سياسة حماية البيانات

4. تخزين بيانات العنوان للطلبات والاشتراكات والنشرات الإخبارية

إذا طلبت كتيبات ومعلومات، فسيتم تخزين بياناتك حتى نتمكن من معالجة طلبك وتنفيذه. سيتم حذف هذه البيانات بمجرد تنفيذ طلبك.

يمكنك أيضاً اختيار تلقي الدعوات والمعلومات المستقبلية منا. إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فإننا نقوم بتخزين بياناتك بشكل مستمر حتى نتمكن من إبلاغك بالعروض التي قد تكون مهتماً بها. ويمكنك أيضاً سحب موافقتك على ذلك في أي وقت.

إذا قمت بالاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا، فإننا نقوم بتخزين عنوان بريدك الإلكتروني حتى نتمكن من إرسال النشرة الإخبارية إليك. لن نستخدم عنوان بريدك الإلكتروني لأي غرض آخر أو نكشف عنه لأطراف ثالثة. يمكنك إلغاء الاشتراك في نشرتنا الإخبارية في أي وقت وسوف نقوم بحذف عنوان بريدك الإلكتروني.

لن نستخدم أبداً البيانات التي تم جمعها كجزء من هذه العملية لإنشاء ملفات تعريف مستخدم فردية، أو لتتبع سلوك تصفح المستخدم. سيتم استخدام هذه البيانات فقط لتلبية طلباتك.