مناطق التزلج العائلية في النمسا
تجعل منتجعات التزلج في النمسا من السهل على العائلات الاستمتاع بوقت الشتاء معاً على المنحدرات. هذا ويُعد يوم التزلج في النمسا أشبه بأرض العجائب الشتوية مع الثلوج البرّاقة والمنحدرات اللطيفة للمبتدئين، والأكواخ المريحة التي تخلق ذكريات لا تُنسى للآباء والأطفال.
يختبر الآباء والأطفال متعة التزلج معاً في الثلج، وغالباً ما تكون أبسط الأشياء في الحياة هي الأكثر إمتاعاً، مثل تجربة الأطفال لأول انحناءة لهم على الزلاجات الجديدة، أو القفز الجريء فوق المنحدرات، أو تجربة المنحدر الأحمر لأول مرة. هذا وتُعتبر منتجعات التزلج العائلية في النمسا مثالية لخلق أيام لا تُنسى في الثلج. وبالنسبة للعديد من العائلات، لا يكون حجم المنتجع هو العامل الأكثر أهمية، ففي كثير من الأحيان تكون المناطق الصغيرة والهادئة والبعيدة عن الزحام، هي التي تساهم في تقريب العائلات من بعضها أكثر
Kärnten
Katschberg Lieser-Maltatal
Die Skischaukel Katschberg-Aineck verbindet Kärnten und das SalzburgerLand und hält neben breiten Pisten auch zahlreiche Aktivitäten abseits der Pisten bereit.
Nassfeld
Am Nassfeld erleben Familien abwechslungsreiche Pisten, die Kids-Slope, den Snowpark und eigene Kinderbereiche, ideal für unvergessliche Wintertage.
Niederösterreich
Annaberg
Skivergnügen pur für Familien in Annaberg mit 12 km Pisten, den Fun-Park Anna-Land für die Abwechslung und der Anna-Alm, der perfekte Stopp für Genuss mit Panoramablick.
Wexl Arena St. Corona
St. Corona begeistert Familien mit 9 Pisten, Funslope und Zauberteppichen für Anfänger. Die Wexl Arena bietet zusätzlich Rodelspaß und coole Aktivitäten für jedes Alter.
Oberösterreich
Hochficht
Hochficht ist die perfekte Mischung aus Skispaß, gemütlichen Einkehrmöglichkeiten, 20 km Pisten, Funparks und einem spannenden Kinderbereich.
Feuerkogel
Der Feuerkogel lockt mit sonnigen Abfahrten, Kinderland und weitläufigen Pisten. Der Mix aus Schneespaß und entspannter Atmosphäre macht jeden Skitag unvergesslich.
SalzburgerLand
Gasteiner Tal
Hier finden Eltern für ihre Kinder eine Vielfalt an Familien-Pisten. Entspannung wartet in zwei Thermen.
Hochkönig
Skivergnügen mit viel Freiraum und mit imposanter Naturkulisse ist für Familien garantiert. Tolle Angebote laden zu einem entspannten Skiurlaub ein.
Salzburger Saalachtal
Die mehrfach ausgezeichneten Anfänger:innen-Skipisten in der Almenwelt Lofer und dem idyllischen Unkener Heutal sind der perfekte Spielplatz für die gesamte Familie.
Steiermark
Schladming
Gleich 24 Funparks oder -slops warten hier auf Skifahrer:innen ob Groß oder Klein – in diesem Skigebiet kommt garantiert keine Langweile auf.
Stuhleck
Nur 100 Kilometer von Wien entfernt, ist das Stuhleck wegen seiner breiten Pisten beliebt. Flutlichtanlage, Kinderland und mehr.
Tirol
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Die Region blickt auf eine lange Tradition als Familienskigebiet zurück. Viele Hotels bieten maßgeschneiderte Angebote.
Serfaus Fiss Ladis
Ein ausgedehntes Skigebiet mit umfangreichem Kinderangebot: Übungslifte, Hütten, Wellenbahnen, Funpark und mehr.
Vorarlberg
Brandnertal
Abwechslungsreiche Bergwelt mit Pisten für Anfänger:innen und Entdecker:innen, Spaß und Entspannung für alle – auch abseits der Pisten.
Damüls-Mellau
Das Skigebiet im idyllischen Bregenzerwald heißt nicht umsonst „Schneereich“: Ganze 9,30 Meter fallen hier durchschnittlich pro Winter.
قائمة التوضيب لعطلة التزلج العائلية
المعدات
الزلاجات والقضبان وأحذية التزلج: يمكن عادة استئجارها في الموقع
الخوذة: الخوذة إلزامية للأطفال في النمسا حتى سن 15 عاماً
الملابس
ملابس داخلية عملية
سترة/ سترة من الصوف
خوذة
سترة شتوية مضادة للماء وسراويل وأحذية ثلجية
جوارب التزلج
نظارات التزلج
قفازات التزلج
أشياء تحتاجها ليوم كامل على الثلوج
حقيبة ظهر صغيرة
جهاز تدفئة اليد للحقيبة أو الأحذية
النظارات الشمسية
مرطب الشفاه وكريم الشمس مع عامل حماية عالٍ
قبعة / عصابة للرأس / وشاح
أغراض تحتاجها في الأماكن المقفلة
خف مريح
ألعاب الطاولة
أدوات رسم
كتب
لعبة محبوبة
مصباح
هل تعلم أن...؟
.. أن هناك أكثر من 600 مدرسة لتعليم التزلج و18 ألف مدرب للتزلج والتزحلق على الجليد في جميع أنحاء النمسا؟
.. في النمسا، على ارتفاعات تزيد عن ألف متر (3280 قدماً)، ينادي الناس بعضهم بأسمائهم الأولى، بغض النظر عن الوضع والعمر؟
.. منتجعات التزلج في النمسا لديها ما مجموعه أكثر من 22 ألف كيلومتر (13760 ميلاً) من منحدرات التزلج؟
.. الثلج النفناف يتكوّن من 90 بالمائة هواء؟ قد لا يكون رائعاً لمعارك كرة الثلج، ولكنه ممتازة للتزلج.
.. الطبق الأكثر شعبية في أكواخ التزلج في النمسا هو كايزرشمارن؟ يتبعه عن كثب حساء زلابية كازيسباتزل والجبن. ونصيحتنا لك أن تستمتع بها بترتيب عكسي!
.. يستمر موسم التزلج في أعلى منتجعات التزلج في النمسا حتى منتصف شهر مايو؟
.. واحد من كل ثلاثة من سوّاح التزلج في النمسا عمره أقل من 30 عاماً؟
.. دامولس في فورارلبيرغ هي القرية التي تشهد أكثر نسبة من تساقط الثلوج في العالم؟ فهنا يتساقط في المتوسط تسعة أمتار من الثلوج كل شتاء.
Klimaschutz-Tipp
#1: Nachhaltige Skigebiete wählen
#2: Umweltzertifizierte Hotels buchen
#3: Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen
#4: Anreise mit dem Zug planen
#5: Nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen
#6: Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen
#7: Der Natur zuliebe: Auf der Piste bleiben!
#8: Regional, saisonal und biologisch genießen