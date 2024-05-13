Nieuwjaarsvieringen in Oostenrijk
Ga je naar Oostenrijk voor oudejaarsavond? Gefeliciteerd, je hebt de juiste keuze gemaakt! Oostenrijk is dé plek om het nieuwe jaar in te luiden en de feestelijke activiteiten in het hele land mee te maken. Vuurwerk, concerten, bals, feesten, noem maar op, je vind het er allemaal! Als je er altijd al van hebt gedroomd om middernacht met een glas bubbels in je hand dansend door de straten te gaan, dan is dit hét moment om die droom waar te maken!
Wenen - luid het nieuwe jaar in stijl in
De hele binnenstad van Wenen verandert op oudejaarsavond in een gigantische feestzone, waar jaarlijks tot een miljoen mensen op afkomen. Het Silvesterpfad "Nieuwjaarspad" begint om 14.00 uur op 31 december en eindigt om 2.00 uur op 1 januari. Geniet van concerten op straat, dans op de alomtegenwoordige klanken van de wals en de nieuwste hits en kijk naar het vuurwerk om klokslag middernacht, begeleid door alle kerkklokken die luiden (en de halve stad die op straat danst op de Blauwe Donauwals!). Ben je benieuwd naar de stalletjes met varkentjes, sjamanen en schoorsteenvegers langs het pad? Oostenrijkers zijn dol op geluksbrengers. Andere dingen die ze erg lekker vinden op Nieuwjaar (en elke andere winterdag): Glühwein en punch om op te warmen!
Op oudejaarsavond en 1 januari zijn de Weense Staatsopera en de Volksoper galavoorstellingen van Johann Strauss' "Die Fledermaus"("De Vleermuis").
Nordkette Berg oudejaarsavond
Vier feest hoog boven de stad Innsbruck - het uitzicht op het vuurwerk is adembenemend!
Alpine oudejaarsavond in Hochötz
Vuurwerk op 2.000m boven zeeniveau, met muziek, dans en een geweldige sfeer!
Oudejaarsavond op de berg Hohe Salve
Fantastische panorama's, spectaculair vuurwerk en muziek in de bergen!
Oudejaarsavond op de Donau (vanuit Linz)
Oudejaarsavond op een schip met muziek, galadiner en uitzicht op het vuurwerk boven de Donau.
Nieuwjaarsconcert op de vesting Hohensalzburg
Geniet van de feestelijke ambiance van de historische vesting met muziek van Mozart, Strauss en Co.
Het Weense Nieuwjaarsconcert
Het is een lange filharmonische traditie om nieuwjaarsdag te vieren met een levendig - en tegelijkertijd nostalgisch - muziekprogramma uit het uitgebreide repertoire van de familie Johann Strauss en tijdgenoten. Het Weens Nieuwjaarsconcert kan je live meemaken in de Musikverein, of zoals velen wereldwijd dat doen, via (online) tv en radio.
Zoek je een ticket? De vraag is veel groter dan het aantal beschikbare plaatsen en ze worden elk jaar opnieuw vergeven. Registreer je interesse hier elk jaar in februari, en blijf dan duimen.
Uitgezonden op het PBS-netwerk en BBC 2 en vele andere wereldwijde tv-stations, trekt het Weense Nieuwjaarsconcert traditioneel zo'n 50 miljoen kijkers in meer dan 90 landen - waardoor het het beroemdste klassieke concert ter wereld is.
Nieuwjaarstradities
Weense Wals
Om middernacht walsen Oostenrijkers traditiegetrouw het nieuwe jaar in op de klanken van Johann Strauss' 'De Blauwe Donau' in straten door het hele land.
Geluksbrengers
Op oudejaarsavond geven mensen klavertjes vier, varkensfiguurtjes of schoorsteenvegers als geluksbrenger om hun geliefden geluk en succes te wensen in het nieuwe jaar.
Tin gieten
Gesmolten tin wordt in water gegoten en de resulterende vorm wordt geïnterpreteerd om het komende jaar te voorspellen. Dit geeft aanwijzingen over geluk, succes, enz.
Weense wals
Met de dood van Beethoven en Schubert begon een nieuw tijdperk van de Weense muziek, gedomineerd door de Strauss-dynastie. Johann Strauss componeerde zijn eerste wals toen hij zes jaar oud was en nadat hij zijn vader als dirigent had opgevolgd, kreeg hij succes buiten Wenen. Vanaf 1863 leidde hij alle keizerlijke hofbals, waarmee hij een nieuw hoofdstuk in de dansgeschiedenis van Wenen inluidde.
De Weense wals, die in 2017 werd erkend als immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO, werd als onbetamelijk beschouwd tot het Congres van Wenen in 1815. Pas met de opkomst van de bourgeoisie en de opening van salons tijdens de Gründerzeit begon een bruisend nieuw tijdperk. Dankzij Johann Strauss is de Weense wals vandaag de dag nog steeds een integraal onderdeel van veel Oostenrijkse tradities.