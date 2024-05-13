Oostenrijk is gewoon Lebensgefühl
Het hele jaar door ontdekken
Introduction
Ontdek Oostenrijk buiten de gebaande paden
Oostenrijk staat bekend om zijn Alpen, Lederhosen en Kaiserschmarrn – maar er is zoveel meer! Stap uit je comfortzone en ontdek een verrassende kant van dit prachtige land.
Een land vol verborgen parels
Voor avonturiers en nieuwsgierigen ligt er een wereld vol onverwachte ervaringen klaar. Van wilde natuur tot eeuwenoude tradities en unieke activiteiten die je nergens anders vindt.
Beleef het echte Lebensgefühl
IJsvissen op bergmeren, wildzwemmen in de Ache, of wandelen met geiten. Kasteelovernachtingen, kunst in de natuur en panoramische uitzichten die je de adem benemen. Hier voel je de vrijheid, hier beleef je Oostenrijk zoals nooit tevoren. Oostenrijk is gewoon Lebensgefühl!
Leven in een buitengewone accommodatie
Lifestyle op de berg
Hoe duurzaam reizen?
Een groene vakantie betekent inspiratie opdoen, genieten van mooie ervaringen en tegelijkertijd respect hebben voor de natuur, klimaatbescherming en eerlijk samenleven.
Duurzaam reizen betekent..
Ongerepte natuur en zorgvuldig onderhouden cultuurlandschappen met respect en verantwoordelijkheid behandelen.
Kiezen voor eco-gecertificeerde accommodatie en duurzame reisopties.
Openstaan voor wederzijds begrip als het gaat om toegankelijkheid en inclusie.