Șnițel vienez autentic

Dacă comanzi un șnițel în Austria, trebuie să știi că nu orice șnițel poate primi denumirea de șnițel vienez. Când în meniu vezi șnițel vienez, atunci știi că este vorba despre șnițel din vițel, prăjit în unt clarificat

Înainte de a fi prăjită, carnea se bate cu grijă, se condimentează și se umezește, apoi se înmoaie în făină, ou și, în final, în pesmet. Pentru ca panada să fie aerată la suprafață, așadar să fie „vălurită”, nu trebuie să apeși carnea în pesmet, ci doar să folosești o furculiță, pentru a fixa pesmetul. Așa vei obține acel efect „Wow! Chiar este un șnițel vienez adevărat!“.