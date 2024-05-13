سياسة حماية البيانات
خصوصيتك مهمة جداً بالنسبة لنا. لذلك، نقوم بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها فقط في إطار اللوائح القانونية لضمان الاستخدام الآمن لعروضنا.
يلتزم المكتب الوطني النمساوي السياحي بحماية خصوصية جميع عملائه. لذلك، عند معالجة البيانات الشخصية، نلتزم دائماً بقوانين حماية البيانات المعمول بها، وخاصة اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، وقانون حماية البيانات النمساوي (DSG) وقانون الاتصالات النمساوي (TKG 2021). يتعين على جميع موظفي المكتب الوطني النمساوي السياحي التقيد بالتزامات سرية البيانات وفقاً للمادة 6 DSG.
المسؤول عن معالجة البيانات:
المكتب الوطني النمساوي السياحي
فورديري تسولامشتراسه 13، 1030 فيينا، النمسا
هاتف: +43 1 588 66-0
فاكس: +43 1 588 66-40
بريد إلكتروني: datenschutz@austria.info
يتم جمع البيانات الشخصية عند زيارتك لموقعنا على الإنترنت. يساعد جمع بيانات الزائر في خدمة الأغراض المحددة التالية:
• تحليل استخدام موقعنا لأغراض أبحاث السوق
• مطابقة محتوى الموقع لاهتمامات زوارنا
• تحسين تجربة الزائر للموقع وسهولة الاستخدام
• تجديد النشاط التسويقي لاستفسارات الزوار للترويج لقضاء العطلات في النمسا
• مخاطبة الزوار المحتملين المهتمين بالنمسا من خلال الإعلانات المستهدفة
عند طلب الكتيبات والمواد الإعلامية والتسجيل في النشرة الإخبارية للمكتب الوطني النمساوي السياحي، نقوم أيضاً بتخزين البيانات اللازمة لمعالجة الطلب.
تتم معالجة بياناتك الشخصية بناءً على موافقتك، والتي يمكنك سحبها في أي وقت.
إذا طلبت كتيبات ومعلومات، فسيتم تخزين بياناتك حتى نتمكن من معالجة طلبك وتنفيذه. سيتم حذف هذه البيانات بمجرد تنفيذ طلبك.
يمكنك أيضاً اختيار تلقي الدعوات والمعلومات المستقبلية منا. إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فإننا نقوم بتخزين بياناتك بشكل مستمر حتى نتمكن من إبلاغك بالعروض التي قد تكون مهتماً بها. ويمكنك أيضاً سحب موافقتك على ذلك في أي وقت.
إذا قمت بالاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا، فإننا نقوم بتخزين عنوان بريدك الإلكتروني حتى نتمكن من إرسال النشرة الإخبارية إليك. لن نستخدم عنوان بريدك الإلكتروني لأي غرض آخر أو نكشف عنه لأطراف ثالثة. يمكنك إلغاء الاشتراك في نشرتنا الإخبارية في أي وقت وسوف نقوم بحذف عنوان بريدك الإلكتروني.
لن نستخدم أبداً البيانات التي تم جمعها كجزء من هذه العملية لإنشاء ملفات تعريف مستخدم فردية، أو لتتبع سلوك تصفح المستخدم. سيتم استخدام هذه البيانات فقط لتلبية طلباتك.
نستخدم خدمة كونسيرج الذكاء الاصطناعي من شركة غودغايز ذات المسؤولية المحدودة (Moeringgasse 20/1, door 2, 1150 Vienna) لتوفير وظيفة دردشة حديثة. هذه هي خدمة الذكاء الاصطناعي من النمسا التي تجد إجابات لأسئلتك من محتوى مواقعنا الإلكترونية، إلى جانب المحتوى المتاح للجمهور.
تتم معالجة البيانات الشخصية التي يتم جمعها في سياق الدردشات حصرياً على خوادم المعالج النمساوي Goodguys GmbH. تتضمن هذه البيانات عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم ومعرّف الجلسة للحفاظ على سجل الدردشة للمستخدمين المختلفين بشكل منفضل. يتم حذف هذه البيانات في نهاية جلسة الدردشة ولا يمكن بعد ذلك تخصيصها للمستخدمين الفرديين. يتم تخزين محتوى الاستفسار في شكل مجهول ويمكن أن يستخدمه المكتب الوطني النمساوي السياحي للتحكم في الوظائف ومواصلة تطوير وظائف الدردشة.
من أجل صياغة إجابات الذكاء الاصطناعي، تتم أيضاً إعادة توجيه أجزاء من الاستفسارات إلى خوادم Google وOpenAI. لا تحتوي البيانات المرسلة إلى هؤلاء المزودين على أي معلومات يمكن لـ Google أو OpenAI من خلالها التعرف على الأشخاص الأفراد، ولذلك فهي بيانات مجهولة المصدر. يتم تخصيص الإجابات للمستخدمين حصرياً من خلال أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لشركة Goodguys GmbH.
ومع ذلك، ليس من الممكن بالوسائل التقنية تصفية المحتوى الذي يسمح بتحديد الهوية بناءً على البيانات التي أدخلها المستخدم. ولذلك، عند استخدام الدردشة، يرجى التأكد من عدم إدخال أي تفاصيل شخصية مثل اسمك وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وما إلى ذلك في نافذة الدردشة.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول AI-Concierge وGoodguys GmbH في سياسة الخصوصية الخاصة بشركة Goodguys GmbH.
عبر التحول لموقع هيئة سياحة النمسا يوفر المكتب الوطني النمساوي السياحي لمحترفي السياحة، منصة مشتركة للسياحة والابتكار. هذا ويُعتبر الاستخدام الكامل للخدمة ممكناً فقط للمستخدمين المسجلين بعد إكمال عملية التسجيلن كما تُعدّ الموافقة، الأساس القانوني لمعالجة البيانات (المادة 6، الفقرة 1، حرف أ، اللائحة العامة لحماية البيانات).
يتم تسجيل عناوين بروتوكولات الانترنت والبيانات الفنية المرتبطة بها للزوار كجزء من استخدام الموقع الالكتروني، حيث تُستخدم هذه البيانات حصرياً للتحقيق في الهجمات والمشاكل الفنية ويتم حذفها بعد 4 أسابيع.
إذا أعطى الزائرون موافقتهم المنفصلة، فسيتم أيضاً جمع البيانات الإحصائية حول استعمالهم للمنصة باستخدام احصائيات غوغل واللجوء إليها لتحسين العرض وإرسال المحتوى ذي الصلة. ويمكن إلغاء هذه الموافقة في أي وقت عن طريق النقر على شعار ملفات تعريف الارتباط.
من ناحية ثانية، يتم إخطار المستخدمين المسجلين بالعمليات أو الأحداث الهامة عن طريق البريد الإلكتروني، حيث يتم تنشيط هذه الإشعارات بشكل افتراضي، كما يمكن إلغاءها تنشيطها عبر ملف تعريف المستخدم.
هذا وتكون المعلومات المقدمة من قبل المستخدمين عن أنفسهم أو اهتماماتهم أثناء التسجيل، مرئية لجميع المستخدمين المسجلين الآخرين. يمكن للمستخدم التحكم في عرض عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال عبر ملف تعريف المستخدم.
من ناحية ثانية، فإن المشاركة في منصة التواصل، بما في ذلك فترة تخزين الإدخالات والمساهمات الخاصة، تكون غير محدودة بشكل عام، ويمكن للمستخدم إلغاء الاشتراك في أي وقت عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى hello@changetourismaustria.com لطلب إلغاء التنشيط أو حذف ملف تعريف المستخدم الخاص به.
وفي حالة التعطيل، يظل المحتوى والمساهمات التي أنشأها المستخدم متاحة على الإنترنت، أما في حالة الحذف، فيتم إلغاء تنشيط ملف تعريف المستخدم في البداية، وبعد 30 يوماً يتم حذفه بالكامل، بما في ذلك المحتوى الذي أنشأه المستخدم، كما يمكن للمستخدم إلغاء الحذف خلال هذه الفترة.
لا يمكننا الوصول إلى أي بيانات شخصية قد يجمعها مشغل المنصة عنك عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمكتب الوطني النمساوي السياحي. لممارسة حقوقك كصاحب بيانات، يرجى الاتصال بمنصة التواصل الاجتماعي المعنية مباشرةً، حيث أن مشغّليها هم فقط مَن يمكنهم الوصول إلى بياناتك.
ميتا (فيسبوك وإنستغرام)
تتم معالجة البيانات الموجودة على صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام على أساس اتفاقية المعالجة المشتركة للبيانات الشخصية مع ميتا أيرلندا. نتلقى بيانات إحصائية (أداء الصفحة) نستخدمها لتحسين عروضنا. تتمتع ميتا وحدها بإمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين الفرديين ويمكنها اتخاذ التدابير وفقاً للقانون العام لحماية البيانات، مثل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات أو حذف البيانات التي تم جمعها.
يمكن العثور على المزيد من المعلومات على الرابط
https://www.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
يوتيوب
بدورنا نتلقى فقط بيانات إحصائية من زوار قناتنا على يوتيوب، والتي تشمل مشاهدات الفيديو أو الإعجابات أو التفاعلات الأخرى مع منشوراتنا. نحن نستخدم هذه البيانات فقط لتحليل سلوك الزائر من أجل تحسين عروضنا. يرجى الاتصال بمشغل المنصة مباشرةً إذا كانت لديك أي مخاوف تتعلق بحماية البيانات.
يمكن العثور على المزيد من المعلومات على الرابط
https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy
بينتريست
يستخدم المكتب الوطني النمساوي السياحي شبكة التواصل الاجتماعي بينتريست لتزويد النمسا بالمشاركات والمعلومات الحديثة. يتم نقل بيانات زائر موقع الويب (عنوان بروتوكول الانترنت، المتصفح، نظام التشغيل وبيانات الاستخدام) إلى بينتريست ويتم أيضاً تعيين ملفات تعريف الارتباط. بالنسبة للزائرين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى بينتريست، يتم ربط هذه البيانات بحسابهم على بينتريست. هذا ويتم استخدام البيانات التي تم جمعها من قِبل المكتب الوطني النمساوي السياحي للتسويق والإعلانات الموجهة للمجموعات المستهدفة.
يمكن العثور على المزيد من المعلومات على الرابط
نقوم بتخزين عناوين بروتوكولات الانترنت لجميع زوار موقعنا الإلكتروني من أجل منع الهجمات وتتبعها وحل المشكلات الفنية. يتم تقييم السجلات التي تم إنشاؤها حصرياً لهذه الأغراض، ولا يتم عرضها إلا إذا لزم الأمر. كما لا يتم تخزين عناوين بروتوكولات الانترنت بشكل دائم، ولكن يجري حذفها بعد مدة أقصاها 4 أسابيع.
نحن نستخدم فقط الشركات الأميركية كمعالجات تتوافق مع إطار عمل حماية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ووفقاً لقرار الملاءمة الصادر عن المفوضية الأوروبية، توفر هذه الشركات مستوى مناسباً من الحماية لمعالجة البيانات الشخصية.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات، بما في ذلك سياسات حماية البيانات ومكاتب الشكاوى المعتمدة لهذه الشركات، في قائمة الشركات المعتمدة التي تحتفظ بها قسم التجارة للولايات المتحدة.
يمكن العثور على تفاصيل حول جمع البيانات ومعالجتها بواسطة غوغل في سياسة خصوصية غوغل. كما يمكنك العثور على معلومات إضافية حول حسابك في غوغل وحماية البيانات لمنتجات غوغل على الرابط
https://policies.google.com/?tid=312557673
هذا ويمكنك العثور على طريقة لمنع غوغل على وجه التحديد من عرض الإعلانات المخصصة على الرابط
http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.
تحليلات غوغل
يستخدم المكتب الوطني النمساوي السياحي برنامج تحليلات غوغل لإجراء تحليلات الويب، في شكل تقييمات ورسومات مجهولة المصدر حول مشاهدات الصفحة وزياراتها، وكذلك لتجديد النشاط التسويقي، وإعداد تقارير عن مرات الظهور في شبكة غوغل الإعلانية، وتكامل تقارير DoubleClick Campaign Manager وتحليلات غوغل حول الأداء، وفقاً للخصائص والاهتمامات الديموغرافية. وباستخدام خدمة التحليلات هذه، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، كما يتم نقل المعلومات التي تم إنشاؤها، بما في ذلك عناوين بروتوكولات الانترنت الخاصة بالزائرين، إلى خادم في الولايات المتحدة الأميركية وتخزينها هناك. هذا ويمكنك منع جمع البيانات بواسطة غوغل باستخدام المكون الإضافي لمتصفح غوغل للاعتراض.
إعلانات غوغل وGoogle Floodlights
إعلانات غوغل وGoogle Floodlights عبارة عن خدمات إعلانية وتحليلية عبر الإنترنت من غوغل يستخدمها المكتب الوطني النمساوي السياحي لتتبع التحويل. تعتمد المعلومات التي يتم الحصول عليها، على استخدامك لموقعنا على الويب، ويتم اللجوء إليها لاستهداف زوارنا على مواقع شركاء الإعلان لدينا من خلال الإعلانات المستهدفة. كما يتم عرض هذه الإعلانات على أساس ملفات تعريف الارتباط المخزنة على جهازك النهائي ولا يتم عرضها إلا إذا أعطيت موافقتك.
Google reCAPTCHA
يتم استخدام Google reCAPTCHA للتحقق مما إذا كان نقل البيانات إلى موقعنا الإلكتروني يتم عن طريق الإنسان أو عن طريق برامج آلية. يقوم Google reCAPTCHA بتحليل سلوك زائر الموقع من أجل تحقيق هذا التمييز، ويجري إرسال البيانات التي تم جمعها، مثل عنوان بروتوكول الانترنت ومعلومات المتصفح ونظام التشغيل والموقع وبيانات الاستخدام، إلى غوغل ويتم تحليلها هناك. هذا ولا يتم دمج عنوان بروتوكول الانترنت مع البيانات الأخرى من خدمات غوغل الأخرى إلا إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك أثناء استخدام reCAPTCHA.
يستخدم المكتب الوطني النمساوي السياحي بيكسل فيسبوك من Facebook, Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). يتيح لنا ذلك تتبع تصرفات الزوار بعد إعادة توجيههم إلى موقعنا على الويب من خلال النقر على إعلان على فيسبوك. يتيح لنا ذلك تسجيل فعالية إعلانات فيسبوك للأغراض الإحصائية وأبحاث السوق، من دون أن يعني ذلك أنه بإمكاننا عرض البيانات الشخصية للمستخدمين الفرديين. ومع ذلك، يتم تخزين البيانات التي تم جمعها ومعالجتها بواسطة فيسبوك.
يمكن لفيسبوك ربط البيانات ببيانات حسابك على فيسبوك واستخدامها لأغراض إعلانية خاصة به وفقاً لسياسة بيانات فيسبوك. يسمح تتبع التحويل من فيسبوك أيضاً لفيسبوك وشركائه، بعرض إعلانات لك داخل فيسبوك وخارجه. يتم تخزين ملف تعريف الارتباط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لهذه الأغراض. يمكن فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاماً تقديم موافقتهم. إذا كان عمرك أقل من 13 عاماً، فيرجى الاتصال بوالديك أو الوصي عليك.
يتم أيضاً دمج علامات تجديد النشاط التسويقي على فيسبوك في صفحاتنا، والتي تنشئ اتصالاً مباشراً بين متصفحك وخادم فيسبوك. يتيح ذلك لفيسبوك ربط زيارتك لصفحاتنا بحساب المستخدم الخاص بك. يمكننا استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة لعرض إعلانات الفيسبوك. ونود أن نشير إلى أنه، باعتبارنا مزود الصفحات، ليس لدينا أي علم بمحتوى البيانات المرسلة أو استخدامها من قبل فيسبوك. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر في سياسة الخصوصية الخاصة بفيسبوك.
الرجاء الضغط هنا لإلغاء موافقتك:
يستخدم المكتب الوطني النمساوي السياحي شركة Adyoulike لعرض الإعلانات الموجهة للمجموعة المستهدفة على مواقعها الإلكترونية باللغة الفرنسية. قد يتضمن ذلك استخدام ملفات تعريف الارتباط وبكسل Adyoulike.
يمكنك الحصول على سياسة الخصوصية الخاصة بـ Adyoulike على الرابط
https://www.adyoulike.com/pages/privacy_en.php
ستجد في هذه الصفحة أيضاً خياراً للاعتراض على معالجة بياناتك بواسطة Adyoulike.
في المملكة المتحدة، تُستخدم خدمة TVSquared على مواقع الإعلانات النمساوية لجمع البيانات الإحصائية وعرض المواد الإعلانية المستهدفة عبر خدمات البث التلفزيوني.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات والملاحظات على الرابط
يستعين المكتب الوطني النمساوي السياحي بخدمات شركة التسويق الأميركية Sojern للإعلان عن الفنادق النمساوية في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية وللترويج للحجوزات المباشرة من خلال التسويق المستهدف عبر الإنترنت. يتم تعيين ملفات تعريف الارتباط المختلفة ويتم جمع البيانات من الأطراف المهتمة لعرض الإعلانات الموجهة للمجموعة المستهدفة.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات في
نستعين بخدمة مضيف البودكاست Podigee من المزود Podigee GmbH، Schlesische Straße 20، 10997 Berlin، Germany. يتم تحميل ملفات البودكاست بواسطة Podigee أو يتم نقلها عبر Podigee.
يتم استخدام Podigee على أساس اتفاقية معالجة الطلب المبرمة وفقاً للمادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات. تعتمد معالجة البيانات الناتجة عن استخدام الخدمات على مصالحنا المشروعة، مثل الاهتمام بتوفير وتحليل وتحسين عرض البودكاست الخاص بنا بشكل آمن وفعال وفقاً للمادة Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR .
هذا ويقوم Podigee بمعالجة عناوين IP ومعلومات الجهاز لتمكين تنزيلات/عمليات تشغيل البودكاست ولتحديد البيانات الإحصائية، مثل عدد التنزيلات، مع العلم أنه يتم إخفاء هوية هذه البيانات قبل تخزينها في قاعدة بيانات Podigee.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات وخيارات الاعتراض في سياسة خصوصية Podigee.
نحن لا نعالج بياناتك الشخصية دون موافقتك. لا تتم عمليات النقل إلى أطراف ثالثة إلا بموافقتك وبقدر ما يكون ذلك ضرورياً لتحقيق رغباتك ومتطلباتك. يُستثنى من ذلك عمليات النقل الضرورية لأمن مواقعنا الإلكترونية، على سبيل المثال للدفاع ضد هجمات القراصنة.
كما يتم نقل البيانات إلى المعالجات (مقدمي الخدمات) فقط للشركات التي تقدم ضمانات كافية للاستخدام القانوني والآمن للبيانات. فقد تم إبرام الاتفاقيات مع جميع المعالجات وفقاً للمادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات لضمان استيفاء جميع متطلبات حماية البيانات وأمن البيانات.
ستظل البيانات التي نعالجها على أساس موافقتك مخزنة حتى تسحب موافقتك. تظل ملفات تعريف الارتباط مخزنة حتى نهاية عمرها الافتراضي، إلا إذا قمت بحذفها مسبقاً. وبخلاف ذلك، سنحتفظ ببياناتك الشخصية وفقاً للفترات القانونية المعمول بها. إذا كان علينا الاحتفاظ بالبيانات من أجل حماية أنفسنا ضد أي مطالبات قانونية، فسيتم تخزينها طوال فترات التقادم القانونية (عادة ثلاث سنوات).
يمكنك سحب موافقتك في أي وقت. الرجاء استخدام الخيارات التقنية المقدمة لهذا الغرض. يمكنك أيضاً الاتصال بنا على العناوين المدرجة تحت النقطة 2.
على العناوين المذكورة أعلاه، يمكنك في أي وقت:
• طلب معلومات حول البيانات الشخصية المخزنة عنك
• طلب التصحيح أو الحذف أو تقييد معالجة البيانات المخزنة
• التأكيد على حقك في نقل البيانات وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات.
لديك الحق في الاعتراض على معالجة بياناتك في أي وقت إذا تم استخدامها لغرض الإعلان المباشر. إذا قمنا بمعالجة بياناتك على أساس مصالحنا المشروعة المهيمنة، فيمكنك الاعتراض على المعالجة لأسباب تتعلق بحالتك الخاصة.
لديك أيضاً خيار تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات. في النمسا، السلطة المختصة هي هيئة حماية البيانات النمساوية، Barichgasse 40-42، 1030 Vienna، Austria.
وفق تاريخ يناير 2024