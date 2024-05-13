Österrikes delstater
Från skidåkning och vintermagi till alpina rätter och wellnessupplevelser.
Skidåkning, längdskidåkning och lugna vinteraktiviteter, samt berg, sjöar, wellness och alpina rätter – Österrikes nio förbundsstater erbjuder en mångfacetterad upplevelse för både familjer, ensamresenärer, vängrupper och par.
Där välbefinnande står i fokus
I soliga Burgenland hittar de som söker lugn och natur allt de önskar för sin vintersemester: avkoppling i välgörande termalbad, skridskoåkning på Neusiedlersjön och vintervandringar i den natursköna Neusiedlersjön - Seewinkel Nationalpark.
Med färgsprakande livsglädje
Österrikes sydligaste delstat är känd för sina vackra sjöar och sina invånare, som är särskilt livsnjutande och naturälskande. Det milda klimatet gör det möjligt att njuta av allt naturen har att erbjuda, från skidåkning och längdskidåkning till skridskoåkning på naturis.
För naturälskare
Vintern i Niederösterreich är när den är som mest harmonisk. Här, i nordöstra Österrike, väntar pittoresk natur dig.
Glada upplevelser som snöskovandring fyller vinterdagen med känslor som värmer hjärtat. För vad kan vara bättre än att uppleva aktiviteter i snön tillsammans?
Gemytlig charm
Har den visuella miljön en påverkan på själen och sinnet? Enligt folket i Oberösterreich gör den definitivt det. Här finns några av Österrikes mest natursköna områden, där du verkligen känner att "hjärtat öppnas" – från det romantiska Salzkammergut till det charmigt råa Mühlviertel. Faktum är att de har ett speciellt namn för dessa lugna och fridfulla platser: Gschmå-Platzl.
Passion för naturen
Människorna i SalzburgerLand har en djup kärlek till naturen – och till utomhussporter. Det är knappast förvånande med tanke på den fantastiska kombinationen av sjöar vid Alpernas fot, skogar och majestätiska berg.
I Mozarts hemstad glittrar dessutom kulturella och arkitektoniska skatter.
Det gröna hjärtat
Denna förbundsstat kallas med rätta "Österrikes gröna hjärta" – en titel som Steiermark har förtjänat tack vare landets högsta andel skog, även under den vita vintern.
Att åka längdskidor på perfekt preparerade spår i Steiermark, medan morgonsolens mjuka ljus bryter fram, ger en känsla av total harmoni. Och ekot? Ett glädjefyllt jubel!
Den alpina livsstilen
Lyckan bor i bergen – det är tyrolarna övertygade om. Här handlar allt om action, adrenalin och fart. Från snowkiting och airboarding till snowtubing och skidor, Tyrolen är den perfekta arenan för fartfyllda vintersporter. Förutom klassiker som skidåkning, snowboard och längdskidåkning, har dessa äventyrliga aktiviteter blivit populära här.
Det är inte förvånande, med tanke på att Tyrolen ligger där Alperna reser sig majestätiskt, och där en del av Großglockner, Österrikes högsta berg, sträcker sig upp mot himlen.
Kreativ ådra
Sol, snö och perfekt preparerade backar: Österrikes minsta delstat visar traditionellt storhet när det gäller vintersemestrar.
Dynamiska svängar, mysiga offpistupplevelser eller fantastiska skidturer - det och mycket mer väntar på dig i Vorarlberg. Och naturligtvis den obligatoriska tallriken med Kässpätzle.
Staden med kärlek till kultur
Wien är världens grönaste stad, känt för sin höga livskvalitet och sitt rika musik-, konst- och kulturliv.
Det är också stadens unika livsfilosofi som gör den så älskvärd: en blandning av avslappnad attityd, massor av charm, en gnutta "gnäll" (smågnabbande) och den legendariska Schmäh – en speciell, oefterhärmlig typ av humor.
Tips för att skydda klimatet
Välj hållbara skidorter
Boka miljöcertifierade hotell
Tillbringa din vintersemester på en ekologisk gård
Planera din resa med tåg
använda hållbar mobilitet i skidorten
Hyr skidutrustning (med ekologiska standarder)
Stanna kvar i backarna (för naturens skull)!
Njut av regional, säsongsbetonad och ekologisk mat
Prova på långsamma vinteraktiviteter