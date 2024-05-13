De mest charmiga alpstugorna och stugbyarna
Här förenas modern bekvämlighet med Alpernas imponerande skönhet. Omgiven av majestätiska berg och djupa skogar känns varje ögonblick som en chans att återknyta till naturen. Morgonen börjar med ljuset som strömmar genom fönstren, ackompanjerat av den behagliga doften av färskt trä.
Här kan du njuta av både lugn och äventyr – vare sig det handlar om att åka nedför snötäckta sluttningar, vandra genom blomstrande ängar eller njuta av lyxiga spaupplevelser som sätter guldkant på din vistelse.
Kärnten
Lavanttal-regionen
Brandlalm
Vid byggandet av chaletbyn lades stor vikt vid naturliga och högkvalitativa material. Detta gäller även för köket med matplats och panoramaterrassen med bubbelpool.
Alpin by Weinebene
21 alpina stugor, moderna och bekvämt utrustade med egen bastu, täckt terrass och skidrum.
Bad Kleinkirchheim regionen
Kirchleitn semesterby
44 replika bondgårdar på 1 350 meters höjd över havet, vissa med timmerbastu och litet wellnessområde.
Trattlers Hof-stugor
De 14 stugorna är centralt belägna, precis intill skidspåren och vandrings- och cykellederna i Bad Kleinkirchheims skid- och kurort i Kärnten.
Ytterligare boende
Katschberg Lodge
De sju lodgerna på 1 650 m ligger direkt vid pisten eller mitt i vandringsområdet. De erbjuder gott om utrymme och en hög nivå av komfort inklusive ett privat hälsoområde.
Alpin lodgeby i Feuerberg bergsresort i Villach-regionen
14 hus för två till sex personer, alla anslutna till wellnessavdelningen på grannhotellet.
Hideaway Eggerfeld
På Hideaway Eggerfeld finns något för alla: från bekväma lägenheter i Grand Chalet och den charmiga Romantikhyttan till familjevänliga chaleter vid bäcken. Läget är ett stort plus – det är bara 1,8 kilometer till Gletscherexpressen som tar dig till Mölltaler Gletscher.
Ytterligare tips
Ännu fler chalets och stugor i Kärnten upptäcka.
Oberösterreich
Dormio Resort Obertraun
75 lyxiga stugor och 16 villor med toppinredning och toppläge vid Hallstattsjön.
INNs HOLZ stugby i Böhmiska skogen
En stugby i Böhmiska skogen som består av 11 stugor, alla med bastu. Förutom trä och lerputs användes mycket loden och linne för inredningen.
Almresort Baumschlagerberg
Fyra stugor på 1.020 m.ö.h. med fantastisk utsikt, kakelugn, balkong eller terrass. Frukost och halvpension på begäran i närbelägna Almgasthof.
Arcona Triforêt Alpinresort
Stilfullt inredda chalets med exklusiva faciliteter i Pyhrn-Priel-regionen med en exceptionell nivån av komfort och wellness.
Ytterligare tips
En översikt över de vackraste stugorna och hyttorna i Oberösterreich.
Steiermark
Schladming-Dachstein regionen
Almwelt Österrike
22 alpstugor på 1 200 meters höjd över havet och en restaurang i byn. Panorama-spaet i två våningar är en speciell upplevelse att att del av.
Almdorf Reiteralm
18 bekväma stugor, de flesta för åtta personer, med pjäxrum och finsk bastu.
Galsterbergalm Pruggern stugby
13 lyxigt utrustade stugor som ligger direkt vid vandringsleden, pisten och kälkbanan.
Dachsteinblick stugby
Fyra stora, bekväma hus för upp till 24 personer och 12 lyxiga stugor som bekvämt rymmer upp till tio personer.
Alpine Lodge Schladming-Dachstein
Hyddor i elegant, rustik stil. Alpint boende på högsta nivå.
AIpenchalet Reiteralm
På ca 1.180 meter över havet direkt vid pisten är de 120 kvadratmeter stora stugorna utrustade med bastu och bubbelpool inomhus.
Murtal-regionen
SemesterPark Kreischberg
Enkel-, dubbel- och radhus - semesterparkens 74 mysiga boendeenheter är byggda i modern träbyggnadsstil. Wellnessavdelningen och restaurangen garanterar avkoppling och kulinariska delikatesser.
Alpenpark Turracher Höhe
49 fristående stugor för upp till 16 personer - varje stuga har en egen wellnessavdelning med bastu och bubbelpool.
Tauern Hütt'n i Hohentauern
Skidåkning eller vandring? "Tauern Hütt'n" i Hohentauern är den perfekta utgångspunkten för båda. Det finns också ett längdskidspår i närheten.
Monarchiapark Lachtal
Direkt vid pisten och mitt i vandringsområdet finns totalt 64 semesterlägenheter med wellnessavdelning och mysig restaurang i huvudbyggnaden.
Hoch- och Südsteiermark-regionen
Chaletby Four Elements i Övre Steiermark
Smak och avskildhet nära Gesäuse-bergen och bergsfloden Salza. Ett lyxigt wellnessområde garanterar avkoppling.
Thombauer-Hube, St Johann im Saggautal
Chaletby med stil, charm och elegant design samt en lyxig spa- och wellnessavdelning.
Präbichl stugby
10 mysiga och bekväma chalets med självhushåll erbjuder komfort. Här ingår också frukostservering.
Bienenalm i St. Stefan
Förstklassig alpstuga i St Stefan för en till sex personer på 1.000 meters höjd över havet. Privat spa med bubbelpool på terrassen, bastu och simdamm, biograf och mountainbikes ingår.
Chalet Hotel Montestyria Mariazell
En kombination av avskildhet och elegant hotellatmosfär mitt i naturen. Sex kärleksfullt inredda premiumchalets och två panoramasviter bjuder in dig till att lämna vardagen långt bakom dig.
Chalet Stuhleckblick
De 57 m² stora Chalets rymmer fyra personer och är fullt utrustade för självhushåll. En privat trädgård med tunnbastu inbjuder till avkoppling. På 800 meters höjd kan gästerna njuta av den friska bergsluften. Frukostbrödsservice erbjuds.
Regionen Ausseerland
Stugbyn Hagan Lodge Altaussee
Den charmiga lodgebyn i Steiermarkens Salzkammergut har bekväma semesterlägenheter, vissa med egen bastu. Restaurangen AlpenStub'n och, på begäran, frukostservicen AlpenPark skämmer bort dig med kulinariska läckerheter.
Mondi Chalets vid Grundlsee
Chaletbyn på MONDI Resort vid sjön Grundlsee ligger på en liten kulle mellan bergen och sjön Grundlsee i Steiermark Salzkammergut. Några av stugorna för upp till sex personer har ett privat spa med bastu och en bubbelpool på terrassen samt en öppen spis i vardagsrummet - inklusive en speciell stugcharm.
Ytterligare tips
Ännu fler charmiga stugor och stugbyar i Steiermark.
SalzburgerLand
Lungau-regionen
Alpina stugor Weissenbacher
En stugby med vinterträdgårdar och underbar utsikt över landskapet. Alla stugor är utrustade med bastu.
St. Martins stugor
Tio mysiga stugor med vedeldad kamin samt förråd och torkrum för sportutrustning. Obertauern, Fanningberg, Katschberg-Aineck och Grosseck-Speiereck ligger alla inom bekvämt räckhåll.
Almdorf Lungau
Sju smakfullt inredda timmerstugor i trä på 1 300 meters höjd över havet med bastu och infrarödkabin.
Regionen Dachstein-West
Alpby Dachstein-West Annaberg
100 fristående semesterhus med Salzburgs Dolomiter som bakgrund. Direkt vid pisten och bara 70 kilometer från staden Salzburg.
Lyxig lodge Annaberg
Direkt vid skidspåret: tre stugor med öppen spis, privat wellnessområde med bubbelpool och bastu. Varje hus har också ett skidrum.
Hochkönig-regionen
Hochkeil Lodge i Mühlbach am Hochkönig
En semester i de fem lyxvillorna erbjuder avkoppling, komfort och mysighet.
Maria Alm stugby
20 kanadensiska timmerstugor på 1 000 meters höjd över havet med vedeldad kamin, bastu och infraröd kabin.
Lyxiga stugor Proneben Gut
Mysiga gårdshus med 130 kvadratmeter bostadsyta i två plan med vedeldad kamin och bastu.
Zell am See - Kaprun-regionen
Bystuga Kaprun
Bekväma semesterhus och chaletlägenheter med fantastisk utsikt över de omgivande bergen. Byns centrum ligger inom gångavstånd.
Chalet & Lägenhet AreitXpress Zell am See
Här hittar skidåkare, vandrare och de som söker avkoppling en lyxig tillflyktsort i centrum av Zell am See-Kaprun-regionen. AreitXpress/Schmittenhöhe dalstation ligger bara några minuter bort.
Saalfelden-Leogang regionen
Puradies Leogang
14 stugor på den soligaste kullen i Leogang. Var och en av dem är utrustad med bastu, infraröd kabin och ångduschar. Det finns också en skidlift inte långt från stugan.
Bergsbyn Priesteregg
16 stugor på en hög platå ovanför Leogang. Bastu, öppen spis och ett fristående hälsobadkar är en del av faciliteterna.
Flachau-regionen
Chalets Almlust i Flachau
Exklusiva, traditionella och bekväma lägenheter, kombinerat med en baddamm, höghöjdsbana, äventyrscenter och skidskola.
Almdorf Flachau & Promi Alm Flachau
Fem lyxiga stugor och sju lyxiga chalets för två till 13 personer med fantastisk panoramautsikt, privat bastu och vedeldad kamin, ski-in/ski-out. Gångavstånd till byns centrum.
Grossarltal-regionen
Semesterby Holzlebn i Grossarl
Semesterhus för upp till 14 personer precis vid pisten. Bekvämt utrustade med vedeldad kamin, bastu, ångbad och vissa med utomhusbadkar. Stor wellnessavdelning i huvudbyggnaden.
Tauern-stugor i Grossarl
Lyxigt rustika stugor för två till 10 personer med vedeldad kamin.
Tennengau-regionen
Käth & Nanei
En historisk bondgård har omtolkats till en rustik-modern chalet.
Pongau-regionen
Privata stugor med mottot ”Semester som förr – med dagens lyx”.
Ytterligare tips
Här är fler chalets och stugbyar i SalzburgerLand att upptäcka.
Tyrolen
Tannheimer Tal-regionen
Stugorna i Gränobel
Vakna upp till en imponerande panoramautsikt över Tannheimbergen tack vare fönster från golv till tak. Den traditionella konstruktionen av de lyxiga stugorna i trä, sten och lerputs skapar en mysig atmosfär.
LA SOA Chalets & Event Lodge
Alla chalets har egen bastu. Eventlogen är också lämplig för konferenser och bröllop. Omfattande kursprogram!
Chalet Grand Flüh
Exklusiva chalets med spa och bubbelpool. Privat kock, wellnesspaket, shoppingtjänst och frukostkorg kan bokas separat.
Tiroler Zugspitzarena regionen
Chalet-Resort La Posch i Tiroler Zugspitzarena
De 16 stugorna ligger inbäddade i en idyllisk by och erbjuder den perfekta kombinationen av en lyxig oas av välbefinnande och alpin livsstil.
St Anton am Arlberg-regionen
Galzig Lodge
I centrum av St Anton och alldeles intill linbanan Galzigbahn. Toppläge och mycket exklusiv service.
Ötztal-regionen
Grünwald-Resort
Fem exklusiva semesterhus, alla med bubbelpool och bastu. Beläget direkt vid skidspåret.
feelfree Natur & Aktiv Resort Ötztal
Resort med lägenheter, stugor och rum direkt vid floden Ötztaler Ache med utsikt över Ötztal- och Stubaialperna.
Zillertal-regionen
ZillerSeasons - Hochleger stugor
Fyra tidigare alpstugor har byggts om till exklusiva chalets. En privat kock kan anlitas på begäran.
Alpby Anno Dazumal i Tux/Lanersbach
Alpin chaletby, liten, mysig, hög kvalitet med vinkällare.
Stugor och lägenheter Wachterhof
Fyra stugor i traditionell tyrolsk lanthusstil.
Wedelhütte
Tio lyxiga juniorsviter på 2 350 meter över havet mitt i skidområdet Hochfügen-Hochzillertal.
Semesterstugor i Tyrolen
Fem stugor på Schwendberg i Zillertal. Med traditionell mysfaktor och modern komfort.
Kristallhütte
Alpina lyxstugor på 2 147 meters höjd över havet.
Wilder Kaiser-regionen
Stugor på Leitenhof
Chalethotell med tyrolsk mysfaktor och modern komfort.
Bergsstuga Hüttlingmoos
Nyrenoverad, lyxigt utrustad bergsstuga för konferenser och fester. Kock och butler finns tillgängliga.
Alpbachtal-regionen
Hygna stugor
De elva stugorna är belägna i ett lugnt läge i Alpbachtal.
Bischofer Alm
Lyxig chalet med exklusivt spaområde.
Seefeld-regionen
Chalet & Lägenhet Alpina Seefeld
Moderna semesterlägenheter med underbar utsikt över de tyrolska bergen. Lägenheterna med egen bastu eller infraröd kabin erbjuder en speciell lyx.
Chaletbyn "IM WEIDACH"
De fem stugorna har enorma panoramafönster med utsikt över Leutaschdalen och erbjuder dem som söker lugn och ro en alpin semesterupplevelse.
Östra Tyrolen
Tillga Glück i Obertilliach
Chaletbyn är den perfekta tillflyktsorten på 1 450 meters höjd och utgångspunkten för semesteräventyr både sommar och vinter.
Tilliach chalet retreat
250 år gammal östtyrolsk bondgård, lyxigt inredd.
Chaletbyn Gradonna i Kals am Großglockner
42 lyxiga stugor med egen spaavdelning och liftkortsservice.
Ytterligare tips
Här finns ännu fler chalets och stugbyar i Tyrolen att upptäcka.
Vorarlberg
Brandnertal-regionen
Skogsstugor Brandnertal
En mysig atmosfär, fantastisk utsikt och gott om utrymme erbjuds av de fem stugorna som är den perfekta utgångspunkten för Brandnertals skid- och vandringsområde.
Casalpin-stugorna
12 stugor i modern trädesign, mysiga och inredda med hög standard.
Bregenzerwald-regionen
Semesterby i Walserland
12 semesterhus i trä och sex lyxiga semesterlägenheter i timmerstugor med inredning som uteslutande består av naturmaterial.
Alps Villa - Stugor i Mellau
Lyxlägenheter i ursprungliga Bregenzerwald-hus.
Arlberg-regionen
Hotell Bentleys hus
Fyra chalets i natursten och trä med femstjärnig komfort.
Circle Chalets Arlberg
Tre chalets kombinerar lyxigt boende med professionell service- kock, chaufför och butler på begäran.
Lech Lodge
Två privata lyxiga chalets, kan också hyras tillsammans. Finns gratis personlig assistent.
Hotell & Chalet Aurelio
Lyx och komfort i olika inredda rum och sviter.
Chalet N Oberlech
Lyxig chalet i hjärtat av Alperna. Shuttle- och conciergeservice, säkerhetspersonal, skidinstruktör, personlig tränare, massage- och skönhetsexperter finns tillgängligt.
Aadla - Walser chalets på Arlberg
Sju chalets byggda med mycket trä och natursten. Privat utomhusbastu finns.
Montafon-regionen
Montafons bergsstugor
De sex bergsstugorna kan bokas som stugor med självhushåll eller med det kulinariska paketet Montafoner Hof.
Almdorf Garfrescha
20 mysiga Maisäß och semesterhus intill linbanan Garfrescha.