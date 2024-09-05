مناطق التزلج العائلية في النمسا

لحظات لا تُنسى على منحدرات التزلج: ففي منتجعات التزلج العائلية في النمسا، يمكن للآباء والمراهقين والأطفال أن يعموا بالكثير من السعادة الشتوية (العائلية) معاً.

تجعل منتجعات التزلج في النمسا من السهل على العائلات الاستمتاع بوقت الشتاء معاً على المنحدرات. هذا ويُعد يوم التزلج في النمسا أشبه بأرض العجائب الشتوية مع الثلوج البرّاقة والمنحدرات اللطيفة للمبتدئين، والأكواخ المريحة التي تخلق ذكريات لا تُنسى للآباء والأطفال.

يختبر الآباء والأطفال متعة التزلج معاً في الثلج، وغالباً ما تكون أبسط الأشياء في الحياة هي الأكثر إمتاعاً، مثل تجربة الأطفال لأول انحناءة لهم على الزلاجات الجديدة، أو القفز الجريء فوق المنحدرات، أو تجربة المنحدر الأحمر لأول مرة. هذا وتُعتبر منتجعات التزلج العائلية في النمسا مثالية لخلق أيام لا تُنسى في الثلج. وبالنسبة للعديد من العائلات، لا يكون حجم المنتجع هو العامل الأكثر أهمية، ففي كثير من الأحيان تكون المناطق الصغيرة والهادئة والبعيدة عن الزحام، هي التي تساهم في تقريب العائلات من بعضها أكثر

مناطق تزلج في النمسا

Kärnten

Katschberg Lieser-Maltatal

Die Skischaukel Katschberg-Aineck verbindet Kärnten und das SalzburgerLand und hält neben breiten Pisten auch zahlreiche Aktivitäten abseits der Pisten bereit.

Nassfeld

Am Nassfeld erleben Familien abwechslungsreiche Pisten, die Kids-Slope, den Snowpark und eigene Kinderbereiche, ideal für unvergessliche Wintertage.

Turracher Höhe

Das Hochplateau mit vielen sanften Pisten ist ideal für Anfänger:innen. Auf Freestyler:innen wartet einer der weltweit größten Funslopes.

Niederösterreich

Annaberg

Skivergnügen pur für Familien in Annaberg mit 12 km Pisten, den Fun-Park Anna-Land für die Abwechslung und der Anna-Alm, der perfekte Stopp für Genuss mit Panoramablick.

Wexl Arena St. Corona

St. Corona begeistert Familien mit 9 Pisten, Funslope und Zauberteppichen für Anfänger. Die Wexl Arena bietet zusätzlich Rodelspaß und coole Aktivitäten für jedes Alter.

Mönichkirchen

Die Erlebnisalm Mönichkirchen: Familien genießen 13 km Pisten, Zauberteppiche, lustige Wellenbahnen und Skihütten. Ideal für Anfänger, mit Aussicht auf die Wiener Alpen.

Oberösterreich

Hochficht

Hochficht ist die perfekte Mischung aus Skispaß, gemütlichen Einkehrmöglichkeiten, 20 km Pisten, Funparks und einem spannenden Kinderbereich.

Feuerkogel

Der Feuerkogel lockt mit sonnigen Abfahrten, Kinderland und weitläufigen Pisten. Der Mix aus Schneespaß und entspannter Atmosphäre macht jeden Skitag unvergesslich.

Kasberg

Am Kasberg treffen breite Pisten auf Abenteuer im Zwergenland. Familien finden hier alpine Erlebnisse, eingebettet in die Bergwelt des Almtals.

SalzburgerLand

Gasteiner Tal

Hier finden Eltern für ihre Kinder eine Vielfalt an Familien-Pisten. Entspannung wartet in zwei Thermen.

Hochkönig

Skivergnügen mit viel Freiraum und mit imposanter Naturkulisse ist für Familien garantiert. Tolle Angebote laden zu einem entspannten Skiurlaub ein.

Salzburger Saalachtal

Die mehrfach ausgezeichneten Anfänger:innen-Skipisten in der Almenwelt Lofer und dem idyllischen Unkener Heutal sind der perfekte Spielplatz für die gesamte Familie.

Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg

Ein Geheimtipp, abseits des großen Skirummels! Ein Skigebiet für alle Könner-Stufen mit vielen Highlights für Familien.

Steiermark

Schladming

Gleich 24 Funparks oder -slops warten hier auf Skifahrer:innen ob Groß oder Klein – in diesem Skigebiet kommt garantiert keine Langweile auf.

Stuhleck

Nur 100 Kilometer von Wien entfernt, ist das Stuhleck wegen seiner breiten Pisten beliebt. Flutlichtanlage, Kinderland und mehr.

Tauplitz

Eine stille Zauberwelt und eines der schneesichersten Alpengebiete. Einzigartig in Österreich: das autofreie Tauplitzalm-Dorf.

Tirol

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Die Region blickt auf eine lange Tradition als Familienskigebiet zurück. Viele Hotels bieten maßgeschneiderte Angebote.

Serfaus Fiss Ladis

Ein ausgedehntes Skigebiet mit umfangreichem Kinderangebot: Übungslifte, Hütten, Wellenbahnen, Funpark und mehr.

Wilder Kaiser

Wintervergnügen für Familien: Skifahren, Kinderwelt, Funparks, Eislaufen oder Pferdekutschenfahrten bieten Abenteuer und Spaß für alle.

Vorarlberg

Brandnertal

Abwechslungsreiche Bergwelt mit Pisten für Anfänger:innen und Entdecker:innen, Spaß und Entspannung für alle – auch abseits der Pisten.

Damüls-Mellau

Das Skigebiet im idyllischen Bregenzerwald heißt nicht umsonst „Schneereich“: Ganze 9,30 Meter fallen hier durchschnittlich pro Winter.

Kleinwalsertal

Hier werden Kindheitserinnerungen wach: Tief verschneite, stille Dörfer, heimelige Bauernstuben – ganz so, wie es früher war.

قائمة التوضيب لعطلة التزلج العائلية

المعدات

  • الزلاجات والقضبان وأحذية التزلج: يمكن عادة استئجارها في الموقع

  • الخوذة: الخوذة إلزامية للأطفال في النمسا حتى سن 15 عاماً

الملابس

  • ملابس داخلية عملية

  • سترة/ سترة من الصوف

  • خوذة

  • سترة شتوية مضادة للماء وسراويل وأحذية ثلجية

  • جوارب التزلج

  • نظارات التزلج

  • قفازات التزلج

أشياء تحتاجها ليوم كامل على الثلوج

  • حقيبة ظهر صغيرة

  • جهاز تدفئة اليد للحقيبة أو الأحذية

  • النظارات الشمسية

  • مرطب الشفاه وكريم الشمس مع عامل حماية عالٍ

  • قبعة / عصابة للرأس / وشاح

أغراض تحتاجها في الأماكن المقفلة

  • خف مريح

  • ألعاب الطاولة

  • أدوات رسم

  • كتب

  • لعبة محبوبة

  • مصباح

منتجعات التزلج المناسبة للعائلات في النمسا

كارينثيا

النمسا السفلى

النمسا العليا

سالزبورغر لاند

ستيريا

تيرول

فورارلبيرغ

هل تعلم أن...؟

.. أن هناك أكثر من 600 مدرسة لتعليم التزلج و18 ألف مدرب للتزلج والتزحلق على الجليد في جميع أنحاء النمسا؟

.. في النمسا، على ارتفاعات تزيد عن ألف متر (3280 قدماً)، ينادي الناس بعضهم بأسمائهم الأولى، بغض النظر عن الوضع والعمر؟

.. منتجعات التزلج في النمسا لديها ما مجموعه أكثر من 22 ألف كيلومتر (13760 ميلاً) من منحدرات التزلج؟

.. الثلج النفناف يتكوّن من 90 بالمائة هواء؟ قد لا يكون رائعاً لمعارك كرة الثلج، ولكنه ممتازة للتزلج.

.. الطبق الأكثر شعبية في أكواخ التزلج في النمسا هو كايزرشمارن؟ يتبعه عن كثب حساء زلابية كازيسباتزل والجبن. ونصيحتنا لك أن تستمتع بها بترتيب عكسي!

.. يستمر موسم التزلج في أعلى منتجعات التزلج في النمسا حتى منتصف شهر مايو؟

.. واحد من كل ثلاثة من سوّاح التزلج في النمسا عمره أقل من 30 عاماً؟

.. دامولس في فورارلبيرغ هي القرية التي تشهد أكثر نسبة من تساقط الثلوج في العالم؟ فهنا يتساقط في المتوسط ​​تسعة أمتار من الثلوج كل شتاء.

