Top 5 Oostenrijkse gerechten die je moet proberen

Linzer Torte Linzer Torte

De Linzer Torte is een ander gerecht dat ver buiten de grenzen van Oostenrijk bekend is. Het dankt zijn naam aan Linz, de hoofdstad van Opper-Oostenrijk, en is uniek in het feit dat het 's werelds eerste taartrecept was dat in geschreven vorm verscheen. De taart werd voor het eerst beroemd in 1822 toen een bakker uit Franken, Johann Konrad Vogel, begon te werken voor Katharina Kress, de weduwe van een banketbakker uit Linz. En dat was het begin van een succesverhaal. Vandaag de dag is de Linzer Torte in het buitenland net zo bekend als de Sacher Torte en niet minder populair als een heerlijk souvenir uit de stad.