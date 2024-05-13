Șnițel vienez
- Meat
- Classics
- main-course
Cu această rețetă, șnițelul vienez îți va ieși mereu ca la al acasă, la Viena. Secretul constă în untul clarificat. Astfel șnițelul vienez va fi moale și crocant.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 45 min
- 4 Porții
Pune bucata de carne pe tocător, îndepărtează pielițele și bate până devine subțire. Condimentează cu sare și piper pe ambele părți. Pune făina și pesmetul pe o farfurie plată, sparge ouăle într-o farfurie și amestecă-le cu o furculiță.
Înmoaie șnițelul în făină pe ambele părți, unul după altul, apoi înmoaie în ouăle bătute, asigurându-te că nicio parte nu rămâne uscată. În cele din urmă, trece prin pesmet și presează ușor cu dosul unei furculițe (în acest fel, panada se va aera la prăjire).
Topește o cantitate suficientă de unt clarificat într-o tigaie mare (sau 2 tigăi medii), astfel încât șnițelele să poată pluti bine în grăsime (sau încălzește ulei vegetal amestecat cu 1 - 2 linguri de unt clarificat sau unt).
Adaugă șnițelul numai atunci când grăsimea este atât de fierbinte încât face spumă și să sfârâie atunci când adaugi pesmet sau o bucățică de unt.
În funcție de grosimea și de tipul de carne, prăjește șnițelele timp de 2 minute (în cazul șnițelelor subțiri de vițel) până la 4 minute (în cazul șnițelelor mai groase de porc), până când acestea devin aurii. Întoarce șnițelul cu o spatulă (nu se înțeapă!) și prăjește-l și pe cealaltă parte până devine auriu.
Scoate șnițelul și lasă-l să se scurgă de ulei pe șervete din hârtie. Ia și un șervet de bucătărie și apasă-l cu grijă pe șnițel, pentru a absorbi grăsimea și de pe partea superioară. Pune pe o farfurie și înainte de a-l servi, garnisește-l cu felii de lămâie.
Servește-l cu cartofi cu pătrunjel, orez, salată de cartofi sau salată mixtă.
Ingrediente
Efectul WOW
Șnițel vienez autentic
Dacă comanzi un șnițel în Austria, trebuie să știi că nu orice șnițel poate primi denumirea de șnițel vienez. Când în meniu vezi șnițel vienez, atunci știi că este vorba despre șnițel din vițel, prăjit în unt clarificat
Înainte de a fi prăjită, carnea se bate cu grijă, se condimentează și se umezește, apoi se înmoaie în făină, ou și, în final, în pesmet. Pentru ca panada să fie aerată la suprafață, așadar să fie „vălurită”, nu trebuie să apeși carnea în pesmet, ci doar să folosești o furculiță, pentru a fixa pesmetul. Așa vei obține acel efect „Wow! Chiar este un șnițel vienez adevărat!“.
Feluri de mâncare aurite
Precursorii șnițelului vienez se numără printre acele feluri de mâncare care inițial îndeplineau scopuri reprezentative. În perioada renascentistă, pentru a demonstra un stil de viață de lux, venețienii acopereau alimentele - în special dulciurile - cu foiță de aur. Când Biserica Catolică a vrut să pună capăt acestor excese în 1514 și a interzis prin lege aurirea alimentelor, bucătarii italieni au apelat la o metodă de preparare alternativă mai veche: pesmetul auriu.
Se spune că acest preparat din carne a intrat în contact cu Austria în jurul anului 1857, prin intermediul mareșalului austriac Radetzky. Legenda spune că acesta era pasionat de „Cotoletta a la milanese” și a importat el însuși rețeta în orașul aflat la Dunărea albastră. Cu toate acestea, prima mențiune cunoscută a șnițelului vienez în bucătăria austriacă datează încă din 1831.