Lebensgefühl în Austria: așa se simte un schior
Este o ceva special să simți senzația aceea specială atunci când aluneci lin pe schiuri sau placă prin zăpada pufoasă. Însă: parcă mișcările nu ies atât de bine și parcă genunchii tremură în mișcări. Nu te grăbi!
Dacă vrei să înveți să schiezi sau să reiei schiatul după o pauză îndelungată, cu siguranță te vei simți mai bine în regiuni de schi mai mici decât în cele mari, cu multe pârtii. În astfel de regiuni mici vei găsi multe pârtii de schi de dificultate ușoară, adică de culoare albastră, fără să trebuiască să faci multe cercetări înainte. Iar când în fața ochilor se desfășoară peisajul alpin de vis, atunci Lebensgefühl este garantat.
Iar ca recompensă, mergi la o cabană de schi pentru a te răsfăța cu preparate culinare clasice, cum ar fi spaetzle cu brânză, găluște cu șuncă și/sau Kaiserschmarren - care încălzesc literalmente atât corpul, cât și sufletul.
Familiile și fanii sporturilor de iarnă se pot bucura de frumusețea naturii, se pot mișca și pot experimenta stilul de viață alpin și momente de neuitat. Această senzație de ușor și de bucurie îți dau senzația că trăiești viața din plin.
Burgenland
Indiferent că este vorba de mișcarea numită „plug” ca pe vremuri sau „felie de pizza”, cum este cunoscută astăzi: cum îți ies primele mișcări pe pârtie. Garantat.
Austria Inferioară
Aici ai de ales între 20 de regiuni de schi, ideale pentru începători, avansați și familii.
Austria Superioară
Indiferent că este vorba de persoane care învață primele mișcări pe pârtie sau de (re)începători în ale freeriding-ului: aici, toate cerințele își găsesc o opțiune.
SalzburgerLand
Cele mai moderne instalații de transport pe cablu și legături între munți: totul gata pentru sporturile de iarnă.
Tirol
Cele peste 80 de regiuni de schi cu cei peste 3000 de kilometri de pârtie răspund tuturor dorințelor.
6 sfaturi pentru pregătirea vacanței de iarnă
Nu renunța!
Să nu fii dezamagit(ă) dacă nu îți ies din prima mișcările. Este nevoie de ceva timp până să te adaptezi la pârtie.
Actualizează echipamentul de schi
După mai mulți ani de pauză, schiurile nu mai sunt la cel mai bun nivel tehnic. În aproape toate regiunile de schi poți închiria cele mai noi modele.
Ia cu tine casca de schi!
Duse sunt vremurile în care purtam o bentiță pe pârtie. Se recomandă purtarea unei căști de schi; în cazul minorilor sub 15 ani, purtarea acesteia este chiar obligatorie.
Începe din timp antrenamentul de schi
Înainte este de recomandat să îți întărești musculatura picioarelor, abdomenului și a spatelui – înaintea unei vacanțe de schi se recomandă și antrenamente de anduranță.
Alege o regiune de schi cu coborâri ușoare
Alege pârtiile de dificultate ușoară (= albastre) până la cele de dificultate medie (= roșii).
Comportamentul adecvat pe pârtie
Regulile clare pe pârtie asigură siguranță și o interacțiune armonioasă cu ceilalți. Astfel se pot evita accidentele și toată lumea se poate bucura de coborâri.
Vacanță ecologică de iarnă
Iarna și vacanța la schi în Alpii austrieci sunt legendare, atât pentru oameni, cât și pentru mediu. Regiunea de schi „Klimaberg“ Katschberg, situată în centrul „Parcului Biosferei UNESCO Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge”, a primit eticheta ecologică austriacă și premiul „Green Tourism Award”. În regiunea de schi Zell am See instalațiile de transport pe cablu funcționează 100% pe bază de energie provenită din surse regenerabile. În regiunea de schi Kaprun snowfarming-ul protejează ghețarul. Zăpada se păstrează pentru iarna următoare!. Regiunea de schi Schladming-Dachstein susține ideea de călătorie ecologică cu trenul sau sau cu autocarele de schi, precum și prin montarea de stații de încărcare pentru mașinile electrice. În regiunea de schi Wilder Kaiser, fiecare oaspete care ajunge cu trenul este recompensat cu multe beneificii. În regiunile de schi Silvretta Montafon, Golm și Brandnertal oaspeții pot rezerva online un green ticket.