Beleef de onontdekte kant van Oostenrijk!

Ontdek Oostenrijk buiten de gebaande paden

Oostenrijk staat bekend om zijn Alpen, Lederhosen en Kaiserschmarrn – maar er is zoveel meer! Stap uit je comfortzone en ontdek een verrassende kant van dit prachtige land.

Een land vol verborgen parels

Voor avonturiers en nieuwsgierigen ligt er een wereld vol onverwachte ervaringen klaar. Van wilde natuur tot eeuwenoude tradities en unieke activiteiten die je nergens anders vindt.

Beleef het echte Lebensgefühl

IJsvissen op bergmeren, wildzwemmen in de Ache, of wandelen met geiten. Kasteelovernachtingen, kunst in de natuur en panoramische uitzichten die je de adem benemen. Hier voel je de vrijheid, hier beleef je Oostenrijk zoals nooit tevoren. Oostenrijk is gewoon Lebensgefühl!