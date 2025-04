Omväxlande naturupplevelse, cykelglädje och frihet

Niederösterreich bjuder på ett mångsidigt landskap med asfalt, skogsvägar och grusvägar som ger en perfekt mix för gravelcyklister. Rutten startar i regionen Waldviertel och följer Granit Trail mot Donau. Den fortsätter genom Mostviertels mjuka kullar via Waidhofen an der Ybbs mot Lunz am See, där terrängen blir mer bergig.

Efter en kort avstickare till den pittoreska staden Mariazell går färden norrut genom Gölsental och Elsbeere Wienerwald. Rutten passerar biosfärparken Wienerwald och fortsätter till Klosterneuburg, innan den viker österut längs Wiens stadsgränser genom skogar och ängar. Avslutningsvis når du regionen Carnuntum, som gränsar till Burgenland.

Fakta om rutten: