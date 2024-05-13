Fietsen in Oostenrijk – langs rivieren, door heuvels of over bergpaden – is meer dan vervoer; het is een manier van leven.

Ontdekken, genieten, en steeds weer terugkomen

Fietsen is de ultieme manier om jezelf een gevoel van vrijheid te geven – puur genieten! En Oostenrijk is de perfecte plek om dat te beleven. Goed gemarkeerde paden leiden je langs prachtige meren, door uitdagende bergen, en op ontspannen routes door sfeervolle steden en charmante dorpjes. Alle negen regio’s bieden een mix van fietsroutes en mountainbiketrails met genoeg plekken om onderweg even te pauzeren en het uitzicht op te nemen.

Of je nu een uurtje trapt of een meerdaags avontuur aangaat, elke pedaalslag geeft je een flinke dosis geluk. Fietsen in Oostenrijk brengt plekken en mensen dichter bij elkaar.