Woman in black playing golden saxophone on a mountain peak with hair blowing in the wind and rock faces in the background.
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Oostenrijk is gewoon Lebensgefühl
Het hele jaar door ontdekken

Beleef de onontdekte kant van Oostenrijk!

Ontdek Oostenrijk buiten de gebaande paden

Oostenrijk staat bekend om zijn Alpen, Lederhosen en Kaiserschmarrn – maar er is zoveel meer! Stap uit je comfortzone en ontdek een verrassende kant van dit prachtige land.

Een land vol verborgen parels

Voor avonturiers en nieuwsgierigen ligt er een wereld vol onverwachte ervaringen klaar. Van wilde natuur tot eeuwenoude tradities en unieke activiteiten die je nergens anders vindt.

Beleef het echte Lebensgefühl

IJsvissen op bergmeren, wildzwemmen in de Ache, of wandelen met geiten. Kasteelovernachtingen, kunst in de natuur en panoramische uitzichten die je de adem benemen. Hier voel je de vrijheid, hier beleef je Oostenrijk zoals nooit tevoren. Oostenrijk is gewoon Lebensgefühl!

Leven in een buitengewone accommodatie

Slapen in een kasteel: als in een sprookje

Kamperen en glamping: De luxe van wakker worden in de natuur

Uitzonderlijke accommodatie: Overnachten met een verrassing

Lifestyle op de berg

Spectaculaire uitkijkplatforms: Meren & bergen van bovenaf

Wellness met uitzicht: De mooiste Alpenpanorama's

Vakantie met verantwoordelijkheid

Hoe duurzaam reizen?

Een groene vakantie betekent inspiratie opdoen, genieten van mooie ervaringen en tegelijkertijd respect hebben voor de natuur, klimaatbescherming en eerlijk samenleven.

Duurzaam reizen betekent..

Duurzaam reizen

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