ontspannen skiën.
Murau
Omgeven door de adembenemende Steiermarkse bergen biedt de wintersportregio talloze ski- en snowboard-highlights voor gasten van alle leeftijden.
Erzberg-Leoben
Als de sneeuw de bergen bedekt, komen wintersporters naar Erzberg-Leoben om te skiën, snowboarden, langlaufen en winterwandelen.
Murtal
Skiën, winterwandelen of langlaufen? Vakantie op de boerderij, wellnessvakantie of snelle actie? Alles is mogelijk in het Murtal.
Graz en de regio Graz
UNESCO werelderfgoed, stad van design: Graz is de perfecte mix van creatieve scene, oude stad en futuristische architectuur.
Thermen- en vulkaanland
Waar het bruist, verwarmt en stoomt. In zes kuuroorden stromen geneeskrachtige bronnen uit de grond.
Admont
Admont heeft de grootste kloosterbibliotheek ter wereld, de stiftskerk en het benedictijnenklooster. Het dient als toegangspoort tot avonturen in nationale park Gesäuse
Judenburg
De Judenburg is de stadstoren. Vanaf het uitkijkplatform kunnen bezoekers uitkijken over de Murvallei. Binnen bevindt zich het modernste planetarium van Europa.
Leoben
Mijnbouw en Gösser bier: Het 16e-eeuwse Hacklhaus, de middeleeuwse Schwammerlturm toren en de binnenplaats vind je op het hoofdplein naast de Bergmannsbrunnen fontein.
Bruck aan de Mur
Aan de rivier en omgeven door bergen: Bruck, ook bekend als Kornmesserstadt naar het gotische Kornmesserhaus, combineert het stadsleven met de bergen.
Hartberg
Achter muren met een rijke geschiedenis kunnen gasten stadstuinen verwachten die op de monumentenlijst staan, culturele evenementen en avontuurlijke routes.
Bad Radkersburg
Gelegen in het zuiden, kun je een historische oude stad verwachten met romantische steegjes en ontspanning in het speciale thermale water van de Parktherme spa.
Ook bekend als de Ausseerhoed, sierde hij ooit de hoofden van de rijken tijdens het Biedermeier-tijdperk. Tegenwoordig wordt hij gedragen door mensen die waarde hechten aan traditie en door fans van Steiermark.
Het kenmerk van een echte Steiermarkse hoed is het zwarte of groene vilt met een groene band. Dit iconische symbool van Steiermark is versierd met een zeemborstel of zeemrughaar. Een extra veer van het auerhoen geeft de band met de jager aan.
De kant waaraan de zeemborstel is bevestigd, verraadt de herkomst van de drager: Opper-Steiermarkers bevestigen de pluk haar aan de achterkant, terwijl het in de rest van Steiermark aan de zijkant wordt gedragen. Onder de Steiermarkse hoed maken het traditionele grijze Steiermarkse pak van zuiver wol en de echte Goiserer schoenen de typische Steiermarkse outfit voor mannen compleet.
Herkomst: Begin 19e eeuw in Ausseerland
Materiaal: Haarvilt
Kleur: grijsgroen
Bijzonderheid: Zeembaard, auerhoenveer
De narcis als voorjaarsbode: Sinds 1960 wijden de inwoners van Aussee een meerdaags feest in mei aan deze tere bloem. Het hele Ausseerland "komt in bloei" en er ontstaat een indrukwekkende botenparade met handversierde sculpturen van miljoenen witte narcissen. Dit grote evenement, waaraan bijna elke inwoner deelneemt, duurt vier dagen. Onder begeleiding van plaatselijke fanfares, de narcissenkoningin en de meiboomdans voor kinderen bloeit het Salzkammergut op en verwelkomt het de komst van de zomer.
Beschermen door gebruik
Bezoekers hebben niet alleen de kans om zich onder te dompelen in de ongerepte natuur van het "Groene Hart" van Oostenrijk, maar de zeven natuurparken bieden ook een beschermde habitat voor zeldzame planten en dieren: