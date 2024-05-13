Albertina in Wenen
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Wenen
Waar kunst, cultuur en avontuur samenkomen

Wenen in de winter: Waar charme en avontuur elkaar ontmoeten.

"Als iemand op reis gaat, heeft hij verhalen te vertellen." In Wenen kan dat niet eenvoudiger! Juist in de winter valt er voor nieuwsgierigen genoeg te ontdekken.

De geschiedenis komt tot leven op historische plekken, in paleizen en musea, waar het hele gezin van kan genieten. Wenen is gezegend met een overvloed aan kunst en cultuur die zelfs de jongste bezoekers weet te boeien.

Geniet van de levendige sfeer op de ijsbaan voor het stadhuis van Wenen of probeer een paar rondjes curling buiten het MuseumsQuartier. Hier proef je in alles de gezellige en warme winterse sferen.

Feiten over de stad
Inwoners:ca. 1,8 miljoen (grootste stad van Oostenrijk)
Staatshoofdstad:Wenen is zowel deelstaat als provinciehoofdstad
Oppervlakte:ca. 415 km²
Hoogte:151 m (Lobau) tot 542 m (Hermannskogel)
Uitzichtpunten:Donautoren, Stephansdom, Hermannskogel

Het reuzenrad van Wenen is een van de oudste ter wereld en biedt een spectaculair uitzicht over de stad. Een iconisch symbool van Wenen en een hoogtepunt van het Prater.

Wenen vanuit alle perspectieven

Top hoogtepunten

Reuzenrad

Spaanse Rijschool

Paleis Belvedere

Musikverein Wenen

Paleis Schönbrunn

Staatsopera Wenen

Stephansdom

Kunsthistorisch Museum

Activiteiten in en rond Wenen

Tours

Ritten met een paardenkoets

Rondleidingen door de stad

Wenen in 3 dagen

Van jugendstil tot modernisme

Uitjes in de omgeving

Nieuwjaar in Wenen

Cultuur, walsen en een wereldberoemd concert

Tijdens de jaarwisseling schittert Wenen in feestelijke pracht en praal. De oudejaarspad trekt bezoekers met levendige kraampjes, muziek en fonkelende lichtjes, terwijl de geur van punch en geroosterde amandelen de lucht vult. De wereldberoemde Weens Filharmonisch Nieuwjaarsconcert vormt de perfecte start van het jaar en geeft de essentie van de Weense cultuur en vreugde weer.

De festiviteiten beginnen al vroeg, met mensen van alle leeftijden die samenkomen op het oudejaarspad om te dansen en livemuziek te spelen. Als het middernacht wordt, stroomt de menigte naar de beste uitkijkpunten om het vuurwerk te bewonderen en samen het nieuwe jaar te verwelkomen - een echte Weense traditie.

Oudejaarsavond in Wenen
Muziek in de lucht

Wenen: Stad van Muziek

In de stad van muziek is het Wiener Philharmoniker het culturele vlaggenschip van Wenen. Dirigenten uit de hele wereld beschouwen het als een eer om het nieuwjaarsconcert te leiden in de 'Gouden Zaal' van de Musikverein - een akoestisch meesterwerk. De Weens Jongenskoor betovert ook wereldwijd publiek met hun zang.

Maar Wenen biedt meer dan alleen klassieke muziek: De jazzscene floreert in het Porgy & Bess club, terwijl elektronische beats langs het Donaukanaal pulseren.

Met Kerstmis, Veranderen de kerken van Wenen hun grote zalen om in ruimtes vol magische klanken. Of het nu gaat om klassieke koren of feestelijke orgelmuziek, deze concerten vullen de stad met een spiegelende sfeer en brengen kerstmagie naar het hart van Wenen.

Top evenementen

Kerkconcerten in Wenen

Feestelijke kerkconcerten met koren, orgelmuziek en klassieke stukken op historische locaties zoals de Stephansdom creëren een spiegelende, magische sfeer.

Kerkconcerten

Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker

1/1/2025
Musikverein Musikvereinsplatz 1, 1013 Wien

Een wereldberoemd hoogtepunt dat het nieuwe jaar inluidt met walsen en Weense charme - traditie en elegantie in perfecte harmonie.

Nieuwjaarsconcert

Kerstmarkten

8/11/2024 – 31/12/2024
Wien

Glühwein, kastanjes en handgemaakte kunstwerken. Tussen feeërieke lichtjes en punchkraampjes wordt de stad een gezellige plek vol kerstvreugde.

Kerstmarkten

Weens Operabal

27/2/2025
Staatsoper Opernring 2, 1010 Wien

Glamour, walsen en elegantie in perfectie. Een feest van hoge cultuur, waar traditie en joie de vivre de opera veranderen in een schitterende balzaal.

Operabal

Beroemde personen

Het geluid van Schubert in Wenen

Schuberts melodieën zijn een tijdloos eerbetoon aan zijn geboortestad, hoewel er altijd een vleugje droefheid in Schuberts muziek zit.

Franz Schubert

Weens filharmonisch orkest

De Wiener Philharmoniker - alleen hun naam al staat voor muziek. Waar dit gerenommeerde orkest ook optreedt, het publiek is diep ontroerd en enthousiast.

Weens filharmonisch orkest

Mozart

Een wandeling door het Wenen van Mozart - van Schloss Schönbrunn tot de begraafplaats St.

Wolfgang Amadeus Mozart

Beethoven

Beethoven koos Wenen als zijn nieuwe thuis en bracht het grootste deel van zijn leven in de stad door. Een muzikale reis terug in de tijd.

Ludwig van Beethoven

Johann Strauss

in 2025 zou de walskoning Johann Strauss II zijn 200e verjaardag vieren - een reden voor een feestje!

Johann Strauss

Recepten

Wiener Schnitzel

The eponymous breaded and fried veal escalope wasn't actually invented in Vienna - but it surely is where they make it best.

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Sachertorte Cake

With this recipe, you can make the world-famous Sachertorte cake at home!

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Tafelspitz

Boiled veal is the king of the beef dishes in Vienna.

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Liptauer Cheese Spread

This great spread is served in typical Heurigen wine taverns.

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Viennese Yeast Gugelhupf

Gugelhupf is a classic in Austrian cuisine.

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Viennese Apple Strudel

Bake one of the best-known Austrian desserts.

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Almond Bundt Cake

In the days of the monarchy consumption of the sweet almond was was astronomical.

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Sachertorte

Dit recept maakt Sachertorte net zoals het origineel uit Wenen. Het geheim: giet het glazuur in één keer over de taart.

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Tafelspitz

Met dit recept maak je gemakkelijk Tafelspitz klaar die even goed is als het origineel uit Wenen. Serveer met geroosterde aardappelen en bieslooksaus.

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Unieke plekken om te verblijven

Hotel Wenen

Koffieboontje Hotel

Hotel Wenen

Rosenburg Hotel

Groen Wenen

Duurzaamheid in Wenen

De bomen

De "stadstuinen van Wenen" beheren en onderhouden bijna een half miljoen bomen: 95.000 straat- en laanbomen, 188.400 parkbomen, 1.900 bomen op industrieterreinen en ongeveer 200.000 bosbomen, zoals die in het Wiener Prater.

Stadsboerderijen

Verrassend genoeg zijn er in Wenen ongeveer 800 boerderijen. Ze produceren meer komkommers dan de rest van Oostenrijk bij elkaar en dragen aanzienlijk bij aan de oogst van aubergines, peterselie, tomaten en paprika's.

Groene ruimtes

Velden, parken, wijngaarden, bossen en tuinen: dankzij het Weense bos en de Donauwetlands is bijna de helft van de totale oppervlakte van Wenen groen. De wijk Hietzing is het groenst, met ongeveer 70% groen.

Duurzame mobiliteit

Wenen heeft 162 lijnen voor openbaar vervoer die jaarlijks door meer dan 966 miljoen passagiers worden gebruikt. De stad blinkt uit in duurzame mobiliteit: 73% gebruikt het openbaar vervoer om naar het werk te gaan, 44% loopt, 13% fietst en slechts 33% rijdt zelf.

Geniet van Wenen zonder zorgen

"Vienna City Card", "Vienna Pass" en "Vienna Flexi Pass"

Bezoekers profiteren vanaf de eerste dag van kortingen, gratis toegang, mobiliteit met het openbaar vervoer en vele speciale aanbiedingen voor hun verblijf.

Vienna City Card

Vienna Pass

Flexipas Wenen

FAQs

  • Prater

  • Spaanse Rijschool

  • Paleis Belvedere

  • Musikverein

  • Paleis Schönbrunn

  • Weense Staatsopera

  • Stephansdom

  • Kunsthistorisch Museum

In Wenen varieert het aanbod van museumbezoeken tot kerstmarkten en sporten zoals schaatsen, rodelen of curling.

Op de website van het Weense toeristenbureau vind je een uitgebreide Evenementenkalender.

Het unieke van Wenen ligt in de mix van kunst, cultuur, architectuur, muziek en het charmante karakter. Het houdt de traditie levend en combineert deze vakkundig met moderne elementen.

5 redenen waarom Wenen zo'n hoge levenskwaliteit biedt

  1. Groene ruimtes in de buurt
    Je bereikt een nabijgelegen recreatiegebied, zoals het Donau-eiland, in slechts 15 minuten vanuit het stadscentrum.

  2. Het openbaar vervoer loopt soepel
    Weners zijn dol op hun openbaar vervoer, zoals trams, bussen en de U-Bahn. De U-Bahn rijdt in het weekend zelfs de hele nacht door.

  3. Zuiver drinkwater uit de kraan
    Het drinkwater van de stad komt rechtstreeks uit de Neder-Oostenrijkse en Stiermarkse Alpen via pijpleidingen van hoge kwaliteit.

  4. De stad is brandschoon
    Straten, parken en openbare ruimtes zijn onberispelijk schoon dankzij de uitstekende afvalinzameling en schoonmaakdiensten.

  5. Alles in een ontspannen tempo
    De koffiehuizen en wijnlokalen in Wenen hebben lange tijd een relaxte mentaliteit aangemoedigd: In Wenen heb je geen haast.

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