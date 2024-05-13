أجمل المعالم السياحية في بورغنلاند

في بورغنلاند تنتظركم مناظر السهوب في زيفينكل، ومهرجان نابض بالحياة حول البحيرة، وقصر أميري عريق، إلى جانب إرث موسيقي عالمي، ما يجعلها وجهة تزخر بتجارب لا تُنسى.

فن وثقافة وتاريخ ساحر

بورغنلاند تُعدّ جوهرة حقيقية تزخر بالمواقع التي تستحق الاستكشاف. في آيزنشتات، أكبر مدن بورغنلاند، يقع قصر إسترهازي الرائع، الذي كان سابقاً مقر إقامة أمراء إسترهازي. من هنا، يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات على المدينة التاريخية، التي شكّل إرثها الثقافي الموسيقي الملحن الشهير جوزيف هايدن. ويحتفظ منزل هايدن السابق بكنوز التراث الموسيقي الغني للمنطقة. من ناحية ثانية، تعكس الغرف الأنيقة في القصر، وبالأخص القاعة الشهيرة باسم هايدن، ماضٍ مجيداً وتبرز التنوع الثقافي الفريد الذي تتمتع به بورغنلاند.

دائماً تحت أشعة الشمس: حيث الثقافة الغنية، المشروبات اللذيذة، ونسمات البحر في قلب بورغنلاند!

عند التفكير في بورغنلاند، تتبادر إلى الذهن أولاً القلاع والحصون العديدة، ثم الكروم الخلابة مع ممرات القبو الساحرة، وأخيراً المناخ الممتاز الذي يتميز بأكثر من 300 يوم مشمس في السنة. تُعد هذه المنطقة الشرقية من النمسا استثنائية من حيث المناخ، إذ تتمتع بدرجات حرارة أعلى من المتوسط مقارنة ببقية البلاد. وبطبيعة الحال، يؤثر ذلك أيضاً على المشهد الطبيعي: فالسهوب المحيطة ببحيرة نويزيدل فريدة في النمسا بتنوع نباتاتها، وهي تشكّل منتزهاً وطنياً خلاباً محمياً كموقع تراث عالمي تابع لليونسكو.