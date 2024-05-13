Wenen in de winter: Waar charme en avontuur elkaar ontmoeten.

"Als iemand op reis gaat, heeft hij verhalen te vertellen." In Wenen kan dat niet eenvoudiger! Juist in de winter valt er voor nieuwsgierigen genoeg te ontdekken.

De geschiedenis komt tot leven op historische plekken, in paleizen en musea, waar het hele gezin van kan genieten. Wenen is gezegend met een overvloed aan kunst en cultuur die zelfs de jongste bezoekers weet te boeien.

Geniet van de levendige sfeer op de ijsbaan voor het stadhuis van Wenen of probeer een paar rondjes curling buiten het MuseumsQuartier. Hier proef je in alles de gezellige en warme winterse sferen.