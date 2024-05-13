Vorarlbergpad & Bodenmeerlus

Deze populaire fietsroute loopt langs de Oostenrijkse, Duitse en Zwitserse oevers van het Bodenmeer en is bezaaid met talloze attracties - vergeet je paspoort niet mee te nemen! Omringd door majestueuze bergen en genesteld tussen vijf valleien ligt het middeleeuwse Alpenstadje Bludenz het perfecte startpunt voor dit Alpenavontuur. Bludenz is gemakkelijk per trein te bereiken (het dichtstbijzijnde vliegveld is Zürich), en naast fietsen kun je er ook geweldig wandelen, vissen en winkelen. Chocoladeliefhebbers moeten zeker een bezoek brengen aan de Milka-Lädele (Milka is de paarse chocolade die je in elke Oostenrijkse winkel vindt), en leer wat je altijd al wilde weten over chocolade.



Het fietspad volgt de Ill naar Feldkirch met zijn middeleeuwse stadscentrum en het majestueuze kasteel Schattenburg. Als je de Rijn naar het noorden volgt, bereik je uiteindelijk Bregenz, dat bekend staat om zijn muziekfestivaloptredens in de zomer op een drijvend podium op het Bodenmeer. Vanuit Bregenz sluit je aan op de internationale Bodensee-rondvaart, waardoor je ook Duitsland en Zwitserland kunt bezoeken. Als je benen moe zijn, kun je een kortere weg nemen met de veerboot naar Konstanz. De lus brengt je terug naar Bregenz aan de zuidoever van het meer. Voor extra afwisseling kunnen delen van de lus per boot worden afgelegd.