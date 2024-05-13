Regiuni de schi pentru (re)începători

În școlile de schi din Austria, (re)începătorii joacă un rol deosebit de important; iar cu profesorii potriviți și în regiunea potrivită, totul va fi mult mai simplu.

Lebensgefühl în Austria: așa se simte un schior

Este o ceva special să simți senzația aceea specială atunci când aluneci lin pe schiuri sau placă prin zăpada pufoasă. Însă: parcă mișcările nu ies atât de bine și parcă genunchii tremură în mișcări. Nu te grăbi!

Dacă vrei să înveți să schiezi sau să reiei schiatul după o pauză îndelungată, cu siguranță te vei simți mai bine în regiuni de schi mai mici decât în cele mari, cu multe pârtii. În astfel de regiuni mici vei găsi multe pârtii de schi de dificultate ușoară, adică de culoare albastră, fără să trebuiască să faci multe cercetări înainte. Iar când în fața ochilor se desfășoară peisajul alpin de vis, atunci Lebensgefühl este garantat.

Iar ca recompensă, mergi la o cabană de schi pentru a te răsfăța cu preparate culinare clasice, cum ar fi spaetzle cu brânză, găluște cu șuncă și/sau Kaiserschmarren - care încălzesc literalmente atât corpul, cât și sufletul.

Familiile și fanii sporturilor de iarnă se pot bucura de frumusețea naturii, se pot mișca și pot experimenta stilul de viață alpin și momente de neuitat. Această senzație de ușor și de bucurie îți dau senzația că trăiești viața din plin.

Top 5 regiuni de schi

Regiuni de schi pentru începători

Burgenland

Carintia

Austria Inferioară

Austria Superioară

SalzburgerLand

Stiria

Tirol

Vorarlberg

4 informații bine de știut

Între Burgenland și Vorarlberg există numeroase regiuni de schi ideale pentru începători sau pentru cei care reiau activitatea după o pauză îndelungată. Descoperă pe această pagină o listă cu cele 26 de regiuni de schi ideale pentru (re)începători.

Indiferent de nivel, se recomandă ca orice schior să poarte cască de protecție. Iar pentru minorii sub 15 ani purtarea acesteia este chiar obligatorie.

  • Selectează o regiune de schi cu pârtii de dificultate ușoară (= albastre) până la cel mult de dificultate medie (= roșii).

  • Fă o programare pentru un curs de schi sau pentru câteva ore de curs.

  • Începe din timp cu antrenamentul pentru schiat.

  • Asigură-te că echipamentul este la cele mai noi standarde.

Schi în Austria

Austria este renumită pentru numeroasele regiuni de schi, ideale pentru (re)începători. Aici, începătorii pot învăța bazele schiatului într-o atmosferă relaxa(n)tă și se pot bucura de primele mișcări pe pârtiile perfecte.

Burgenland

Indiferent că este vorba de mișcarea numită „plug” ca pe vremuri sau „felie de pizza”, cum este cunoscută astăzi: cum îți ies primele mișcări pe pârtie. Garantat.

Vacanța de iarnă în Burgenland

Carintia

Aici, (re)începătorii găsesc exact acele lucruri de care au nevoie.

Vacanța de iarnă în Carintia

Austria Inferioară

Aici ai de ales între 20 de regiuni de schi, ideale pentru începători, avansați și familii.

Iarna în Austria Inferioară

Austria Superioară

Indiferent că este vorba de persoane care învață primele mișcări pe pârtie sau de (re)începători în ale freeriding-ului: aici, toate cerințele își găsesc o opțiune.

Iarna în Austria Superioară

SalzburgerLand

Cele mai moderne instalații de transport pe cablu și legături între munți: totul gata pentru sporturile de iarnă.

Vacanța de iarnă în SalzburgerLand

Stiria

Fă primele mișcări pe cele mai bine pregătite pârtii și (re)intră în ritm.

Vacanța de iarnă în Stiria

Tirol

Cele peste 80 de regiuni de schi cu cei peste 3000 de kilometri de pârtie răspund tuturor dorințelor.

Vacanța de iarnă în Tirol

Vorarlberg

(Re)descoperă dragostea pentru sporturile de iarnă în leagănul schiatului alpin.

Vacanța de iarnă în Vorarlberg

6 sfaturi pentru pregătirea vacanței de iarnă

Nu renunța!

Să nu fii dezamagit(ă) dacă nu îți ies din prima mișcările. Este nevoie de ceva timp până să te adaptezi la pârtie.

Actualizează echipamentul de schi

După mai mulți ani de pauză, schiurile nu mai sunt la cel mai bun nivel tehnic. În aproape toate regiunile de schi poți închiria cele mai noi modele.

Școli de schi

Ia cu tine casca de schi!

Duse sunt vremurile în care purtam o bentiță pe pârtie. Se recomandă purtarea unei căști de schi; în cazul minorilor sub 15 ani, purtarea acesteia este chiar obligatorie.

Începe din timp antrenamentul de schi

Înainte este de recomandat să îți întărești musculatura picioarelor, abdomenului și a spatelui – înaintea unei vacanțe de schi se recomandă și antrenamente de anduranță.

5 sfaturi pentru antrenament

Alege o regiune de schi cu coborâri ușoare

Alege pârtiile de dificultate ușoară (= albastre) până la cele de dificultate medie (= roșii).

Rezervă un curs sau ore de schi

De ce un profesionist nu este recomandat numai în cazul începătorilor-este incredibil cât de repede reușesc profesorii certificați să facă din începători viitori schiori!

Siguranță pe pârtii și în afara lor

Comportamentul adecvat pe pârtie

Regulile clare pe pârtie asigură siguranță și o interacțiune armonioasă cu ceilalți. Astfel se pot evita accidentele și toată lumea se poate bucura de coborâri.

8 reguli importante pe pârtie

Comportament conștient (și) în afara pârtiei

În afara pârtiei este important să acorzi atenție naturii terenului. Comportamentul adecvat contribuie la protejarea naturii și la siguranța ta.

Riscul de avalanșe este real

Informații privind protecția climei

Vacanță ecologică de iarnă

Iarna și vacanța la schi în Alpii austrieci sunt legendare, atât pentru oameni, cât și pentru mediu. Regiunea de schi „Klimaberg“ Katschberg, situată în centrul „Parcului Biosferei UNESCO Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge”, a primit eticheta ecologică austriacă și premiul „Green Tourism Award”. În regiunea de schi Zell am See instalațiile de transport pe cablu funcționează 100% pe bază de energie provenită din surse regenerabile. În regiunea de schi Kaprun snowfarming-ul protejează ghețarul. Zăpada se păstrează pentru iarna următoare!. Regiunea de schi Schladming-Dachstein susține ideea de călătorie ecologică cu trenul sau sau cu autocarele de schi, precum și prin montarea de stații de încărcare pentru mașinile electrice. În regiunea de schi Wilder Kaiser, fiecare oaspete care ajunge cu trenul este recompensat cu multe beneificii. În regiunile de schi Silvretta Montafon, Golm și Brandnertal oaspeții pot rezerva online un green ticket.

9 sfaturi pentru o vacanță ecologică

Descoperă ce este mai bun în Austria

