Wenen
Waar kunst, cultuur en avontuur samenkomen
Introduction
"Als iemand op reis gaat, heeft hij verhalen te vertellen." In Wenen kan dat niet eenvoudiger! Juist in de winter valt er voor nieuwsgierigen genoeg te ontdekken.
De geschiedenis komt tot leven op historische plekken, in paleizen en musea, waar het hele gezin van kan genieten. Wenen is gezegend met een overvloed aan kunst en cultuur die zelfs de jongste bezoekers weet te boeien.
Geniet van de levendige sfeer op de ijsbaan voor het stadhuis van Wenen of probeer een paar rondjes curling buiten het MuseumsQuartier. Hier proef je in alles de gezellige en warme winterse sferen.
Het reuzenrad van Wenen is een van de oudste ter wereld en biedt een spectaculair uitzicht over de stad. Een iconisch symbool van Wenen en een hoogtepunt van het Prater.
Wenen vanuit alle perspectieven
Top hoogtepunten
Tours
Cultuur, walsen en een wereldberoemd concert
Tijdens de jaarwisseling schittert Wenen in feestelijke pracht en praal. De oudejaarspad trekt bezoekers met levendige kraampjes, muziek en fonkelende lichtjes, terwijl de geur van punch en geroosterde amandelen de lucht vult. De wereldberoemde Weens Filharmonisch Nieuwjaarsconcert vormt de perfecte start van het jaar en geeft de essentie van de Weense cultuur en vreugde weer.
De festiviteiten beginnen al vroeg, met mensen van alle leeftijden die samenkomen op het oudejaarspad om te dansen en livemuziek te spelen. Als het middernacht wordt, stroomt de menigte naar de beste uitkijkpunten om het vuurwerk te bewonderen en samen het nieuwe jaar te verwelkomen - een echte Weense traditie.
Wenen: Stad van Muziek
In de stad van muziek is het Wiener Philharmoniker het culturele vlaggenschip van Wenen. Dirigenten uit de hele wereld beschouwen het als een eer om het nieuwjaarsconcert te leiden in de 'Gouden Zaal' van de Musikverein - een akoestisch meesterwerk. De Weens Jongenskoor betovert ook wereldwijd publiek met hun zang.
Maar Wenen biedt meer dan alleen klassieke muziek: De jazzscene floreert in het Porgy & Bess club, terwijl elektronische beats langs het Donaukanaal pulseren.
Met Kerstmis, Veranderen de kerken van Wenen hun grote zalen om in ruimtes vol magische klanken. Of het nu gaat om klassieke koren of feestelijke orgelmuziek, deze concerten vullen de stad met een spiegelende sfeer en brengen kerstmagie naar het hart van Wenen.
Top evenementen
Kerkconcerten in Wenen
Feestelijke kerkconcerten met koren, orgelmuziek en klassieke stukken op historische locaties zoals de Stephansdom creëren een spiegelende, magische sfeer.
Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker
Een wereldberoemd hoogtepunt dat het nieuwe jaar inluidt met walsen en Weense charme - traditie en elegantie in perfecte harmonie.
Kerstmarkten
Glühwein, kastanjes en handgemaakte kunstwerken. Tussen feeërieke lichtjes en punchkraampjes wordt de stad een gezellige plek vol kerstvreugde.
Beroemde personen
Het geluid van Schubert in Wenen
Schuberts melodieën zijn een tijdloos eerbetoon aan zijn geboortestad, hoewel er altijd een vleugje droefheid in Schuberts muziek zit.
Weens filharmonisch orkest
De Wiener Philharmoniker - alleen hun naam al staat voor muziek. Waar dit gerenommeerde orkest ook optreedt, het publiek is diep ontroerd en enthousiast.
Beethoven
Beethoven koos Wenen als zijn nieuwe thuis en bracht het grootste deel van zijn leven in de stad door. Een muzikale reis terug in de tijd.
Recepten
Wiener Schnitzel
The eponymous breaded and fried veal escalope wasn't actually invented in Vienna - but it surely is where they make it best.
Sachertorte
Dit recept maakt Sachertorte net zoals het origineel uit Wenen. Het geheim: giet het glazuur in één keer over de taart.
Unieke plekken om te verblijven
Duurzaamheid in Wenen
De bomen
De "stadstuinen van Wenen" beheren en onderhouden bijna een half miljoen bomen: 95.000 straat- en laanbomen, 188.400 parkbomen, 1.900 bomen op industrieterreinen en ongeveer 200.000 bosbomen, zoals die in het Wiener Prater.
Stadsboerderijen
Verrassend genoeg zijn er in Wenen ongeveer 800 boerderijen. Ze produceren meer komkommers dan de rest van Oostenrijk bij elkaar en dragen aanzienlijk bij aan de oogst van aubergines, peterselie, tomaten en paprika's.
Groene ruimtes
Velden, parken, wijngaarden, bossen en tuinen: dankzij het Weense bos en de Donauwetlands is bijna de helft van de totale oppervlakte van Wenen groen. De wijk Hietzing is het groenst, met ongeveer 70% groen.
Duurzame mobiliteit
Wenen heeft 162 lijnen voor openbaar vervoer die jaarlijks door meer dan 966 miljoen passagiers worden gebruikt. De stad blinkt uit in duurzame mobiliteit: 73% gebruikt het openbaar vervoer om naar het werk te gaan, 44% loopt, 13% fietst en slechts 33% rijdt zelf.
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