适合初学者和滑雪回归者的滑雪区
奥地利的生活方式：这就是滑雪的感觉
滑雪又回来了，当您踩着滑雪板或滑板在粉雪上滑行时，那种特别的兴奋感又回来了。 唯一的问题是，您仍然很难做出正确的转弯动作，膝盖也有点发抖，但请不要急于求成。
如果您刚刚开始滑雪，或者想在长时间休息后重温一下滑雪技巧，您通常会觉得在规模小、易于管理的滑雪场滑雪比在庞大的滑雪旋转木马中滑雪更舒适。无需长时间研究滑雪道地图，您就可以在大量的蓝色滑雪道上尽情驰骋和转弯。当四周的冬季阿尔卑斯山景一览无余时，您一定会兴奋不已。
作为奖励，您还可以到滑雪小屋品尝经典美食，如奶酪菠菜、熏肉饺子和/或凯撒玛仁煎饼，这不仅会让您的身心感到温暖。
家庭和冬季运动爱好者可以一起沉浸在大自然的美景中，动起来，体验高山生活方式和充满活力的时刻，让我们感受生命的轻盈和愉悦。
适合初学者的滑雪胜地
四个趣闻
在奥地利滑雪
准备冬季滑雪假期的六个建议
雪道内外的安全保障
可持续的冬季假期
奥地利阿尔卑斯山的冬季和滑雪假期充满传奇色彩。为了保持这种传奇色彩，这里正在发生许多变化。Klimaberg Katschberg滑雪区位于“联合国教科文组织生物圈公园Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge”的中心，已获得奥地利生态标签和德国“绿色旅游奖”。 在Zell am See滑雪区，缆车的电力百分之百来自可再生能源。在卡普伦（Kaprun）滑雪区，“雪场”（Snowfarming）保护着冰川。积雪被储存到下一个冬季，冰川舌的冰面被覆盖。施拉德明-达赫施泰因（Schladming-Dachstein）滑雪区依靠气候友好型火车旅行、滑雪巴士和电子加油站。在Wilder Kaiser滑雪区，每位乘坐火车抵达的游客都可享受免费接送至住宿地的服务、滑雪场内的免费交通服务以及10%的滑雪租车折扣。优惠一览在SilvrettaMontafon、Golm和Brandnertal滑雪区，滑雪者可以在线预订绿票。该票包括一张滑雪日票、一张往返度假村的公共汽车和火车票、10%的设备租赁折扣和一块免费滑雪蜡。