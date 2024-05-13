Steiermark

Schladming-Dachstein regionen

22 alpstugor på 1 200 meters höjd över havet och en restaurang i byn. Panorama-spaet i två våningar är en speciell upplevelse att att del av.

18 bekväma stugor, de flesta för åtta personer, med pjäxrum och finsk bastu.

13 lyxigt utrustade stugor som ligger direkt vid vandringsleden, pisten och kälkbanan.

Fyra stora, bekväma hus för upp till 24 personer och 12 lyxiga stugor som bekvämt rymmer upp till tio personer.

Hyddor i elegant, rustik stil. Alpint boende på högsta nivå.

På ca 1.180 meter över havet direkt vid pisten är de 120 kvadratmeter stora stugorna utrustade med bastu och bubbelpool inomhus.

Murtal-regionen

Enkel-, dubbel- och radhus - semesterparkens 74 mysiga boendeenheter är byggda i modern träbyggnadsstil. Wellnessavdelningen och restaurangen garanterar avkoppling och kulinariska delikatesser.

49 fristående stugor för upp till 16 personer - varje stuga har en egen wellnessavdelning med bastu och bubbelpool.

Skidåkning eller vandring? "Tauern Hütt'n" i Hohentauern är den perfekta utgångspunkten för båda. Det finns också ett längdskidspår i närheten.

Direkt vid pisten och mitt i vandringsområdet finns totalt 64 semesterlägenheter med wellnessavdelning och mysig restaurang i huvudbyggnaden.

Hoch- och Südsteiermark-regionen

Smak och avskildhet nära Gesäuse-bergen och bergsfloden Salza. Ett lyxigt wellnessområde garanterar avkoppling.

Chaletby med stil, charm och elegant design samt en lyxig spa- och wellnessavdelning.

10 mysiga och bekväma chalets med självhushåll erbjuder komfort. Här ingår också frukostservering.

Förstklassig alpstuga i St Stefan för en till sex personer på 1.000 meters höjd över havet. Privat spa med bubbelpool på terrassen, bastu och simdamm, biograf och mountainbikes ingår.

En kombination av avskildhet och elegant hotellatmosfär mitt i naturen. Sex kärleksfullt inredda premiumchalets och två panoramasviter bjuder in dig till att lämna vardagen långt bakom dig.

Chalet Stuhleckblick

De 57 m² stora Chalets rymmer fyra personer och är fullt utrustade för självhushåll. En privat trädgård med tunnbastu inbjuder till avkoppling. På 800 meters höjd kan gästerna njuta av den friska bergsluften. Frukostbrödsservice erbjuds.

Regionen Ausseerland

Den charmiga lodgebyn i Steiermarkens Salzkammergut har bekväma semesterlägenheter, vissa med egen bastu. Restaurangen AlpenStub'n och, på begäran, frukostservicen AlpenPark skämmer bort dig med kulinariska läckerheter.

Chaletbyn på MONDI Resort vid sjön Grundlsee ligger på en liten kulle mellan bergen och sjön Grundlsee i Steiermark Salzkammergut. Några av stugorna för upp till sex personer har ett privat spa med bastu och en bubbelpool på terrassen samt en öppen spis i vardagsrummet - inklusive en speciell stugcharm.