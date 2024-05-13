De mest charmiga alpstugorna och stugbyarna

Den lantliga idyllen och eleganta komforten gör en semester i en chalet i Österrike till en minnesvärd upplevelse.

Här förenas modern bekvämlighet med Alpernas imponerande skönhet. Omgiven av majestätiska berg och djupa skogar känns varje ögonblick som en chans att återknyta till naturen. Morgonen börjar med ljuset som strömmar genom fönstren, ackompanjerat av den behagliga doften av färskt trä.

Här kan du njuta av både lugn och äventyr – vare sig det handlar om att åka nedför snötäckta sluttningar, vandra genom blomstrande ängar eller njuta av lyxiga spaupplevelser som sätter guldkant på din vistelse.

Kärnten

Lavanttal-regionen

Brandlalm

Vid byggandet av chaletbyn lades stor vikt vid naturliga och högkvalitativa material. Detta gäller även för köket med matplats och panoramaterrassen med bubbelpool.

Alpin by Weinebene

21 alpina stugor, moderna och bekvämt utrustade med egen bastu, täckt terrass och skidrum.

Bad Kleinkirchheim regionen

Kirchleitn semesterby

44 replika bondgårdar på 1 350 meters höjd över havet, vissa med timmerbastu och litet wellnessområde.

Trattlers Hof-stugor

De 14 stugorna är centralt belägna, precis intill skidspåren och vandrings- och cykellederna i Bad Kleinkirchheims skid- och kurort i Kärnten.

Ytterligare boende

Katschberg Lodge

De sju lodgerna på 1 650 m ligger direkt vid pisten eller mitt i vandringsområdet. De erbjuder gott om utrymme och en hög nivå av komfort inklusive ett privat hälsoområde.

Alpin lodgeby i Feuerberg bergsresort i Villach-regionen

14 hus för två till sex personer, alla anslutna till wellnessavdelningen på grannhotellet.

Hideaway Eggerfeld

Hideaway Eggerfeld finns något för alla: från bekväma lägenheter i Grand Chalet och den charmiga Romantikhyttan till familjevänliga chaleter vid bäcken. Läget är ett stort plus – det är bara 1,8 kilometer till Gletscherexpressen som tar dig till Mölltaler Gletscher.

Ytterligare tips

Ännu fler chalets och stugor i Kärnten upptäcka.

Oberösterreich

Dormio Resort Obertraun

75 lyxiga stugor och 16 villor med toppinredning och toppläge vid Hallstattsjön.

INNs HOLZ stugby i Böhmiska skogen

En stugby i Böhmiska skogen som består av 11 stugor, alla med bastu. Förutom trä och lerputs användes mycket loden och linne för inredningen.

Almresort Baumschlagerberg

Fyra stugor på 1.020 m.ö.h. med fantastisk utsikt, kakelugn, balkong eller terrass. Frukost och halvpension på begäran i närbelägna Almgasthof.

Arcona Triforêt Alpinresort

Stilfullt inredda chalets med exklusiva faciliteter i Pyhrn-Priel-regionen med en exceptionell nivån av komfort och wellness.

Ytterligare tips

En översikt över de vackraste stugorna och hyttorna i Oberösterreich.

Steiermark

Schladming-Dachstein regionen

Almwelt Österrike

22 alpstugor på 1 200 meters höjd över havet och en restaurang i byn. Panorama-spaet i två våningar är en speciell upplevelse att att del av.

Almdorf Reiteralm

18 bekväma stugor, de flesta för åtta personer, med pjäxrum och finsk bastu.

Galsterbergalm Pruggern stugby

13 lyxigt utrustade stugor som ligger direkt vid vandringsleden, pisten och kälkbanan.

Dachsteinblick stugby

Fyra stora, bekväma hus för upp till 24 personer och 12 lyxiga stugor som bekvämt rymmer upp till tio personer.

Alpine Lodge Schladming-Dachstein

Hyddor i elegant, rustik stil. Alpint boende på högsta nivå.

AIpenchalet Reiteralm

På ca 1.180 meter över havet direkt vid pisten är de 120 kvadratmeter stora stugorna utrustade med bastu och bubbelpool inomhus.

Murtal-regionen

SemesterPark Kreischberg

Enkel-, dubbel- och radhus - semesterparkens 74 mysiga boendeenheter är byggda i modern träbyggnadsstil. Wellnessavdelningen och restaurangen garanterar avkoppling och kulinariska delikatesser.

Alpenpark Turracher Höhe

49 fristående stugor för upp till 16 personer - varje stuga har en egen wellnessavdelning med bastu och bubbelpool.

Tauern Hütt'n i Hohentauern

Skidåkning eller vandring? "Tauern Hütt'n" i Hohentauern är den perfekta utgångspunkten för båda. Det finns också ett längdskidspår i närheten.

Monarchiapark Lachtal

Direkt vid pisten och mitt i vandringsområdet finns totalt 64 semesterlägenheter med wellnessavdelning och mysig restaurang i huvudbyggnaden.

Hoch- och Südsteiermark-regionen

Chaletby Four Elements i Övre Steiermark

Smak och avskildhet nära Gesäuse-bergen och bergsfloden Salza. Ett lyxigt wellnessområde garanterar avkoppling.

Thombauer-Hube, St Johann im Saggautal

Chaletby med stil, charm och elegant design samt en lyxig spa- och wellnessavdelning.

Präbichl stugby

10 mysiga och bekväma chalets med självhushåll erbjuder komfort. Här ingår också frukostservering.

Bienenalm i St. Stefan

Förstklassig alpstuga i St Stefan för en till sex personer på 1.000 meters höjd över havet. Privat spa med bubbelpool på terrassen, bastu och simdamm, biograf och mountainbikes ingår.

Chalet Hotel Montestyria Mariazell

En kombination av avskildhet och elegant hotellatmosfär mitt i naturen. Sex kärleksfullt inredda premiumchalets och två panoramasviter bjuder in dig till att lämna vardagen långt bakom dig.

Chalet Stuhleckblick

De 57 m² stora Chalets rymmer fyra personer och är fullt utrustade för självhushåll. En privat trädgård med tunnbastu inbjuder till avkoppling. På 800 meters höjd kan gästerna njuta av den friska bergsluften. Frukostbrödsservice erbjuds.

Regionen Ausseerland

Stugbyn Hagan Lodge Altaussee

Den charmiga lodgebyn i Steiermarkens Salzkammergut har bekväma semesterlägenheter, vissa med egen bastu. Restaurangen AlpenStub'n och, på begäran, frukostservicen AlpenPark skämmer bort dig med kulinariska läckerheter.

Mondi Chalets vid Grundlsee

Chaletbyn på MONDI Resort vid sjön Grundlsee ligger på en liten kulle mellan bergen och sjön Grundlsee i Steiermark Salzkammergut. Några av stugorna för upp till sex personer har ett privat spa med bastu och en bubbelpool på terrassen samt en öppen spis i vardagsrummet - inklusive en speciell stugcharm.

Ytterligare tips

Ännu fler charmiga stugor och stugbyar i Steiermark.

SalzburgerLand

Lungau-regionen

Alpina stugor Weissenbacher

En stugby med vinterträdgårdar och underbar utsikt över landskapet. Alla stugor är utrustade med bastu.

St. Martins stugor

Tio mysiga stugor med vedeldad kamin samt förråd och torkrum för sportutrustning. Obertauern, Fanningberg, Katschberg-Aineck och Grosseck-Speiereck ligger alla inom bekvämt räckhåll.

Almdorf Lungau

Sju smakfullt inredda timmerstugor i trä på 1 300 meters höjd över havet med bastu och infrarödkabin.

Regionen Dachstein-West

Alpby Dachstein-West Annaberg

100 fristående semesterhus med Salzburgs Dolomiter som bakgrund. Direkt vid pisten och bara 70 kilometer från staden Salzburg.

Lyxig lodge Annaberg

Direkt vid skidspåret: tre stugor med öppen spis, privat wellnessområde med bubbelpool och bastu. Varje hus har också ett skidrum.

Hochkönig-regionen

Hochkeil Lodge i Mühlbach am Hochkönig

En semester i de fem lyxvillorna erbjuder avkoppling, komfort och mysighet.

Maria Alm stugby

20 kanadensiska timmerstugor på 1 000 meters höjd över havet med vedeldad kamin, bastu och infraröd kabin.

Lyxiga stugor Proneben Gut

Mysiga gårdshus med 130 kvadratmeter bostadsyta i två plan med vedeldad kamin och bastu.


Zell am See - Kaprun-regionen

Bystuga Kaprun

Bekväma semesterhus och chaletlägenheter med fantastisk utsikt över de omgivande bergen. Byns centrum ligger inom gångavstånd.

Chalet & Lägenhet AreitXpress Zell am See

Här hittar skidåkare, vandrare och de som söker avkoppling en lyxig tillflyktsort i centrum av Zell am See-Kaprun-regionen. AreitXpress/Schmittenhöhe dalstation ligger bara några minuter bort.

Saalfelden-Leogang regionen

Puradies Leogang

14 stugor på den soligaste kullen i Leogang. Var och en av dem är utrustad med bastu, infraröd kabin och ångduschar. Det finns också en skidlift inte långt från stugan.

Bergsbyn Priesteregg

16 stugor på en hög platå ovanför Leogang. Bastu, öppen spis och ett fristående hälsobadkar är en del av faciliteterna.

Flachau-regionen

Chalets Almlust i Flachau

Exklusiva, traditionella och bekväma lägenheter, kombinerat med en baddamm, höghöjdsbana, äventyrscenter och skidskola.

Almdorf Flachau & Promi Alm Flachau

Fem lyxiga stugor och sju lyxiga chalets för två till 13 personer med fantastisk panoramautsikt, privat bastu och vedeldad kamin, ski-in/ski-out. Gångavstånd till byns centrum.

Grossarltal-regionen

Semesterby Holzlebn i Grossarl

Semesterhus för upp till 14 personer precis vid pisten. Bekvämt utrustade med vedeldad kamin, bastu, ångbad och vissa med utomhusbadkar. Stor wellnessavdelning i huvudbyggnaden.

Tauern-stugor i Grossarl

Lyxigt rustika stugor för två till 10 personer med vedeldad kamin.

Tennengau-regionen

Käth & Nanei

En historisk bondgård har omtolkats till en rustik-modern chalet.

Pongau-regionen

Bergdorf Perchtlgut

Privata stugor med mottot ”Semester som förr – med dagens lyx”.

Ytterligare tips

Här är fler chalets och stugbyar i SalzburgerLand att upptäcka.

Tyrolen

Tannheimer Tal-regionen

Stugorna i Gränobel

Vakna upp till en imponerande panoramautsikt över Tannheimbergen tack vare fönster från golv till tak. Den traditionella konstruktionen av de lyxiga stugorna i trä, sten och lerputs skapar en mysig atmosfär.

LA SOA Chalets & Event Lodge

Alla chalets har egen bastu. Eventlogen är också lämplig för konferenser och bröllop. Omfattande kursprogram!

Chalet Grand Flüh

Exklusiva chalets med spa och bubbelpool. Privat kock, wellnesspaket, shoppingtjänst och frukostkorg kan bokas separat.

Tiroler Zugspitzarena regionen

Chalet-Resort La Posch i Tiroler Zugspitzarena

De 16 stugorna ligger inbäddade i en idyllisk by och erbjuder den perfekta kombinationen av en lyxig oas av välbefinnande och alpin livsstil.

St Anton am Arlberg-regionen

Galzig Lodge

I centrum av St Anton och alldeles intill linbanan Galzigbahn. Toppläge och mycket exklusiv service.

Ötztal-regionen

Grünwald-Resort

Fem exklusiva semesterhus, alla med bubbelpool och bastu. Beläget direkt vid skidspåret.

feelfree Natur & Aktiv Resort Ötztal

Resort med lägenheter, stugor och rum direkt vid floden Ötztaler Ache med utsikt över Ötztal- och Stubaialperna.


Zillertal-regionen

ZillerSeasons - Hochleger stugor

Fyra tidigare alpstugor har byggts om till exklusiva chalets. En privat kock kan anlitas på begäran.

Alpby Anno Dazumal i Tux/Lanersbach

Alpin chaletby, liten, mysig, hög kvalitet med vinkällare.

Stugor och lägenheter Wachterhof

Fyra stugor i traditionell tyrolsk lanthusstil.

Wedelhütte

Tio lyxiga juniorsviter på 2 350 meter över havet mitt i skidområdet Hochfügen-Hochzillertal.

Semesterstugor i Tyrolen

Fem stugor på Schwendberg i Zillertal. Med traditionell mysfaktor och modern komfort.

Kristallhütte

Alpina lyxstugor på 2 147 meters höjd över havet.


Wilder Kaiser-regionen

Stugor på Leitenhof

Chalethotell med tyrolsk mysfaktor och modern komfort.

Bergsstuga Hüttlingmoos

Nyrenoverad, lyxigt utrustad bergsstuga för konferenser och fester. Kock och butler finns tillgängliga.

Alpbachtal-regionen

Hygna stugor

De elva stugorna är belägna i ett lugnt läge i Alpbachtal.

Bischofer Alm

Lyxig chalet med exklusivt spaområde.

Seefeld-regionen

Chalet & Lägenhet Alpina Seefeld

Moderna semesterlägenheter med underbar utsikt över de tyrolska bergen. Lägenheterna med egen bastu eller infraröd kabin erbjuder en speciell lyx.

Chaletbyn "IM WEIDACH"

De fem stugorna har enorma panoramafönster med utsikt över Leutaschdalen och erbjuder dem som söker lugn och ro en alpin semesterupplevelse.

Östra Tyrolen

Tillga Glück i Obertilliach

Chaletbyn är den perfekta tillflyktsorten på 1 450 meters höjd och utgångspunkten för semesteräventyr både sommar och vinter.

Tilliach chalet retreat

250 år gammal östtyrolsk bondgård, lyxigt inredd.

Chaletbyn Gradonna i Kals am Großglockner

42 lyxiga stugor med egen spaavdelning och liftkortsservice.

Ytterligare tips

Här finns ännu fler chalets och stugbyar i Tyrolen att upptäcka.

Vorarlberg

Brandnertal-regionen

Skogsstugor Brandnertal

En mysig atmosfär, fantastisk utsikt och gott om utrymme erbjuds av de fem stugorna som är den perfekta utgångspunkten för Brandnertals skid- och vandringsområde.

Casalpin-stugorna

12 stugor i modern trädesign, mysiga och inredda med hög standard.

Bregenzerwald-regionen

Semesterby i Walserland

12 semesterhus i trä och sex lyxiga semesterlägenheter i timmerstugor med inredning som uteslutande består av naturmaterial.

Alps Villa - Stugor i Mellau

Lyxlägenheter i ursprungliga Bregenzerwald-hus.

Arlberg-regionen

Hotell Bentleys hus

Fyra chalets i natursten och trä med femstjärnig komfort.

Circle Chalets Arlberg

Tre chalets kombinerar lyxigt boende med professionell service- kock, chaufför och butler på begäran.

Lech Lodge

Två privata lyxiga chalets, kan också hyras tillsammans. Finns gratis personlig assistent.

Hotell & Chalet Aurelio

Lyx och komfort i olika inredda rum och sviter.

Chalet N Oberlech

Lyxig chalet i hjärtat av Alperna. Shuttle- och conciergeservice, säkerhetspersonal, skidinstruktör, personlig tränare, massage- och skönhetsexperter finns tillgängligt.

Aadla - Walser chalets på Arlberg

Sju chalets byggda med mycket trä och natursten. Privat utomhusbastu finns.

Montafon-regionen

Montafons bergsstugor

De sex bergsstugorna kan bokas som stugor med självhushåll eller med det kulinariska paketet Montafoner Hof.

Almdorf Garfrescha

20 mysiga Maisäß och semesterhus intill linbanan Garfrescha.

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike