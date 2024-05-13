File de păstrăv cu ciuperci de pădure
Secretul? Ciupercile de pădure și plantele aromatice proaspete. Această rețetă pentru „connoisseuri” se prepară rapid și ușor.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 60 min
- 4 Porții
Spală fileurile proaspete, usucă-le cu un șervet de bucătărie și condimentează cu sare și piper. Stropește cu sucul de lămâie și lasă deoparte.
Pentru untul cu ierburi toacă mărunt plantele aromatice și amestecă cu untul. Adaugă sare, piper și pasta de anșoa, precum și un pic de suc de lămâie. Lasă la rece.
Preîncălzește cuptorul la temperatura maximă.
Spală ciupercile și toacă-le mărunt. Toacă mărunt ceapa și pune-o în tigaie în uleiul sau untul încins, lasă-o să se soteze ușor. Adaugă ciupercile, condimentează cu piper și fierbe la foc mediu până se pătrund complet.
Între timp, încălzește în altă tigaie puțin ulei și puțin unt. Trece fileurile pe o parte prin făină (dacă fileurile au piele, trece acea parte prin făină) și prăjește scurt, la foc mare, partea dată prin făină. Întoarce și prăjește scurt și pe cealaltă parte (pentru ca peștele să nu se usuce prea tare).
Unge cu unt o tavă și pune fileurile de pește cu partea dată prin făină în sus și presară untul cu ierburi. Gratinează la foc mare în cuptor, până când untul face spumă.
Condimentează cu sare ciupercile gata preparate și adaugă pătrunjel după gust. Pune pe farfuriile preîncălzite. Pune pe farfurii și fileurile gratinate.
Sfat: Se servește cu cartofi noi cu unt sau spaetzle și salată.
Păstrăvul de lac este cu adevărat un globetrotter. Acesta „traversează” granițele naționale și se simte ca acasă acolo unde există lacuri adânci, bogate în oxigen: în nordul Rusiei, Scandinavia, țările baltice și Islanda. Și, desigur, și în lacurile Austriei. Era peștele principal din lacul local Weissensee sau Lacul Millstätter See. Și iubește bucătăria austriacă.